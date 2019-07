Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum volt vezetője azt mondja, ha a távozása nyitotta meg a lehetőséget a Petőfi Irodalmi Múzeum nagy arányú támogatása előtt, akkor már-már szívesen lesz áldozat.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum volt vezetője azt mondja, ha a távozása nyitotta meg a lehetőséget a Petőfi Irodalmi Múzeum...","id":"20190726_Prohle_Gergely_A_kulturharc_eredmenyes_volt_nekem_mennem_kellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f958da-0a53-434a-92a5-850f56a2b85e","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Prohle_Gergely_A_kulturharc_eredmenyes_volt_nekem_mennem_kellett","timestamp":"2019. július. 26. 11:38","title":"Prőhle Gergely: A kultúrharc eredményes volt, nekem mennem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8623520-5d10-454b-bc2d-0c1224ef31b8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az Országos Onkológiai Intézet szerint teljesen értelmetlenül várakoznak a betegek hajnaltól a rendelésre várva, ezt azonban az érintettek nem így érzik. ","shortLead":"Az Országos Onkológiai Intézet szerint teljesen értelmetlenül várakoznak a betegek hajnaltól a rendelésre várva, ezt...","id":"20190726_orszagos_onkologiai_intezet_varakozas_beteg_rak_kemoterapia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8623520-5d10-454b-bc2d-0c1224ef31b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337e9aae-c364-43ea-b66a-3b46ef55d132","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_orszagos_onkologiai_intezet_varakozas_beteg_rak_kemoterapia","timestamp":"2019. július. 26. 17:15","title":"\"Háromkor vége a kemoterápiának, ha nem állok itt hajnalban, lemaradhatok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a834bf-dfd9-425e-ac32-274d31f93d3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt, hogy feleségeik elkísérik őket, mindketten természetesnek tartják.\r

","shortLead":"Azt, hogy feleségeik elkísérik őket, mindketten természetesnek tartják.\r

","id":"20190726_Harrach_es_Semjen_fizette_felesegeik_szentpetervari_utjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a834bf-dfd9-425e-ac32-274d31f93d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c0d85b-ca90-4a08-bb4c-13a4466dbc79","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Harrach_es_Semjen_fizette_felesegeik_szentpetervari_utjat","timestamp":"2019. július. 26. 14:07","title":"Harrach és Semjén fizette feleségeik szentpétervári útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d78238b-fdb1-4850-91d5-f0281aacd7bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Százkilós szovjet robbanótest volt.","shortLead":"Százkilós szovjet robbanótest volt.","id":"20190726_Elinteztek_a_bombat_lehet_mar_trolizni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d78238b-fdb1-4850-91d5-f0281aacd7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966f4862-aebe-490c-9f4a-2e9e36a00565","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Elinteztek_a_bombat_lehet_mar_trolizni","timestamp":"2019. július. 26. 11:58","title":"Elintézték a bombát, lehet már trolizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter megvédte a kormány százmillió eurós, trieszti kikötőberuházását. Épp csak konkrétumokat nem mondott.","shortLead":"A külügyminiszter megvédte a kormány százmillió eurós, trieszti kikötőberuházását. Épp csak konkrétumokat nem mondott.","id":"20190726_Szijjarto_Peter_Triesztben_kikotot_epiteni_nem_kell_felnetek_jo_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef651c92-50eb-4060-a931-e82c90c11696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Szijjarto_Peter_Triesztben_kikotot_epiteni_nem_kell_felnetek_jo_lesz","timestamp":"2019. július. 26. 12:00","title":"Szijjártó Péter: Triesztben kikötőt építeni nem kell félnetek jó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049308e9-751e-4d57-a278-7d9e56243ddd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a YouTube-ot videomegosztó oldalként emlegetik, sokan inkább csak zenehallgatásra használják. Számukra érkezett egy hasznos újítás a YouTube Music appba, igaz egyelőre csak a YouTube Premium és a YouTube Music Premium előfizetők érhetik el, viszont bárki kipróbálhatja.","shortLead":"Bár a YouTube-ot videomegosztó oldalként emlegetik, sokan inkább csak zenehallgatásra használják. Számukra érkezett...","id":"20190727_youtube_music_premium_videok_kikapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=049308e9-751e-4d57-a278-7d9e56243ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de31a942-e665-4a16-8978-2921d7182b16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_youtube_music_premium_videok_kikapcsolasa","timestamp":"2019. július. 27. 08:03","title":"Újítás a YouTube-on: eltűnhetnek a videók a zenék mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619a4c5d-9292-4c55-bea4-06af445f2b42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A száguldó kereket, amely később balesetet is okozott, videóra vették. ","shortLead":"A száguldó kereket, amely később balesetet is okozott, videóra vették. ","id":"20190727_Elszabadult_kerek_okozott_kaoszt_New_Jerseyben_egy_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=619a4c5d-9292-4c55-bea4-06af445f2b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5445cc1c-a286-4703-b9af-c313d34460c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Elszabadult_kerek_okozott_kaoszt_New_Jerseyben_egy_autopalyan","timestamp":"2019. július. 27. 10:53","title":"Elszabadult kerék okozott káoszt New Jersey-ben egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bútorok gyulladtak ki egy társasházban. ","shortLead":"Bútorok gyulladtak ki egy társasházban. ","id":"20190726_lakastuz_tuzoltok_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d34aa5-2e23-4c69-96c8-428cbdc4f03d","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_lakastuz_tuzoltok_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. július. 26. 13:03","title":"Ketten meghaltak egy simasági lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]