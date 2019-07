Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai kvalifikációs férfi vízilabda tornájának keddi negyeddöntőjében.","shortLead":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai...","id":"20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5a3873-2c6d-4c68-a70b-9d783626d83a","keywords":null,"link":"/sport/20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","timestamp":"2019. július. 23. 09:48","title":"Kizuhantak a szerb pólósok a vébéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2861c741-1748-4b53-abb4-5bd34dca85f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalos bejelentés még nem volt, de egy sajtóesemény keretében hamarosan részletesen tájékoztatnak az Aston Martin érkezéséről.","shortLead":"Hivatalos bejelentés még nem volt, de egy sajtóesemény keretében hamarosan részletesen tájékoztatnak az Aston Martin...","id":"20190723_aston_martin_budapest_szalonnyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2861c741-1748-4b53-abb4-5bd34dca85f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78bea65-113b-4bb9-bffb-60f1882a0303","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_aston_martin_budapest_szalonnyitas","timestamp":"2019. július. 23. 13:27","title":"Konkurenciát kap a Ferrari, újabb luxusmárka nyit szalont Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091b5c63-883e-464a-bc12-07f67beb262a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismerik, de nem szeretik túlzottan a nagy nyugati tech cégeket Kínában – derítette ki egy kutatás. A kínaiak szíve hazahúz, leginkább a helyi termékeket, szolgáltatásokat részesítik előnyben.","shortLead":"Ismerik, de nem szeretik túlzottan a nagy nyugati tech cégeket Kínában – derítette ki egy kutatás. A kínaiak szíve...","id":"20190723_statista_felmeres_nyugati_techcegek_ismertsege_termekek_hasznalata_kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091b5c63-883e-464a-bc12-07f67beb262a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4f0b6d-b6c3-4978-97d2-85f9ba49ab78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_statista_felmeres_nyugati_techcegek_ismertsege_termekek_hasznalata_kinaban","timestamp":"2019. július. 23. 10:03","title":"Nacionalizmus? Ismerik, de kevéssé használják a kínaiak a nyugati kütyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d0c0f5-fcdc-45c1-84ae-6c60282721ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki akart kerülni egy torlódást, nem érdekelte, hogy mindkét irányból lezárt szakaszra hajtott. Most emelt ellene vádat a magyar ügyészség.","shortLead":"Ki akart kerülni egy torlódást, nem érdekelte, hogy mindkét irányból lezárt szakaszra hajtott. Most emelt ellene vádat...","id":"20190724_130cal_ment_a_magyar_autos_a_lezart_autopalyan_amig_egy_hidnak_nem_hajtott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5d0c0f5-fcdc-45c1-84ae-6c60282721ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f7b8bb-bec7-4b19-8a24-aa2e4bb704c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_130cal_ment_a_magyar_autos_a_lezart_autopalyan_amig_egy_hidnak_nem_hajtott","timestamp":"2019. július. 24. 14:22","title":"130-cal ment a magyar autós a lezárt autópályán, amíg egy hídnak nem hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d15c721-7b3c-4aa8-8191-6eeeef3bc33b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyhivatal 5 nap alatt lezavarta a teljes vizsgálatot. ","shortLead":"A versenyhivatal 5 nap alatt lezavarta a teljes vizsgálatot. ","id":"20190724_A_GVH_aldasat_adta_ra_Szijj_Laszloe_a_Kozgep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d15c721-7b3c-4aa8-8191-6eeeef3bc33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4792c20a-70b9-4504-9faa-126b3cab0fcb","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_A_GVH_aldasat_adta_ra_Szijj_Laszloe_a_Kozgep","timestamp":"2019. július. 24. 09:14","title":"A GVH áldását adta rá, Szíjj Lászlóé a Közgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kínában élő muszlim ujgur kisebbség boldog, mondta a török elnök Kínában, vagy nem, a török fél szerint csak reményét fejezte ki ez ügyben – fordítási ügy borzolja a török–kínai kapcsolatokat.



","shortLead":"A Kínában élő muszlim ujgur kisebbség boldog, mondta a török elnök Kínában, vagy nem, a török fél szerint csak reményét...","id":"20190723_Rosszul_ideztek_Erdogant_Kinaban_es_nem_hajlandoak_korrigalni_a_szavait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef96eb-1b9f-4c06-8b5d-c17ae033f610","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Rosszul_ideztek_Erdogant_Kinaban_es_nem_hajlandoak_korrigalni_a_szavait","timestamp":"2019. július. 23. 08:33","title":"Ankara: Rosszul idézték Erdogant Kínában, és nem hajlandóak korrigálni a szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kísérletképpen több országban is kikapcsolta a fotók alatti lájkokat az Instagram, mondván, így majd nyugodtabbak lesznek az emberek. Úgy tűnik, igazuk lett, felháborodásnak nyoma sincs.","shortLead":"Kísérletképpen több országban is kikapcsolta a fotók alatti lájkokat az Instagram, mondván, így majd nyugodtabbak...","id":"20190723_instagram_lajkolas_like_gomb_fotomegosztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a60aae3-f35c-4dc7-942b-cd48b60d6a69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_instagram_lajkolas_like_gomb_fotomegosztas","timestamp":"2019. július. 23. 18:03","title":"Eltüntette a lájkokat az Instagram – az emberek pedig imádják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6de8cd-c86a-48cb-a5f4-e269c3f8362a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kisebb lakásoknál és a paneleknél próbálkozhatnak a diákok a legolcsóbban.","shortLead":"A kisebb lakásoknál és a paneleknél próbálkozhatnak a diákok a legolcsóbban.","id":"20190723_Orakkal_a_ponthatarok_kihirdetese_utan_indulhat_az_alberletvadaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b6de8cd-c86a-48cb-a5f4-e269c3f8362a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9215d21c-3cd3-413d-b267-ddd5a8a9e3b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Orakkal_a_ponthatarok_kihirdetese_utan_indulhat_az_alberletvadaszat","timestamp":"2019. július. 23. 07:30","title":"Órákkal a ponthatárok kihirdetése után indulhat az albérletvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]