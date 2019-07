Egyetlen tussal kapott ki a magyar férfi kardvívó-válogatott Dél-Korea csapatától, ennyivel maradt le az aranyéremről a budapesti világbajnokságon, ám Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád és Decsi Tamás így is nagyot lépett az olimpiai kvalifikáció felé.

A drámai fináléban Szilágyi Áron volt a befejező ember, két találattal is vezetett, de az egyéni világranglistát vezető Oh Szan Guk kifogott rajta. A mérkőzés után London és Rio olimpiai bajnoka arról beszélt, hogy megpróbált csak az utolsó asszóra összpontosítani, függetleníteni magát attól, mi történt korábban, amiben nagy segítségére voltak a csapattársai. Két nappal azelőtt ugyanis a 32-es tábláról esett ki egyéniben – tizenkét éve nem történt vele ilyen.

Arról is beszélt Szilágyi, hogy bár a négyesük tagjai négy különböző egyesületnél és edzővel dolgoznak, mégis olyan egységet tudtak képviselni, ami kishíján aranyérmet termett. "Nagyon büszke vagyok mindenkire. Tokióban megpróbáljuk kicsit fényesíteni" – mondta Szilágyi, aki egyéni kiesése után még nagyon keserűen nyilatkozott. Úgy fogalmazott, nem látja még, hogyan vág neki az olimpiai felkészülésnek.

Erről a hvg.hu-nak azt mondta, a korai búcsúja után borzasztóan érezte magát, dühös volt és nagyon csalódott. "Nem múlt el, ezek az érzések most is bennem vannak, és nagyon keményen kell majd dolgoznom azon, hogy a kudarcot feldolgozzam."

Arra a felvetésre, hogy enyhíti-e a fájdalmát a csapatezüst, úgy felelt:

A csapatsiker általában gyógyír az egyéni kudarc után, ez is így lesz most is.

Ugyanakkor a csapatbeli szerepléssel sem lehetek száz százalékig elégedett, hiszen egyetlen tusra voltunk a győzelemtől, 45-43-ra vezettem, be lehetett volna fejezni, és akkor most csak az örömszavak lennének.

Egy csomó érzés van bennem, amelyeket mind a helyükre kell tenni a megfelelő dobozba."

Amikor a bíráskodásról kérdezték a csapatkapitány Szilágyit, nagyon diplomatikusan felelt. "Nem volt szörnyű a bíráskodás, hatalmas nyomás alatt volt a zsűri, négyezer ember kiabált velük. Nehéz tehát megróni őket bármilyen tévedésért. Úgy éreztem, volt olyan szituáció, amikor nem nekünk kedveztek, a végjátékban is, de nem szeretném erre fogni a vereséget.

A saját vívásunkban fogjuk keresni a megoldást."

Decsi Tamás szerint sem lesz könnyű feldolgozni, hogy egyetlen ponttal veszítették el a döntőt, de hatalmas élmény volt a BOK Csarnok lelkes közönsége előtt vívni, a csapattársakkal együtt a küzdeni a nagyon erős – sorozatban harmadik világbajnoki címét elhódító – koreai csapat ellen.

Gémesi Csanád is elképesztő élménynek nevezte a budapesti vébét. Részben a közönség, részben pedig amiatt, hogy "tudtunk egymásért küzdeni, nagyon közel voltunk ahhoz, hogy a legtetejére érjünk, remélem, legközelebb sikerül".

Szatmári András, aki a csapat ezüstje előtt egyéniben is felállhatott a dobogó második fokára a budapesti tornán – éppen Oh Szan Guk győzte le a fináléban –, azt mondta: ha alszik rá egyet, elfogadta az eredményt, akárcsak az egyénit. "Azzal talán elégedettek lehetünk, hogy sikerült bejutni a döntőbe, amivel a kvalifikációt megkönnyítettük magunknak. Nyomjuk tovább, edzünk rendesen, ahogy eddig is, és jövőre újra megpróbáljuk" – jelentette ki.