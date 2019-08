Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Százszor vissza akartak vinni az RTL Klubhoz, mondta a zenész egy beszélgetésben.","shortLead":"Százszor vissza akartak vinni az RTL Klubhoz, mondta a zenész egy beszélgetésben.","id":"20190828_Majka_Nehez_velem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1363fcec-e408-4e77-a692-5e69ad3cf6b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190828_Majka_Nehez_velem","timestamp":"2019. augusztus. 28. 21:37","title":"Majka: Nehéz velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986c3db1-4d18-4b0f-b20c-c5af7cc9d0d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy marosvásárnyival fogyott Románia népessége 2018-ban, aminek a rossz születésszámok után a kivándorlás a második oka.\r

\r

","shortLead":"Egy marosvásárnyival fogyott Románia népessége 2018-ban, aminek a rossz születésszámok után a kivándorlás a második...","id":"20190829_Romaniaban_is_gond_a_nepessegfogyas_rengeteg_a_kivandorlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=986c3db1-4d18-4b0f-b20c-c5af7cc9d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2772ca55-efb7-46c7-a30f-7ef82e7432a4","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Romaniaban_is_gond_a_nepessegfogyas_rengeteg_a_kivandorlo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:38","title":"Romániában is gond a népességfogyás, rengeteg a kivándorló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csúcsdöntésre készülnek a kórházak. A kincstár legfrissebb adatai szerint szépen halmozódnak a kifizetetlen tartozások.","shortLead":"Csúcsdöntésre készülnek a kórházak. A kincstár legfrissebb adatai szerint szépen halmozódnak a kifizetetlen tartozások.","id":"20190829_Csucsdontes_az_egeszsegugyben__az_adossagoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed47578-063a-49a1-9c49-5432880dfb26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Csucsdontes_az_egeszsegugyben__az_adossagoknal","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:25","title":"Csúcsdöntés az egészségügyben - az adósságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De ez még nem az egész. A munkálatokban összesen ezren vettek részt.","shortLead":"De ez még nem az egész. A munkálatokban összesen ezren vettek részt.","id":"20190830_hableany_baleset_setahajo_belugyminiszterium_kiemeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca333c7-fe3b-4846-870e-b9e2635dad72","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_hableany_baleset_setahajo_belugyminiszterium_kiemeles","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:30","title":"Hableány-baleset: eddig 665 millió forintot költöttek mentésre, kutatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf946bcd-96d2-42e3-b630-8dc611d80642","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ápolók csak egy nedvszívó matracot csúsztattak be az ajtó alatt, miközben vajúdott. ","shortLead":"Az ápolók csak egy nedvszívó matracot csúsztattak be az ajtó alatt, miközben vajúdott. ","id":"20190830_Hiaba_kiabalt_segitsegert_egyedul_szult_a_bortoncellaban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf946bcd-96d2-42e3-b630-8dc611d80642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98361981-292c-43d5-9b67-49ad9231c857","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Hiaba_kiabalt_segitsegert_egyedul_szult_a_bortoncellaban__video","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:03","title":"Hiába kiabált segítségért, egyedül szült a börtöncellában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360d641f-efad-4700-9f0f-4cd4577fd23e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanús alakok kavarnak Törökbálinton.","shortLead":"Gyanús alakok kavarnak Törökbálinton.","id":"20190830_Az_MSZPs_exjelolttol_szivargott_at_a_Fideszhez_a_titkos_kampanyterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=360d641f-efad-4700-9f0f-4cd4577fd23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eece37-8ed1-41f7-8933-3591d5adf6bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Az_MSZPs_exjelolttol_szivargott_at_a_Fideszhez_a_titkos_kampanyterv","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:00","title":"Az MSZP-s exjelölttől szivárgott át a Fideszhez a titkos kampányterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sértett férfit csuklótájon vágták meg, erősen vérzett. A támadó szabadlábon védekezhet.","shortLead":"A sértett férfit csuklótájon vágták meg, erősen vérzett. A támadó szabadlábon védekezhet.","id":"20190829_Machetevel_tamadt_egy_nyiregyhazi_ferfi_egy_masikra_mert_bantotta_a_gyermeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564c6ef8-b2ab-475a-98d4-eba9aba78440","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Machetevel_tamadt_egy_nyiregyhazi_ferfi_egy_masikra_mert_bantotta_a_gyermeket","timestamp":"2019. augusztus. 29. 07:34","title":"Machetével támadt egy nyíregyházi férfi egy másikra, mert bántotta a gyermekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f78fb1-4a8a-4842-9d7d-9a608505e3cb","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A neves New York-i étterem, a Cipriani Dolci vezető séfjének holttestét takaróba csavarva találták meg egy queensi hostelszobában.\r

\r

","shortLead":"A neves New York-i étterem, a Cipriani Dolci vezető séfjének holttestét takaróba csavarva találták meg egy queensi...","id":"20190830_Gyilkossag_aldozata_lett_az_eltunt_foszakacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94f78fb1-4a8a-4842-9d7d-9a608505e3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fa4e47-b9e9-4efa-ab20-3d5c9f04682f","keywords":null,"link":"/elet/20190830_Gyilkossag_aldozata_lett_az_eltunt_foszakacs","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:36","title":"Gyilkosság áldozata lett az eltűnt főszakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]