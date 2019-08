Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7239b0f4-4f2b-4a02-a221-3358791803eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Behajtást ígért az Antenna Hungária, de nem árulták el, hogy állnak.","shortLead":"Behajtást ígért az Antenna Hungária, de nem árulták el, hogy állnak.","id":"20190828_Nem_fizettek_ki_a_vizes_vb_szervezoi_23_milliard_forintot_egy_allami_cegnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7239b0f4-4f2b-4a02-a221-3358791803eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade3665c-f2a5-48a7-b7a3-9a7eb64dc8ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190828_Nem_fizettek_ki_a_vizes_vb_szervezoi_23_milliard_forintot_egy_allami_cegnek","timestamp":"2019. augusztus. 28. 07:15","title":"Nem fizettek ki a vizes vb szervezői 2,3 milliárd forintot egy állami cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5f9e2f-6230-40ec-bbf0-eaef01a68c49","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190829_Marabu_FekNyuz_Hando_poraza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5f9e2f-6230-40ec-bbf0-eaef01a68c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447253d6-0595-497e-9433-8f444dd5ed30","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Marabu_FekNyuz_Hando_poraza","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:50","title":"Marabu FékNyúz: Handó póráza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a236dde-cdcc-4200-a067-bea63c4fa1e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus elején csak többhétnyi ködösítés ismerte el az Emmi, hogy az antiszemita szerzőkhöz vonzódó Takaró Mihály valóban részt vesz az új NAT átdolgozásában, de minden másról azt mondta: nem illetékes, és nincs információja. Egy képviselői adatigénylésre most azt is kénytelen volt kiadni, hogy mely háttérintézménye fizeti a nácibarát irodalomtörténészt, aki szerint Kertész Imre nem magyar, Spiró György nem ember, a Nyugat pedig \"kis zsidó lapocska\".","shortLead":"Augusztus elején csak többhétnyi ködösítés ismerte el az Emmi, hogy az antiszemita szerzőkhöz vonzódó Takaró Mihály...","id":"20190829_Eszebe_jutott_az_Emminek_ki_foglalkozatja_Takaro_Mihalyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a236dde-cdcc-4200-a067-bea63c4fa1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aad1106-23cc-4be3-94db-ec37f7625314","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Eszebe_jutott_az_Emminek_ki_foglalkozatja_Takaro_Mihalyt","timestamp":"2019. augusztus. 29. 14:11","title":"Eszébe jutott az Emminek, ki foglalkoztatja Takaró Mihályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színész-rendező azt mondta, bátornak kell lennie annak, aki vele akar dolgozni.","shortLead":"A színész-rendező azt mondta, bátornak kell lennie annak, aki vele akar dolgozni.","id":"20190828_Alfoldi_Olyan_hires_akarok_lenni_hogy_amikor_meghalok_bemondjak_a_teveben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76fe2c5-ed2f-4fbb-98b8-145367a5e006","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Alfoldi_Olyan_hires_akarok_lenni_hogy_amikor_meghalok_bemondjak_a_teveben","timestamp":"2019. augusztus. 28. 17:52","title":"Alföldi: Olyan híres akarok lenni, hogy amikor meghalok, bemondják a tévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Százszor vissza akartak vinni az RTL Klubhoz, mondta a zenész egy beszélgetésben.","shortLead":"Százszor vissza akartak vinni az RTL Klubhoz, mondta a zenész egy beszélgetésben.","id":"20190828_Majka_Nehez_velem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1363fcec-e408-4e77-a692-5e69ad3cf6b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190828_Majka_Nehez_velem","timestamp":"2019. augusztus. 28. 21:37","title":"Majka: Nehéz velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc141265-724a-436a-b58b-3da959b3dcc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plusz egyhavi bér arra elég, hogy az egyik hónap kicsit könnyebb legyen – véli Vécsi István, a Közmunkás Szakszervezet elnöke.","shortLead":"A plusz egyhavi bér arra elég, hogy az egyik hónap kicsit könnyebb legyen – véli Vécsi István, a Közmunkás...","id":"20190828_A_szakszervezet_szerint_nem_huzza_ki_a_nyomorbol_a_kozmunkasokat_a_kormany_tamogatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc141265-724a-436a-b58b-3da959b3dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b43b36-5221-42d5-8039-d2be6d81f0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_A_szakszervezet_szerint_nem_huzza_ki_a_nyomorbol_a_kozmunkasokat_a_kormany_tamogatasa","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:30","title":"A szakszervezet szerint nem húzza ki a nyomorból a közmunkásokat a kormány támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Brüsszelben élő ismerős házaspár 15 éves gyermeke pedig azt mondta, osztálytársai már nem is klímadepresszióban, hanem klímagyászban élnek. Ürge-Vorsatz kollégáinak jó része is depressziós, neki is volt egy periódusa, amikor nehezen tudott kijönni a klímaváltozás okozta letargiából.","shortLead":"Egy Brüsszelben élő ismerős házaspár 15 éves gyermeke pedig azt mondta, osztálytársai már nem is klímadepresszióban...","id":"20190829_UrgeVorsatz_Diana_A_9_eves_lanyomnak_klimafelelme_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f8411-562e-4d1c-89aa-d22c3b6db1c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_UrgeVorsatz_Diana_A_9_eves_lanyomnak_klimafelelme_van","timestamp":"2019. augusztus. 29. 14:08","title":"Ürge-Vorsatz Diána: A 9 éves lányomnak klímafélelme van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b95002-b296-4c20-97a6-c428b9b59240","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bíróság bűnösnek találta Jan Ullrichot, 7200 eurót kell fizetnie.","shortLead":"A bíróság bűnösnek találta Jan Ullrichot, 7200 eurót kell fizetnie.","id":"20190829_Penzbuntetest_kapott_a_prostitualttal_bedrogozva_eroszakoskodo_Tour_de_Francegyoztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58b95002-b296-4c20-97a6-c428b9b59240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc857ec-53e3-436a-81b7-d74a09f1273a","keywords":null,"link":"/sport/20190829_Penzbuntetest_kapott_a_prostitualttal_bedrogozva_eroszakoskodo_Tour_de_Francegyoztes","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:14","title":"Pénzbüntetést kapott a prostituálttal bedrogozva erőszakoskodó Tour de France-győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]