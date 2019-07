Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiltakozó nagygyűlést szervez a Magyar Orvosi Kamara.","shortLead":"Tiltakozó nagygyűlést szervez a Magyar Orvosi Kamara.","id":"20190725_A_tulmunkaszerzodes_felmondasaval_fenyegetnek_az_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf985205-21da-4d9c-a8ec-525e4fae296f","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_A_tulmunkaszerzodes_felmondasaval_fenyegetnek_az_orvosok","timestamp":"2019. július. 25. 16:38","title":"A túlmunkaszerződés felmondásával fenyegetnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e040cbb1-56db-41bd-9af3-7a2c74326955","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az elmúlt években a mobilfotózás fejlesztésén ügyködött a Huawei, a Mate 30 Próban már a videózásra is nagyobb figyelmet fordíthatnak.","shortLead":"Miután az elmúlt években a mobilfotózás fejlesztésén ügyködött a Huawei, a Mate 30 Próban már a videózásra is nagyobb...","id":"20190726_huawei_mate_30_pro_kameraja_cine_lens_matrix_camera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e040cbb1-56db-41bd-9af3-7a2c74326955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a072631-3afc-41d0-91fb-5d1bca61976a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_huawei_mate_30_pro_kameraja_cine_lens_matrix_camera","timestamp":"2019. július. 26. 13:03","title":"A Huawei új szabadalmai árulkodnak, izgalmas kamera jöhet a Mate 30 Próba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f30cb6-e1f3-4e60-a4bb-13d3f938eed7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazságügyi miniszter öt elítélt kivégzését már el is rendelte. ","shortLead":"Az igazságügyi miniszter öt elítélt kivégzését már el is rendelte. ","id":"20190725_Husz_ev_utan_ujra_lesznek_szovetsegi_kivegzesek_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06f30cb6-e1f3-4e60-a4bb-13d3f938eed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b2227f-bef9-4f88-b4a7-333a23ac563b","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_Husz_ev_utan_ujra_lesznek_szovetsegi_kivegzesek_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. július. 25. 17:33","title":"Húsz év után újra lesznek szövetségi kivégzések az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e8ce6f-d557-465c-b7e8-94956815c1b5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pályakarbantartás miatt a 3-as és a 69-es útvonalán kell változásokra számítani. ","shortLead":"Pályakarbantartás miatt a 3-as és a 69-es útvonalán kell változásokra számítani. ","id":"20190725_Ket_hetvegen_is_modosul_a_3as_es_69es_villamos_menetrendje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86e8ce6f-d557-465c-b7e8-94956815c1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6053d24-5cf9-49bc-8e31-e1682a15846d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Ket_hetvegen_is_modosul_a_3as_es_69es_villamos_menetrendje","timestamp":"2019. július. 25. 17:05","title":"Két hétvégén is módosul a 3-as és 69-es villamos menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3e38e1-5658-4b57-ba2c-f979588c590d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több komoly erdő- és bozóttűz tombol a sarkvidéki térségekben, s miközben a tudósok „példátlan méretű” tüzekről beszélnek a környéken lévő városokban napról napra romlik a levegő minősége. Az ok, a globális klímaváltozás.","shortLead":"Egyre több komoly erdő- és bozóttűz tombol a sarkvidéki térségekben, s miközben a tudósok „példátlan méretű” tüzekről...","id":"20190727_Rohamosan_terjednek_a_sarkvideki_erdotuzek_gyorsan_romlik_a_levegominoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c3e38e1-5658-4b57-ba2c-f979588c590d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6646684-0b22-4c9d-94fc-6aa57a85df02","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Rohamosan_terjednek_a_sarkvideki_erdotuzek_gyorsan_romlik_a_levegominoseg","timestamp":"2019. július. 27. 08:02","title":"Rohamosan terjednek a sarkvidéki erdőtüzek, gyorsan romlik a levegőminőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2daaf3d-aa1a-4f15-b1ce-f7deb7e6ad5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt MSZP-elnök Tóbiás József és családja tavaly ősszel költözött ki Tenerifére, elsősorban gyermekük betegsége miatt.","shortLead":"A volt MSZP-elnök Tóbiás József és családja tavaly ősszel költözött ki Tenerifére, elsősorban gyermekük betegsége miatt.","id":"20190725_A_Kanariszigetekrol_ingazik_a_parlamentbe_az_MSZP_parlamenti_kepviseloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2daaf3d-aa1a-4f15-b1ce-f7deb7e6ad5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8d08c7-0bc8-4cb5-9aa4-067adc59b8c9","keywords":null,"link":"/elet/20190725_A_Kanariszigetekrol_ingazik_a_parlamentbe_az_MSZP_parlamenti_kepviseloje","timestamp":"2019. július. 25. 10:10","title":"A Kanári-szigetekről ingázik a Parlamentbe az MSZP képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049308e9-751e-4d57-a278-7d9e56243ddd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a YouTube-ot videomegosztó oldalként emlegetik, sokan inkább csak zenehallgatásra használják. Számukra érkezett egy hasznos újítás a YouTube Music appba, igaz egyelőre csak a YouTube Premium és a YouTube Music Premium előfizetők érhetik el, viszont bárki kipróbálhatja.","shortLead":"Bár a YouTube-ot videomegosztó oldalként emlegetik, sokan inkább csak zenehallgatásra használják. Számukra érkezett...","id":"20190727_youtube_music_premium_videok_kikapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=049308e9-751e-4d57-a278-7d9e56243ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de31a942-e665-4a16-8978-2921d7182b16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_youtube_music_premium_videok_kikapcsolasa","timestamp":"2019. július. 27. 08:03","title":"Újítás a YouTube-on: eltűnhetnek a videók a zenék mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Előbbi az ötödik, utóbbi a nyolcadik idővel jutott tovább. Világcsúcs is született az elődöntőben. ","shortLead":"Előbbi az ötödik, utóbbi a nyolcadik idővel jutott tovább. Világcsúcs is született az elődöntőben. ","id":"20190726_hosszu_katinka_burian_katalin_hatuszas_uszo_kvangdzsu_vizes_vb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e01b8a8-c6e0-47ab-ad7c-2c6c74515eb7","keywords":null,"link":"/sport/20190726_hosszu_katinka_burian_katalin_hatuszas_uszo_kvangdzsu_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 26. 13:53","title":"Hosszú és Burián is döntős 200 háton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]