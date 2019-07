Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dac590d-a828-47b7-aec6-558695d93d77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit lapok úgy tudják, a Warner Brothers stúdiójának munkatársai a legrosszabbtól tartanak. ","shortLead":"A brit lapok úgy tudják, a Warner Brothers stúdiójának munkatársai a legrosszabbtól tartanak. ","id":"20190723_Eletveszely_Vin_Diesel_kaszkador_forgatas_Halalos_iramban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dac590d-a828-47b7-aec6-558695d93d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dabcdc5-cc4f-44f6-a711-56a1abb06183","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Eletveszely_Vin_Diesel_kaszkador_forgatas_Halalos_iramban","timestamp":"2019. július. 23. 15:04","title":"Életveszélyesen megsérült Vin Diesel kaszkadőre a Halálos iramban 9 forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142e2a07-f4a7-4fea-bd37-fb20b2817cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190724_Retvari_Bence_es_a_valosag_kibontott_szeletei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=142e2a07-f4a7-4fea-bd37-fb20b2817cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6bf7dc-f6ec-41cc-8364-f61fbbf39545","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Retvari_Bence_es_a_valosag_kibontott_szeletei","timestamp":"2019. július. 24. 10:53","title":"Rétvári Bence és a valóság kibontott szeletei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Statikust hívtak a helyszínre, hogy vizsgálja meg a Weiner Leó utcai társasház épületét.","shortLead":"Statikust hívtak a helyszínre, hogy vizsgálja meg a Weiner Leó utcai társasház épületét.","id":"20190725_Leszakadt_harom_gerenda_egy_VI_keruleti_lepcsohazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6138ee-2df5-4ee6-9ccd-24fe10279cdf","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Leszakadt_harom_gerenda_egy_VI_keruleti_lepcsohazban","timestamp":"2019. július. 25. 09:02","title":"Leszakadt három gerenda egy VI. kerületi lépcsőházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És a kamatfolyosót sem piszkálta meg a monetáris tanács.","shortLead":"És a kamatfolyosót sem piszkálta meg a monetáris tanács.","id":"20190723_Matolcsyek_nem_nyultak_az_alapkamathoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd92059-70bd-48a1-a291-6ef55a05f55a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Matolcsyek_nem_nyultak_az_alapkamathoz","timestamp":"2019. július. 23. 14:20","title":"Matolcsyék nem nyúltak az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275aba89-3553-41fc-bbca-bf1de6918226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete írtunk a Szinyei Gimnázium esti tagozatára járó húsz diák kálváriájáról, akiknek egy túlbuzgó érettségi biztos és egy megszorítóan értelmezett törvényhely miatt a sikeres szóbeli után megsemmisítették az összes tárgyból letett érettségi eredményeit. A diákok fellebbeztek és reménykedtek, hogy a másodfokon eljáró kormányhivatal június 24-ig elbírálja kérelmeiket - de nem így lett. Ha igazat is ad nekik a hatóság, idén már biztos nem tanulhatnak tovább, sőt, a szigorodó felvételi szabályok miatt többen már később sem.","shortLead":"Egy hete írtunk a Szinyei Gimnázium esti tagozatára járó húsz diák kálváriájáról, akiknek egy túlbuzgó érettségi biztos...","id":"20190723_Az_erettsegi_biztos_utan_a_kormanyhivatal_is_kitolt_a_Szinyei_vegzoseivel_elestek_a_felvetelitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=275aba89-3553-41fc-bbca-bf1de6918226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca593e2-fe6c-477a-b993-b93ebdbd23e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Az_erettsegi_biztos_utan_a_kormanyhivatal_is_kitolt_a_Szinyei_vegzoseivel_elestek_a_felvetelitol","timestamp":"2019. július. 24. 06:00","title":"Az érettségi biztos után a kormányhivatal is kitolt a Szinyei végzőseivel: elestek a felvételitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","shortLead":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","id":"20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74ce794-dbca-45c8-bbea-f78cc91e8b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","timestamp":"2019. július. 25. 05:29","title":"Még mindig vannak álomautók. Melyikre szavaznak a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jesolóban nem lehet majd szombatonként iszogatni a parton. ","shortLead":"Jesolóban nem lehet majd szombatonként iszogatni a parton. ","id":"20190723_Betiltjak_a_szombati_italozast_egy_nepszeru_olasz_tengerparti_varosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43ac834-3cfa-4f58-98f9-bb9be4c3c52d","keywords":null,"link":"/elet/20190723_Betiltjak_a_szombati_italozast_egy_nepszeru_olasz_tengerparti_varosban","timestamp":"2019. július. 23. 18:25","title":"Betiltják a szombati italozást egy népszerű olasz tengerparti városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957c24e2-b9f5-4e44-950d-a69fea818549","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagy a cégalapítási kedv, de a legtöbb 10 évig sem marad állva. ","shortLead":"Nagy a cégalapítási kedv, de a legtöbb 10 évig sem marad állva. ","id":"20190724_10_evig_sem_huzza_a_magyar_cegek_tobb_mint_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=957c24e2-b9f5-4e44-950d-a69fea818549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b6e85b-c656-41c5-b744-dbea27d8a86a","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_10_evig_sem_huzza_a_magyar_cegek_tobb_mint_fele","timestamp":"2019. július. 24. 18:49","title":"10 évig sem húzza a magyar cégek több mint fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]