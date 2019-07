Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készülhetünk a 30 fok feletti hőmérsékletre.","shortLead":"Készülhetünk a 30 fok feletti hőmérsékletre.","id":"20190720_Zivatarokkal_jon_a_meleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39813b18-3bd3-4ec1-8216-dffe63eed5a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Zivatarokkal_jon_a_meleg","timestamp":"2019. július. 20. 10:33","title":"Zivatarokkal jön a meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kormányszóvivő szerint a finnek bort isznak és vizet prédikálnak. Az adatok kicsit mást mutatnak. ","shortLead":"A nemzetközi kormányszóvivő szerint a finnek bort isznak és vizet prédikálnak. Az adatok kicsit mást mutatnak. ","id":"20190721_Kovacs_Zoltan_most_a_finneknek_ment_neki_de_inkabb_ne_tette_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa2b348-6d1e-4105-9921-61bf2aef427f","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Kovacs_Zoltan_most_a_finneknek_ment_neki_de_inkabb_ne_tette_volna","timestamp":"2019. július. 21. 13:44","title":"Kovács Zoltán most a finneknek ment neki, de inkább ne tette volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a0a591-e253-446f-a838-60731beed54d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a Keleti pályaudvaron figyelték, majd a vonaton akcióba léptek. Csak arra nem számítottak, hogy a rendőrök is résen vannak. ","shortLead":"Már a Keleti pályaudvaron figyelték, majd a vonaton akcióba léptek. Csak arra nem számítottak, hogy a rendőrök is résen...","id":"20190721_Horvat_nok_fosztottak_ki_egy_tajvani_turistat_a_BudapestBecs_vonaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6a0a591-e253-446f-a838-60731beed54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250a8a35-f91c-40e1-9057-c430662c58b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Horvat_nok_fosztottak_ki_egy_tajvani_turistat_a_BudapestBecs_vonaton","timestamp":"2019. július. 21. 09:05","title":"Horvát nők fosztottak ki egy tajvani turistát a Budapest-Bécs vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus küszöbön álló gamer telefonja kaphatja meg először a Qualcomm új, eddigi legerősebb lapkakészletét. A teljesítményről Geekbench-adatok árulkodnak.

","shortLead":"Az Asus küszöbön álló gamer telefonja kaphatja meg először a Qualcomm új, eddigi legerősebb lapkakészletét...","id":"20190721_asus_rog_phone_2_geekbench_benchmark_snapdragon_855_plusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d37cb8-28df-4c43-acc8-6d152feb9293","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_asus_rog_phone_2_geekbench_benchmark_snapdragon_855_plusz","timestamp":"2019. július. 21. 16:03","title":"Hogy mennyire erős? Így teljesít az új Qualcomm-lapkakészlet az Asus telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pályafelújítások miatt több vonalon kell változásra számítani.","shortLead":"A pályafelújítások miatt több vonalon kell változásra számítani.","id":"20190720_Kavarodas_lesz_tobb_vonat_menetrendjeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770932a0-bc13-4a9f-bf60-d0904a89c4a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Kavarodas_lesz_tobb_vonat_menetrendjeben","timestamp":"2019. július. 20. 10:42","title":"Kavarodás lesz több vonat menetrendjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07168bc5-165d-4ccb-8737-9b25cea6b8d3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az utóbbi évtized technológiai robbanása és az ezzel párhuzamosan piacképessé érett Y generáció megjelenése több megoldandó feladatot is adott a vezetőknek. A régi és az új találkozását a reverse mentoring, vagyis a fordított tanácsadás segítheti, amire már itthon is van fogadókészség.","shortLead":"Az utóbbi évtized technológiai robbanása és az ezzel párhuzamosan piacképessé érett Y generáció megjelenése több...","id":"20190721_reverse_mentoring","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07168bc5-165d-4ccb-8737-9b25cea6b8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35acccda-bd66-4281-a4ce-a79074514fb7","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190721_reverse_mentoring","timestamp":"2019. július. 21. 19:15","title":"Nehogy már egy nyikhaj mondja meg a tutit! Vagy mégis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy épület összedőlt, autók rongálódtak meg, voltak, akik beszorultak a liftbe.\r

\r

","shortLead":"Egy épület összedőlt, autók rongálódtak meg, voltak, akik beszorultak a liftbe.\r

\r

","id":"20190720_Osszedolt_epulet_peckesen_allo_Akropolisz__Felmerik_a_karokat_az_atheni_foldrenges_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b0b8b5-6a4e-47b9-8a9a-2784685f646e","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Osszedolt_epulet_peckesen_allo_Akropolisz__Felmerik_a_karokat_az_atheni_foldrenges_utan","timestamp":"2019. július. 20. 21:33","title":"Összedőlt épület, peckesen álló Akropolisz - Felmérik a károkat az athéni földrengés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Farkas Bertalan fiatal mérnökhallgatóként ünnepelte az első holdra szállást, és úgy véli, az emberiségnek ismét célba kellene vennie égi kísérőnket. Az első magyar űrhajóssal az Apollo-11 küldetés 50. évfordulója és a misszió eddig nem látott felvételeit bemutató dokumentumfilmje kapcsán beszélgetett a History tévécsatorna munkatársa.","shortLead":"Farkas Bertalan fiatal mérnökhallgatóként ünnepelte az első holdra szállást, és úgy véli, az emberiségnek ismét célba...","id":"20190720_holdra_szallas_farkas_bertalan_history_ritka_felvetelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e0b66f-5579-45a6-856a-cc32140489dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_holdra_szallas_farkas_bertalan_history_ritka_felvetelek","timestamp":"2019. július. 20. 17:03","title":"Farkas Bertalan a tévé előtt ujjongott, amikor Armstrong a Holdra lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]