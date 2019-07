Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreaiak elengedték a felségvizeikre tévedt orosz halászhajót, majd egy észak-koreai halászhajó téved dél-koreai területre.\r

\r

","shortLead":"Az észak-koreaiak elengedték a felségvizeikre tévedt orosz halászhajót, majd egy észak-koreai halászhajó téved...","id":"20190728_Egy_nap_alatt_ket_halaszhajo_is_bajba_kerult_Korea_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb34d13-246d-4f69-b9b1-03dd040b6c68","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Egy_nap_alatt_ket_halaszhajo_is_bajba_kerult_Korea_partjainal","timestamp":"2019. július. 28. 21:11","title":"Zavarosban halásztak: egy orosz és egy észak-koreai hajó is bajba került a határnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudni, ki jegyezte az új részvényeket.","shortLead":"Nem tudni, ki jegyezte az új részvényeket.","id":"20190727_Hatalmas_tokeemeles_volt_Csanyi_Sandor_boros_cegenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710808d7-9533-4989-b70f-302634b56596","keywords":null,"link":"/kkv/20190727_Hatalmas_tokeemeles_volt_Csanyi_Sandor_boros_cegenel","timestamp":"2019. július. 27. 20:42","title":"Hatalmas tőkeemelés volt Csányi Sándor boros cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a83e17f-ee62-4975-963c-f172abc6d99c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A szombaton éjjel az országon végig söprő vihar több helyen is kárt tett a vasúti infrastruktúrában, ezek helyrehozatala még tart.","shortLead":"A szombaton éjjel az országon végig söprő vihar több helyen is kárt tett a vasúti infrastruktúrában, ezek...","id":"20190728_Tobb_vasutvonalon_meg_mindig_nincs_kozlekedes_a_viharkarok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a83e17f-ee62-4975-963c-f172abc6d99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc27910-1d16-4d30-823d-9114ffd05323","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Tobb_vasutvonalon_meg_mindig_nincs_kozlekedes_a_viharkarok_miatt","timestamp":"2019. július. 28. 11:41","title":"Több vasútvonalon még mindig nincs közlekedés a viharkárok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyolcvannyolc éves korában meghalt John Robert Schrieffer Nobel-díjas fizikus - jelentette be családja.\r

\r

","shortLead":"Nyolcvannyolc éves korában meghalt John Robert Schrieffer Nobel-díjas fizikus - jelentette be családja.\r

\r

","id":"20190728_Meghalt_John_Robert_Schrieffer_Nobeldijas_fizikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae36a99a-e968-4522-8b55-29bdd3c8198a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Meghalt_John_Robert_Schrieffer_Nobeldijas_fizikus","timestamp":"2019. július. 28. 14:10","title":"Meghalt John Robert Schrieffer Nobel-díjas fizikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f806577f-cf3c-4c8a-b3a8-bed15fd29af6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remek találmány a légkondi, de miért csak a szobába raknánk, ha a hátunkat is hűthetjük vele? A Sonynál kitalált eszköz épp így működik.","shortLead":"Remek találmány a légkondi, de miért csak a szobába raknánk, ha a hátunkat is hűthetjük vele? A Sonynál kitalált eszköz...","id":"20190729_sony_reon_pocket_legkondicionalas_forrosag_elleni_vedekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f806577f-cf3c-4c8a-b3a8-bed15fd29af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9386b654-1f47-40a0-a01b-01e96855c805","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_sony_reon_pocket_legkondicionalas_forrosag_elleni_vedekezes","timestamp":"2019. július. 29. 11:03","title":"Milyen kánikula? Ruhába rejthető légkondival jön ki a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27c75c6-b993-4a39-9ee3-038988d32cb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Semmilyen új nyomra nem találtak a vatikáni temetőben a 36 éve eltűnt római lány ügyében.\r

\r

","shortLead":"Semmilyen új nyomra nem találtak a vatikáni temetőben a 36 éve eltűnt római lány ügyében.\r

\r

","id":"20190728_Tobb_ezer_csontot_vizsgaltak_at_a_Vatikaban_de_nem_talaltak_nyomat_Emanuela_Orlandinak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c27c75c6-b993-4a39-9ee3-038988d32cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a0953c-ecd4-44b9-b064-a1af93211001","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Tobb_ezer_csontot_vizsgaltak_at_a_Vatikaban_de_nem_talaltak_nyomat_Emanuela_Orlandinak","timestamp":"2019. július. 28. 18:32","title":"Több ezer csontot vizsgáltak át a Vatikában, de nem találták nyomát Emanuela Orlandiénak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-Alföldön tart legtovább a kárelhárítás.","shortLead":"A Dél-Alföldön tart legtovább a kárelhárítás.","id":"20190729_Kilencszaz_riasztast_kaptak_a_tuzoltok_a_viharban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959da2b6-ea22-460f-a59c-1572b277e047","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Kilencszaz_riasztast_kaptak_a_tuzoltok_a_viharban","timestamp":"2019. július. 29. 08:03","title":"Kilencszáz riasztást kaptak a tűzoltók a viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Fennakadások vannak a vasúti közlekedésben az éjjeli viharok miatt.","shortLead":"Fennakadások vannak a vasúti közlekedésben az éjjeli viharok miatt.","id":"20190728_Ha_most_keszul_vonatra_ulni_akkor_lehet_hogy_gondban_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4addc9-cf4b-4198-813e-4a0f35c5a3ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Ha_most_keszul_vonatra_ulni_akkor_lehet_hogy_gondban_lesz","timestamp":"2019. július. 28. 07:20","title":"Ha most készül vonatra ülni, akkor lehet, hogy gondban lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]