[{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyanú szerint élelmiszerimportra vonatkozó szerződések révén valamennyien pénzt szivattyúztak ki maguknak a megrendelésekből.\r

","shortLead":"A gyanú szerint élelmiszerimportra vonatkozó szerződések révén valamennyien pénzt szivattyúztak ki maguknak...","id":"20190725_Amerikai_szankciokkal_sujtottak_a_venezuelai_elnok_mostohafiait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6b9eda-11e8-4e42-bf68-e8adb9c0f221","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_Amerikai_szankciokkal_sujtottak_a_venezuelai_elnok_mostohafiait","timestamp":"2019. július. 25. 19:43","title":"Amerikai szankciókkal sújtották a venezuelai elnök mostohafiait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rossznak találta a börtönkörülményeit, az életfogytiglant töltő férfi ezért perelt, és nyert: két és fél millió forintot.","shortLead":"Rossznak találta a börtönkörülményeit, az életfogytiglant töltő férfi ezért perelt, és nyert: két és fél millió...","id":"20190725_Millios_karteritest_kapott_a_battonyai_kinzok_egyike_mert_rossznak_talalta_a_borton_korulmenyeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4530ebb0-05e6-48d6-acfc-1c5c6fbf28d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Millios_karteritest_kapott_a_battonyai_kinzok_egyike_mert_rossznak_talalta_a_borton_korulmenyeit","timestamp":"2019. július. 25. 08:58","title":"Milliós kártérítést kapott a battonyai kínzók egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több pedagógus is nyilatkozott a 24.hu-nak, miért vesznek részt abban az akcióban, amely során maguk előtt tartott papírlapon mutatják be, mennyit visznek haza havonta.","shortLead":"Több pedagógus is nyilatkozott a 24.hu-nak, miért vesznek részt abban az akcióban, amely során maguk előtt tartott...","id":"20190725_Tulajdonkeppen_csak_azt_szeretnem_hogy_ne_legyen_szegyen_tanarnak_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b56b72a-db2f-4885-ba6a-57e61bb6c1a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Tulajdonkeppen_csak_azt_szeretnem_hogy_ne_legyen_szegyen_tanarnak_lenni","timestamp":"2019. július. 25. 07:01","title":"\"Tulajdonképpen csak azt szeretném, hogy ne legyen szégyen tanárnak lenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0021d5e7-f08e-4288-9533-027e0eb72108","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros hazai pályán 3-1-re legyőzte szerdán a máltai Vallettát a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának első mérkőzésén.","shortLead":"A Ferencváros hazai pályán 3-1-re legyőzte szerdán a máltai Vallettát a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának...","id":"20190724_ferencvaros_fradi_valletta_bajnokok_ligaja_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0021d5e7-f08e-4288-9533-027e0eb72108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d1a02d-0e16-4f1c-8ecd-cbfb36942a99","keywords":null,"link":"/sport/20190724_ferencvaros_fradi_valletta_bajnokok_ligaja_selejtezo","timestamp":"2019. július. 24. 22:01","title":"Kétgólos előnyben várja a Fradi a Valletta elleni visszavágót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és buszjáratot érint.\r

","shortLead":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és...","id":"20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395575ec-de9e-4828-aa55-7c568942fffd","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. július. 26. 05:14","title":"Ma hatástalanítják a Városligetben talált világháborús bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417988fb-1507-417d-b955-501f6166278b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országok fogadjanak el egy ötödik Genfi konvenciót is, amely a többi, emberiség elleni cselekményhez hasonlóan a környezeti károkozást is háborús bűncselekménynek tekintené – javasolta nyílt levélben 24 neves tudós.","shortLead":"Az országok fogadjanak el egy ötödik Genfi konvenciót is, amely a többi, emberiség elleni cselekményhez hasonlóan...","id":"20190724_Legyen_haborus_buncselekmeny_a_kornyezeti_karokozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=417988fb-1507-417d-b955-501f6166278b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9daf05-5e5f-4db8-8596-bb159b92a269","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_Legyen_haborus_buncselekmeny_a_kornyezeti_karokozas","timestamp":"2019. július. 24. 15:15","title":"\"Legyen háborús bűncselekmény a környezeti károkozás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több órán át válaszolt az amerikai törvényhozóknak Robert Mueller, aki két évig vizsgálta, mennyire avatkoztak be az oroszok a 2016-os amerikai elnökválasztásba. A legfontosabb üzenet az volt, hogy Mueller szerint Donald Trump amerikai elnök ellen – mandátuma lejárta után – vádat emelhetnek. Az első meghallgatás az igazságügyi bizottságban volt, a következő a hírszerzésiben lesz.","shortLead":"Több órán át válaszolt az amerikai törvényhozóknak Robert Mueller, aki két évig vizsgálta, mennyire avatkoztak be...","id":"20190724_Mueller_szerint_Trump_ellen_vadat_emelhetnek_mandatuma_lejarta_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe5fabb-edbb-465c-af28-46411a0ef74b","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_Mueller_szerint_Trump_ellen_vadat_emelhetnek_mandatuma_lejarta_utan","timestamp":"2019. július. 24. 18:47","title":"Mueller szerint Trump ellen vádat emelhetnek mandátuma lejárta után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6179a664-5221-430a-a81a-c4c4d104d218","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Teljes körű kormányátalakítás zajlott le szerda este Nagy-Britanniában. Boris Johnson új brit miniszterelnök az eddigi kabinet gyakorlatilag összes magas rangú tagját menesztette, számos más vezető kormánytisztviselő pedig önszántából távozott posztjáról.","shortLead":"Teljes körű kormányátalakítás zajlott le szerda este Nagy-Britanniában. Boris Johnson új brit miniszterelnök az eddigi...","id":"20190724_boris_johnson_brit_kormany_kormanyatalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6179a664-5221-430a-a81a-c4c4d104d218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24c2c1c-25ae-422c-9f33-776b09e19862","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_boris_johnson_brit_kormany_kormanyatalakitas","timestamp":"2019. július. 24. 21:31","title":"Teljesen átalakította a brit kormányt az új miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]