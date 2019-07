Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"143a14e2-52df-44a5-9bec-58709c5fd375","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma reggel sem a legjobb ötlet vonatra ülni az északi parton. De Budapest és Monor között sem vidám az utazás.","shortLead":"Ma reggel sem a legjobb ötlet vonatra ülni az északi parton. De Budapest és Monor között sem vidám az utazás.","id":"20190723_Hibas_valtok_miatt_kesnek_a_vonatok_a_Balatonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=143a14e2-52df-44a5-9bec-58709c5fd375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c14772-d0ad-44d6-8ab7-92d1b5619e29","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Hibas_valtok_miatt_kesnek_a_vonatok_a_Balatonnal","timestamp":"2019. július. 23. 06:57","title":"Hibás váltók miatt késnek a vonatok a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8ff8ef-b87c-4b49-9f80-c057374cb22b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar férfi kardválogatott 45-44-re kikapott a döntőben a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon.","shortLead":"A magyar férfi kardválogatott 45-44-re kikapott a döntőben a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon.","id":"20190721_kardvalogatott_vivo_vb_ezusterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8ff8ef-b87c-4b49-9f80-c057374cb22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0340ea4-60e2-44d9-a380-346fb2f30538","keywords":null,"link":"/sport/20190721_kardvalogatott_vivo_vb_ezusterem","timestamp":"2019. július. 21. 20:14","title":"Drámai végjáték után ezüstérmes a magyar kardválogatott a budapesti vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezért éri meg sorozatokat gyártani Hollywoodnak.","shortLead":"Ezért éri meg sorozatokat gyártani Hollywoodnak.","id":"20190721_bosszuallok_box_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ba25fa-2a03-4b83-b752-66c1d3079e1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_bosszuallok_box_office","timestamp":"2019. július. 21. 11:10","title":"Elképesztő rekordot döntött meg a Bosszúállók: Végjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy tárgyból nem vizsgázhatott, kettőből puskázni próbált, ezek után jött a hamisítás.","shortLead":"Egy tárgyból nem vizsgázhatott, kettőből puskázni próbált, ezek után jött a hamisítás.","id":"20190722_Nagyon_megkuzdott_az_erettsegivel_egy_zalai_fiatal_vegul_hamisitani_probalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cc5e18-3664-4b8b-bc77-f5a06f5b3e4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Nagyon_megkuzdott_az_erettsegivel_egy_zalai_fiatal_vegul_hamisitani_probalt","timestamp":"2019. július. 22. 13:08","title":"Nagyon megküzdött az érettségivel egy zalai fiatal, végül hamisítani próbált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Röszkénél a kilépő oldalon kétórás, a belépőn egyórás a várakozás. ","shortLead":"Röszkénél a kilépő oldalon kétórás, a belépőn egyórás a várakozás. ","id":"20190721_Nagy_a_torlodas_a_Csongrad_megyei_hataratkelohelyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5930ef16-ba4d-4c8d-9525-e0ac9f063ed8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Nagy_a_torlodas_a_Csongrad_megyei_hataratkelohelyeken","timestamp":"2019. július. 21. 10:25","title":"Nagy a torlódás a Csongrád megyei határátkelőhelyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik, nem jött be a stratégia, a Fed húzhatja ki a bajból az AB InBevet.","shortLead":"Úgy látszik, nem jött be a stratégia, a Fed húzhatja ki a bajból az AB InBevet.","id":"20190721_Kevesebbet_isznak_a_fiatalok_adossagcsapdaba_kerult_a_vilag_legnagyobb_sorgyartoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a085e04a-d1e3-457b-a1e0-0d7f72e6323a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Kevesebbet_isznak_a_fiatalok_adossagcsapdaba_kerult_a_vilag_legnagyobb_sorgyartoja","timestamp":"2019. július. 21. 11:57","title":"Adósságcsapdába került a világ legnagyobb sörgyártója, mert keveset isznak a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szörffel, vízibiciklivel és SUP deszkákkal sem tudtak volna a partra jutni. ","shortLead":"Szörffel, vízibiciklivel és SUP deszkákkal sem tudtak volna a partra jutni. ","id":"20190721_Egy_nap_alatt_hat_embert_mentettek_ki_a_vizirendorok_a_Balatonbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6551df0-f737-40b6-9172-6a4dfc09017b","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Egy_nap_alatt_hat_embert_mentettek_ki_a_vizirendorok_a_Balatonbol","timestamp":"2019. július. 21. 11:15","title":"Egy nap alatt hat embert mentettek ki a vízirendőrök a Balatonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4135c772-773b-40cb-9ff7-e02842fc1bfd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kapás Boglárka ugyanebben a számban hatodik lett. ","shortLead":"Kapás Boglárka ugyanebben a számban hatodik lett. ","id":"20190721_Kesely_Ajna_orszagos_csuccsal_lett_negyedik_400_gyorson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4135c772-773b-40cb-9ff7-e02842fc1bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b4594e-df02-4aa0-8fd5-83adf86091d0","keywords":null,"link":"/sport/20190721_Kesely_Ajna_orszagos_csuccsal_lett_negyedik_400_gyorson","timestamp":"2019. július. 21. 14:34","title":"Késely Ajna országos csúccsal lett negyedik 400 gyorson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]