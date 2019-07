Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74a793d8-045e-4ec2-a961-363c7ba4d936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-ről, a Jobbikról és az LMP-ről az EP-választásokon sajnálatos módon lerítt a választóknak, hogy csak az egzisztenciális túlélés hajtja őket, semmi egyéb - mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Schiffer András. A volt LMP-s alapító a Demokratikus Koalíció profizmusát dicsérte ugyan, de azt állítja, Gyurcsány Ferenc miatt korlátok közé van szorítva a DK.","shortLead":"Az MSZP-ről, a Jobbikról és az LMP-ről az EP-választásokon sajnálatos módon lerítt a választóknak, hogy csak...","id":"20190727_Schiffer_Andras_Fulke_podcast_LMP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74a793d8-045e-4ec2-a961-363c7ba4d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798d9a99-f76a-4b0e-b332-23dc4ad56287","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Schiffer_Andras_Fulke_podcast_LMP","timestamp":"2019. július. 27. 12:30","title":"Schiffer András a Fülkében: A miniszterelnök varázsereje meg tud törni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc8c922-b3c2-49f8-ab00-42b63011cab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A riasztási térkép magáért beszél. Ahol már járt a vihar, ott folyik a kármentés.","shortLead":"A riasztási térkép magáért beszél. Ahol már járt a vihar, ott folyik a kármentés.","id":"20190727_Komoly_felhoszakadas_miatt_adott_ki_riasztast_a_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc8c922-b3c2-49f8-ab00-42b63011cab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f4fee3-ec05-44d0-b906-9ede0ee63603","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Komoly_felhoszakadas_miatt_adott_ki_riasztast_a_meteorologia","timestamp":"2019. július. 27. 21:50","title":"Komoly felhőszakadás miatt adott ki riasztást a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d45033-be9c-48b8-8a80-81f95a9807dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két amerikait állítottak elő az olasz hatóságok, akik egy drogdílerrel történt nézeteltérésüket követően szúrtak halálra egy római rendőrt pénteken.","shortLead":"Két amerikait állítottak elő az olasz hatóságok, akik egy drogdílerrel történt nézeteltérésüket követően szúrtak...","id":"20190727_Halalra_keselt_egy_romai_rendort_egy_drogdilert_meglopo_amerikai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d45033-be9c-48b8-8a80-81f95a9807dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91676ccd-a52b-4be0-aa8a-0b0c23d66662","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Halalra_keselt_egy_romai_rendort_egy_drogdilert_meglopo_amerikai","timestamp":"2019. július. 27. 13:26","title":"Kamudrogot vásárolt, majd halálra késelt egy római rendőrt két amerikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e899e26b-0237-489c-a489-76c6c95226b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerencsétlenség Kazincbarcikán történt.","shortLead":"A szerencsétlenség Kazincbarcikán történt.","id":"20190727_Idobe_telt_mire_azonositani_tudtak_a_ferfit_akin_ejjel_athajtott_egy_kisteherauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e899e26b-0237-489c-a489-76c6c95226b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a11471-9524-4e99-beb8-af1266e5123f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Idobe_telt_mire_azonositani_tudtak_a_ferfit_akin_ejjel_athajtott_egy_kisteherauto","timestamp":"2019. július. 27. 17:56","title":"Időbe telt, mire azonosítani tudták a férfit, akin éjjel áthajtott egy kisteherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2333f2-2c72-4b6b-872a-607460c6b6b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Remek találmány az e-scooter, viszont egyre inkább közutálatnak is örvend sok használójának köszönhetően.","shortLead":"Remek találmány az e-scooter, viszont egyre inkább közutálatnak is örvend sok használójának köszönhetően.","id":"20190728_Fokozatot_ugrott_a_szabalytalan_erollerezes_autopalyan_videoztak_le_egyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e2333f2-2c72-4b6b-872a-607460c6b6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52dc7cb-0c53-4450-adfe-958809976e26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Fokozatot_ugrott_a_szabalytalan_erollerezes_autopalyan_videoztak_le_egyet","timestamp":"2019. július. 28. 08:56","title":"Autópályán villanyrollerezett egy férfi - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f9bdfe-3420-4524-9b3e-624b23daa9dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa kontaktok bukkantak fel a kapcsolattartói adatoknál.","shortLead":"Furcsa kontaktok bukkantak fel a kapcsolattartói adatoknál.","id":"20190727_Valaki_meghekkelhette_a_Tenyek_Facebookoldalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3f9bdfe-3420-4524-9b3e-624b23daa9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a92f42-8ae9-45b2-b76f-04b3adcad9b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Valaki_meghekkelhette_a_Tenyek_Facebookoldalat","timestamp":"2019. július. 27. 14:30","title":"Valaki meghekkelhette a TV2 Tények Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2a54d4-ce15-4246-9248-34e406b6c27a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Személyre szabott üzenettel szólítják meg a felhasználókat azok a weboldalak, melyeket egy kártékony program nyit meg a böngészőben. Nyereményt ígérnek, valójában az adatainkra és a pénzünkre utaznak. Aki nem elég figyelmes, azt több százezer forinttal is megrövidíthetik.","shortLead":"Személyre szabott üzenettel szólítják meg a felhasználókat azok a weboldalak, melyeket egy kártékony program nyit meg...","id":"20190728_chrome_bongeszo_atiranyit_nyeremenyjatek_oldal_upc_telekom_kamu_nyeremeny_bankkartya_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2a54d4-ce15-4246-9248-34e406b6c27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa55f84-ea3b-440c-9d59-d0b89a11ff84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_chrome_bongeszo_atiranyit_nyeremenyjatek_oldal_upc_telekom_kamu_nyeremeny_bankkartya_adatok","timestamp":"2019. július. 28. 14:03","title":"Vigyázzon, ravasz vírus söpör végig a magyar neten, a pénzét lopja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49773146-f4e6-453b-8a5f-06961aedac7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszót egy 18 éves nő vádolta meg szexuális zaklatással. Kenderesi ezt tagadja, de elismeri, hogy meggondolatlan mozdulatot tett. Az úszó 10 napig biztosan nem hagyhatja el Dél-Koreát.","shortLead":"Az úszót egy 18 éves nő vádolta meg szexuális zaklatással. Kenderesi ezt tagadja, de elismeri, hogy meggondolatlan...","id":"20190728_Kenderesi_elismerte_hogy_hozzaert_egy_lany_fenekehez_de_szerinte_ez_nem_volt_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49773146-f4e6-453b-8a5f-06961aedac7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86afad4-85e4-4c41-8391-0a93cb0d242a","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Kenderesi_elismerte_hogy_hozzaert_egy_lany_fenekehez_de_szerinte_ez_nem_volt_zaklatas","timestamp":"2019. július. 28. 16:05","title":"Kenderesi elismerte, hogy hozzáért egy lány fenekéhez, de szerinte ez nem volt zaklatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]