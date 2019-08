Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10e8ddbb-324d-4bc3-ae1a-085f3c90f07e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sziget és a Sas-hegy után a Petőfi Irodalmi Múzeumot is felkereste.","shortLead":"A Sziget és a Sas-hegy után a Petőfi Irodalmi Múzeumot is felkereste.","id":"20190814_Jane_Goodall_egy_meglepo_helyszinen_is_felbukkant_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10e8ddbb-324d-4bc3-ae1a-085f3c90f07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc03290-302a-43ac-9bdb-f49cbc5fa8e7","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Jane_Goodall_egy_meglepo_helyszinen_is_felbukkant_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:28","title":"Jane Goodall egy meglepő helyszínen is felbukkant Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe46183-caf8-4b32-81ad-84da7dd985bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a rendeletet, amely alapján egyszerűsített eljárással kaphatnak ukrán állampolgárságot az Ukrajnát védelmező külföldi állampolgárságú vagy hontalan személyek, illetve a politikai üldöztetés áldozatává vált orosz állampolgárok. Az intézkedés egyértelmű válasz arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz útlevél megszerzésének könnyítését ajánlotta valamennyi kelet-ukrajnai polgárnak.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a rendeletet, amely alapján egyszerűsített eljárással kaphatnak ukrán...","id":"20190813_Ukrajna_visszavag__soron_kivul_kapnak_allampolgarsagot_az_uldozott_orosz_polgarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbe46183-caf8-4b32-81ad-84da7dd985bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70a9929-ae18-497c-83ba-9f7f77dbfe1e","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Ukrajna_visszavag__soron_kivul_kapnak_allampolgarsagot_az_uldozott_orosz_polgarok","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:30","title":"Ukrajna visszavág – soron kívül kapnak állampolgárságot az üldözött oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab963ceb-a396-474f-aac5-a8759384740e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Rezvani bemutatta a Tank X modell második generációját, amelynél továbbra sem találni nagyon megdöbbentőbb autót. ","shortLead":"Az amerikai Rezvani bemutatta a Tank X modell második generációját, amelynél továbbra sem találni nagyon megdöbbentőbb...","id":"20190813_Teljesen_orult_jarmu_a_Rezvani_kozuti_tankja_de_mukodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab963ceb-a396-474f-aac5-a8759384740e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd3d189-6732-4dc6-b01d-fb7697da6026","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Teljesen_orult_jarmu_a_Rezvani_kozuti_tankja_de_mukodik","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:23","title":"Teljesen őrült jármű a Rezvani közúti harckocsija, de ettől jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d67a0b4-092c-4e52-a06b-01926893034a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XVII. kerületi fideszes polgármester maga helyett alpolgármesterét ajánlotta a választók figyelmébe.","shortLead":"A XVII. kerületi fideszes polgármester maga helyett alpolgármesterét ajánlotta a választók figyelmébe.","id":"20190813_Betegsege_miatt_nem_indul_ujra_polgarmesternek_a_fideszes_Riz_Levente","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d67a0b4-092c-4e52-a06b-01926893034a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909f4be9-d98b-4ef6-bc61-820358392b14","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Betegsege_miatt_nem_indul_ujra_polgarmesternek_a_fideszes_Riz_Levente","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:31","title":"Betegsége miatt nem indul újra polgármesternek a fideszes Riz Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e16717-86d0-4c40-ac33-113fe3826d50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menekülő sofőrnek nem volt jogosítványa, a rendőrség vizsgálja, hogy elkövetett-e valamilyen bűncselekményt. ","shortLead":"A menekülő sofőrnek nem volt jogosítványa, a rendőrség vizsgálja, hogy elkövetett-e valamilyen bűncselekményt. ","id":"20190814_Video_Autos_uldozes_volt_ma_a_Gyomroi_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43e16717-86d0-4c40-ac33-113fe3826d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d54fca-e7f2-45a1-9c09-52a96ffdaa69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_Video_Autos_uldozes_volt_ma_a_Gyomroi_uton","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:14","title":"Videó: Autós üldözés volt ma a Gyömrői úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ba5cc5-5b5a-49c4-b0f7-14a737b446fb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"1991-től minden polgár és minden cég szolidaritási adót fizetett Németországban azért, hogy segítsék az egykori NDK felzárkózását a nyugati színvonalra. A célt nem érték el, de a berlini kormány búcsút akar venni a szolidaritási adótól.","shortLead":"1991-től minden polgár és minden cég szolidaritási adót fizetett Németországban azért, hogy segítsék az egykori NDK...","id":"20190812_Bucsut_mondhatnak_a_nemetek_lassan_a_volt_NDK_miatt_kivetett_adonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60ba5cc5-5b5a-49c4-b0f7-14a737b446fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6b0243-be2f-4291-9527-5b6e2d974f5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Bucsut_mondhatnak_a_nemetek_lassan_a_volt_NDK_miatt_kivetett_adonak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:50","title":"Búcsút mondhatnak a németek lassan a volt NDK miatt kivetett adónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2066169f-7b24-48cd-963d-ecbb43d1500f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostanság mindent elárasztó divatterepjárók között üdítő színfolt tud lenni egy ilyen autó.","shortLead":"A mostanság mindent elárasztó divatterepjárók között üdítő színfolt tud lenni egy ilyen autó.","id":"20190814_szemrevalo_sportos_szedant_leplezett_le_a_honda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2066169f-7b24-48cd-963d-ecbb43d1500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86171163-e185-4ba8-a5f9-269c68f1a498","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_szemrevalo_sportos_szedant_leplezett_le_a_honda","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:21","title":"Szemrevaló sportos szedánt leplezett le a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d759705e-6c97-45ef-8b6f-20b98156c3f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a budai oldalon, hordágyon húzták fel az illetőt.","shortLead":"Most a budai oldalon, hordágyon húzták fel az illetőt.","id":"20190813_Megint_a_Dunaparti_kovekre_esett_egy_ember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d759705e-6c97-45ef-8b6f-20b98156c3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4c142c-2892-4f9b-9e33-8ef5f17d95fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Megint_a_Dunaparti_kovekre_esett_egy_ember","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:15","title":"Megint a Duna-parti kövekre esett egy ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]