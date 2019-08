Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind a Google, mind az Apple változtat „hallgatózási” gyakorlatán, miután óriási botrány kerekedett abból, hogy a felhasználók beleegyezése nélkül elemezték a digitális asszisztenseikkel folytatott beszélgetéseket. Voltak, akik éppen emiatt kerültek utcára.","shortLead":"Mind a Google, mind az Apple változtat „hallgatózási” gyakorlatán, miután óriási botrány kerekedett abból...","id":"20190825_apple_siri_lehallgatasi_botrany_alvallalkozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4205cb9-e31d-4532-8701-0164d9f3f05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_apple_siri_lehallgatasi_botrany_alvallalkozok","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:03","title":"Ezer Siri-felvételt hallgattak műszakonként, ezért az utcára kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Hogy a játék most nem babra megy, azt jelzik a különféle vasalt és vasalatlan herék zavarórepülései: a fővárost elveszítheti a Fidesz, és ezt tudja.","shortLead":"Hogy a játék most nem babra megy, azt jelzik a különféle vasalt és vasalatlan herék zavarórepülései: a fővárost...","id":"201934_ostrom_elott_es_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c080b3e-f40f-4136-a603-44ee995d554e","keywords":null,"link":"/itthon/201934_ostrom_elott_es_utan","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:00","title":"Tóta W. Árpád: Ostrom előtt és után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b10e16-d181-434d-b9c3-04ee0247dab1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német fővárosban januártól egy cigarettacsikk vagy egy rágógumi eldobásáért is súlyos büntetés jár. ","shortLead":"A német fővárosban januártól egy cigarettacsikk vagy egy rágógumi eldobásáért is súlyos büntetés jár. ","id":"20190823_Felmillioba_is_kerulhet_ha_nem_takaritja_fel_a_kutyapiszkot_Berlinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3b10e16-d181-434d-b9c3-04ee0247dab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f1e4ec-9fe4-4b6b-9887-466fcc2cb3e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Felmillioba_is_kerulhet_ha_nem_takaritja_fel_a_kutyapiszkot_Berlinben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:01","title":"Félmillióba is kerülhet, ha nem takarítja fel a kutyapiszkot Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök előállították a férfit.

","shortLead":"A rendőrök előállították a férfit.

","id":"20190824_Egy_reszeg_ferfi_megvert_egy_gyereket_mert_kicsufolta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6feac14-a7af-4036-a0de-9d3bd99480bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Egy_reszeg_ferfi_megvert_egy_gyereket_mert_kicsufolta","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:40","title":"Egy részeg férfi megvert egy gyereket, mert kicsúfolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed3a9ad-0d43-4926-b836-651d6debf0c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szakértő: komoly egészségi kockázatot jelenthetnek egyes egzotikus ízeltlábúak.","shortLead":"Szakértő: komoly egészségi kockázatot jelenthetnek egyes egzotikus ízeltlábúak.","id":"20190825_A_klimavaltozassal_uj_szunyogfajok_is_erkeznek_Ez_veszelyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed3a9ad-0d43-4926-b836-651d6debf0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca209aa-bef2-4c3c-b279-fdf18fe07195","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_A_klimavaltozassal_uj_szunyogfajok_is_erkeznek_Ez_veszelyes","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:33","title":"A klímaváltozással új szúnyogfajok is érkeznek. Ez veszélyes!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli kutatók kimutatták, hogy a Földön több százmillió éve keletkezett ősi óceánok vize nem volt melegebb napjaink óceánjainak vízénél.","shortLead":"Izraeli kutatók kimutatták, hogy a Földön több százmillió éve keletkezett ősi óceánok vize nem volt melegebb napjaink...","id":"20190823_osi_oceanok_vizenek_homerseklete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b39cf07-974d-4b99-b06e-f693334326f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_osi_oceanok_vizenek_homerseklete","timestamp":"2019. augusztus. 23. 20:03","title":"70 vagy 15 Celsius-fokos volt az ősi vizek hőmérséklete? A válasz nem mindegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0aa8167-3754-440d-8ac6-9dd53c9a05d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kopasz Bálint és Csipes Tamara aranyérmet szerzett kajak egyes 1000 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. Kopasz ezzel begyűjtötte az első tokiói kvótát is Magyarországnak.","shortLead":"Kopasz Bálint és Csipes Tamara aranyérmet szerzett kajak egyes 1000 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs...","id":"20190824_Kopasz_es_Csipes_aranyermes_megvan_az_elso_olimpiai_kvota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0aa8167-3754-440d-8ac6-9dd53c9a05d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d47d2bd-23af-40ea-8050-9fa6e91ab15b","keywords":null,"link":"/sport/20190824_Kopasz_es_Csipes_aranyermes_megvan_az_elso_olimpiai_kvota","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:53","title":"Kopasz és Csipes is aranyérmes, megvan az első olimpiai kvóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két vízilabdázó ellen egy 13 éves lány családja tett feljelentést szexuális erőszak miatt, a nyomozást bűncselekmény hiánya miatt megszüntette a rendőrség. Volt olyan csatorna, ahol a kezdetekben tényként állították a vízilabdázókról, hogy erőszakot követtek el. A vízilabdázók ügyvédjei nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt tettek feljelentést - vélhetően egy vagy több médium ellen -, az ügy már a bíróság előtt van. ","shortLead":"A két vízilabdázó ellen egy 13 éves lány családja tett feljelentést szexuális erőszak miatt, a nyomozást bűncselekmény...","id":"20190824_Harman_allnak_birosag_ele_Kosz_es_Petovary_ragalmazasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb6beb5-f69e-4d73-8c63-4089585dabdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Harman_allnak_birosag_ele_Kosz_es_Petovary_ragalmazasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:14","title":"Hárman állhatnak bíróság elé Kósz és Petőváry rágalmazása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]