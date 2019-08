Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A kecskeméti nyomozók két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint fiatal lányokat támadtak meg.","shortLead":" A kecskeméti nyomozók két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint fiatal lányokat támadtak meg.","id":"20190825_17_eves_lanyokat_tamadtak_meg_Kecskemeten_akik_elzavartak_a_tolvajokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f35072-da37-4fb7-adda-a2bc48ed5ca1","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_17_eves_lanyokat_tamadtak_meg_Kecskemeten_akik_elzavartak_a_tolvajokat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:30","title":"17 éves lányokat támadtak meg Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70406b90-73e3-4cd5-a7fa-1cdc1e73d9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csinál különösebb ügyet a Fidesz Simonka György elleni vádemelésből: bár Békés megye 4-es választókörzetének fideszes képviselőjével szemben a magyar politikus ellen emelt eddigi legsúlyosabb vádat fogalmazta meg a szerdán benyújtott vádiratban az ügyészség, a párt a jelek szerint nem változtat az eddigi stratégián, és továbbra is ártatlannak tekinti a politikust, ameddig jogerős ítélet nem mondja ki ennek ellenkezőjét. Ez pedig, figyelembe véve, hogy még csak most került bírósági szakaszba az ügy, akár évekig is így maradhat.","shortLead":"Nem csinál különösebb ügyet a Fidesz Simonka György elleni vádemelésből: bár Békés megye 4-es választókörzetének...","id":"20190823_Simonka_Gyorgy_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70406b90-73e3-4cd5-a7fa-1cdc1e73d9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4500490-849c-494f-ba93-539ae5688ade","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Simonka_Gyorgy_fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:35","title":"Nem rázza meg a Fideszt a Simonka György elleni, példátlan súlyú vád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ 12 országának több mint négyszázezer kényelmi élelmiszertermékét felmérő globális kutatás eredménye szerint az Egyesült Királyságban készült előkészített, félkész és késztermékek tartalmazzák a legkevesebb cukrot, telített zsírt és sót.","shortLead":"A világ 12 országának több mint négyszázezer kényelmi élelmiszertermékét felmérő globális kutatás eredménye szerint...","id":"20190824_kenyelmi_elelmiszerek_a_egeszsegesek_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6661c6c-b6af-4480-af96-08eb48cba03c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190824_kenyelmi_elelmiszerek_a_egeszsegesek_kutatas","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:03","title":"Egészségesek-e a kényelmi élelmiszerek? Egy új kutatás szerint attól is függ, honnan valók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Hogy a játék most nem babra megy, azt jelzik a különféle vasalt és vasalatlan herék zavarórepülései: a fővárost elveszítheti a Fidesz, és ezt tudja.","shortLead":"Hogy a játék most nem babra megy, azt jelzik a különféle vasalt és vasalatlan herék zavarórepülései: a fővárost...","id":"201934_ostrom_elott_es_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c080b3e-f40f-4136-a603-44ee995d554e","keywords":null,"link":"/itthon/201934_ostrom_elott_es_utan","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:00","title":"Tóta W. Árpád: Ostrom előtt és után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fe5301-b76c-4d64-b0a6-483aa8db022c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem sikerült elsőre csatlakoznia a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) a Szojuz MSZ-14 űrhajónak, amely ember alakú robotot szállít a fedélzetén; két nap múlva újra megkísérlik a dokkolást - közölték az orosz űrkutatási hivatalban.","shortLead":"Nem sikerült elsőre csatlakoznia a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) a Szojuz MSZ-14 űrhajónak, amely ember alakú robotot...","id":"20190824_Nem_ugy_sikerult_az_orosz_urrobot_elso_kalandja_ahogy_terveztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93fe5301-b76c-4d64-b0a6-483aa8db022c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9d30a6-9a3c-4a60-a8f7-2d02612b1317","keywords":null,"link":"/tudomany/20190824_Nem_ugy_sikerult_az_orosz_urrobot_elso_kalandja_ahogy_terveztek","timestamp":"2019. augusztus. 24. 19:06","title":"Nem úgy sikerült az orosz űrrobot első kalandja, ahogy tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b88641-a26d-4e62-a44b-2f3eda47d408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kelebia állomásán ragadtak azok az utasok, akik Újvidékről akartak vonattal eljutni Budapestre.","shortLead":"Kelebia állomásán ragadtak azok az utasok, akik Újvidékről akartak vonattal eljutni Budapestre.","id":"20190824_Nem_hagyott_idot_a_MAV_az_atszallasra_a_hataron_ragadtak_az_utasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67b88641-a26d-4e62-a44b-2f3eda47d408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575419a5-c86d-4f57-9a73-5551de549bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Nem_hagyott_idot_a_MAV_az_atszallasra_a_hataron_ragadtak_az_utasok","timestamp":"2019. augusztus. 24. 20:56","title":"Nem hagyott időt a MÁV az átszállásra, a határon ragadtak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás tétje az, \"hogy visszaadjuk Budapestet a budapestieknek\" - fogalmazott Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt vasárnap ellenzéki kerületi polgármesterjelöltek társaságában Budapesten.","shortLead":"Az önkormányzati választás tétje az, \"hogy visszaadjuk Budapestet a budapestieknek\" - fogalmazott Karácsony Gergely...","id":"20190825_Karacsony_vissza_akarja_adni_Budapestet_a_budapestieknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a426cc-4543-43ea-8546-4439b7da74c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Karacsony_vissza_akarja_adni_Budapestet_a_budapestieknek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:55","title":"Karácsony vissza akarja adni Budapestet a budapestieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nehéz idők előtt áll a német ipar, a világkereskedelmi ellentétek éleződése és egy megegyezés nélküli Brexit esetén akár még a német gazdaság stagnálásával is számolni kell Dieter Kempf, a BDI német iparszövetség elnöke szerint. ","shortLead":"Nehéz idők előtt áll a német ipar, a világkereskedelmi ellentétek éleződése és egy megegyezés nélküli Brexit esetén...","id":"20190825_Stagnalastol_tart_a_nemet_iparszovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb60d173-9ae6-4e18-8c78-47d473e140d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Stagnalastol_tart_a_nemet_iparszovetseg","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:05","title":"Stagnálástól tart a német iparszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]