Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","shortLead":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","id":"20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e637e-2c1a-4fb9-b6a6-7afedef8ed47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","timestamp":"2019. július. 22. 19:36","title":"Reagált a Huawei az Észak-Koreával kapcsolatos hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai kvalifikációs férfi vízilabda tornájának keddi negyeddöntőjében.","shortLead":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai...","id":"20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5a3873-2c6d-4c68-a70b-9d783626d83a","keywords":null,"link":"/sport/20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","timestamp":"2019. július. 23. 09:48","title":"Kizuhantak a szerb pólósok a vébéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0c401d-1aaf-4cce-84ad-e9bf6bb6801e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tengeralattjárót Toulontól 45 kilométerre, 2370 méteres mélységben találták meg.","shortLead":"A tengeralattjárót Toulontól 45 kilométerre, 2370 méteres mélységben találták meg.","id":"20190722_51_ev_utan_talaltak_meg_az_eltunt_francia_tengeralattjarot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd0c401d-1aaf-4cce-84ad-e9bf6bb6801e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6f2ca3-cec6-4187-ba65-f7f1794d1608","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_51_ev_utan_talaltak_meg_az_eltunt_francia_tengeralattjarot","timestamp":"2019. július. 22. 17:42","title":"51 év után találták meg az eltűnt francia tengeralattjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529ee2f5-172e-41c6-998b-cc744a6fe8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joguralom tekintetében a legutolsók lettünk. ","shortLead":"Joguralom tekintetében a legutolsók lettünk. ","id":"20190722_Csufosan_leszerepelt_Magyarorszag_a_jogallamisagot_ertekelo_listan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=529ee2f5-172e-41c6-998b-cc744a6fe8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c76188b-5c00-4b22-92e6-f5561ff4a11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Csufosan_leszerepelt_Magyarorszag_a_jogallamisagot_ertekelo_listan","timestamp":"2019. július. 22. 17:09","title":"Csúfosan leszerepelt Magyarország a jogállamiságot értékelő listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91783fa3-84b4-41c3-850f-5f0679a5c993","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A disc jockey már nem az a magányos ember, aki tűkön ülve várja, hogy mások lemezeit pörgetve bemelegítse a show-t. Közülük a legjobbak a legnagyobb fesztiválok szupersztárjai.","shortLead":"A disc jockey már nem az a magányos ember, aki tűkön ülve várja, hogy mások lemezeit pörgetve bemelegítse a show-t...","id":"201929__hullamzas__pozok_es_utemek__energiaatvitel__keverve_kavarva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91783fa3-84b4-41c3-850f-5f0679a5c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceebe9be-9c59-4f16-8552-a124023bf74b","keywords":null,"link":"/elet/201929__hullamzas__pozok_es_utemek__energiaatvitel__keverve_kavarva","timestamp":"2019. július. 21. 19:00","title":"Retteghetnek a \"hagyományos\" sztárok, lemossák őket a DJ-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"28-33 fok lesz, északkeleten, keleten fordulhat elő futó zápor. ","shortLead":"28-33 fok lesz, északkeleten, keleten fordulhat elő futó zápor. ","id":"20190722_Ma_is_csak_kicsit_merseklodik_a_kanikula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d448d403-5178-4b07-a33f-c9281915a29d","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Ma_is_csak_kicsit_merseklodik_a_kanikula","timestamp":"2019. július. 22. 05:25","title":"Ma is csak kicsit mérséklődik a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Erre vajon mit lép Washington?","shortLead":"Erre vajon mit lép Washington?","id":"20190721_kereskedelmi_haboru_trump_altmaier_vamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241edd9d-10c2-4a59-bd41-7b0ec8336412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_kereskedelmi_haboru_trump_altmaier_vamok","timestamp":"2019. július. 21. 18:00","title":"Békülne az EU Donald Trumppal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe351dc-d372-4025-b928-3d70e5de57a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan nyomkodják most a FaceApp nevű alkalmazást, amiért képes megöregíteni a felhasználót. De vajon a valóságot mutatja? Ennek járt utána a BBC néhány ismert ember képe alapján.","shortLead":"Sokan nyomkodják most a FaceApp nevű alkalmazást, amiért képes megöregíteni a felhasználót. De vajon a valóságot...","id":"20190722_faceapp_oregito_alkalmazas_kepmanipulacio_sztarok_kepei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffe351dc-d372-4025-b928-3d70e5de57a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f8563e-5d91-44c4-b6b5-b837cf66b0d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_faceapp_oregito_alkalmazas_kepmanipulacio_sztarok_kepei","timestamp":"2019. július. 22. 09:03","title":"Fotók Attenborough-tól Schwarzeneggerig: mennyire pontosan öregít a FaceApp?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]