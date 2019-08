Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MNB figyelmeztetést adott ki a levelek miatt.","shortLead":"Az MNB figyelmeztetést adott ki a levelek miatt.","id":"20190830_Uj_csalas_a_terjed_a_neten_az_ENSZre_es_az_MNBre_hivatkoznak_benne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9512e6-3748-41bd-9110-278c2d8229b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Uj_csalas_a_terjed_a_neten_az_ENSZre_es_az_MNBre_hivatkoznak_benne","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:10","title":"Új csalás a terjed a neten, az ENSZ-re és az MNB-re hivatkoznak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf946bcd-96d2-42e3-b630-8dc611d80642","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ápolók csak egy nedvszívó matracot csúsztattak be az ajtó alatt, miközben vajúdott. ","shortLead":"Az ápolók csak egy nedvszívó matracot csúsztattak be az ajtó alatt, miközben vajúdott. ","id":"20190830_Hiaba_kiabalt_segitsegert_egyedul_szult_a_bortoncellaban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf946bcd-96d2-42e3-b630-8dc611d80642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98361981-292c-43d5-9b67-49ad9231c857","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Hiaba_kiabalt_segitsegert_egyedul_szult_a_bortoncellaban__video","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:03","title":"Hiába kiabált segítségért, egyedül szült a börtöncellában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8098e61-787f-45b8-9300-09c0dd5e475a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb kampányban hirdetné a Fidesz, hogy a DK elnöke lebontaná a kerítést, a volt miniszterelnök a Facebookon reagált.","shortLead":"Újabb kampányban hirdetné a Fidesz, hogy a DK elnöke lebontaná a kerítést, a volt miniszterelnök a Facebookon reagált.","id":"20190830_Hu_de_hulyek_vagytok__uzente_Gyurcsany_Ferenc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8098e61-787f-45b8-9300-09c0dd5e475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb46d05f-7f4b-4594-b495-7da5441d68b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Hu_de_hulyek_vagytok__uzente_Gyurcsany_Ferenc","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:16","title":"„Hű, de hülyék vagytok!” – üzente Gyurcsány Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8327cb77-3b00-4083-85cf-3662a16c3721","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam már eddig is szórta a pénzt az FTC-re, most pedig az Európa Liga-indulással az UEFA-tól is milliárdokat kaphat a klub. Már ahhoz is furcsa pénzügyi műveletre volt szükség, hogy ne kerüljön veszélybe az indulás, de most hátradőlhetnek.","shortLead":"Az állam már eddig is szórta a pénzt az FTC-re, most pedig az Európa Liga-indulással az UEFA-tól is milliárdokat kaphat...","id":"20190830_Ferencvaros_Europa_Liga_tamogatas_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8327cb77-3b00-4083-85cf-3662a16c3721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb4fa4f-b5ef-4c87-87fe-8c4d7a880722","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Ferencvaros_Europa_Liga_tamogatas_foci","timestamp":"2019. augusztus. 30. 20:30","title":"Honnan lett pénze a Ferencvárosnak az Európa Ligára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltérően számolnak be az érintettek arról, ami Balatonakarattyán, Matolcsy Gyöngyi polgármester aláírásgyűjése közben történt: Nuszbaum Tibor LMP-s politikus azt állítja, marcipánosztás közben készítettek fotót, ami miatt \"három gorilla\" rájuk támadt. A polgármester szerint a két férfi inzultálta őket, és nem a marcipánosztást, hanem a támogatói aláírásokat fotózták. ","shortLead":"Eltérően számolnak be az érintettek arról, ami Balatonakarattyán, Matolcsy Gyöngyi polgármester aláírásgyűjése közben...","id":"20190831_matolcsy_gyongyi_polgarmester_balatonakarattya_kampany_foto_tamadas_rendorseg_latlelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc187e1-d711-4bc1-8be2-3f682122a1ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_matolcsy_gyongyi_polgarmester_balatonakarattya_kampany_foto_tamadas_rendorseg_latlelet","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:27","title":"Balhé volt Matolcsy Gyöngyi kampányeseményén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5773f0cf-8b2b-45f9-83f7-30266f35299a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedvezőtlen folyamatok indultak el a magyar görögdinnye piacán: bár a termés minőségével az idén sem volt probléma, a külpiacokon kisebb mennyiséget tudtak értékesíteni a gazdálkodók – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Kedvezőtlen folyamatok indultak el a magyar görögdinnye piacán: bár a termés minőségével az idén sem volt probléma...","id":"20190831_Igencsak_akadozik_a_magyar_dinnyeexport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5773f0cf-8b2b-45f9-83f7-30266f35299a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873ebe11-314c-44dc-90b4-eb44dd79288d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190831_Igencsak_akadozik_a_magyar_dinnyeexport","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:21","title":"Igencsak akadozik a magyar dinnyeexport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könnygázt és vízágyúkat vetett be a hongkongi rendőrség tüntetők egyes csoportjai ellen szombaton fontos közintézmények előtt.","shortLead":"Könnygázt és vízágyúkat vetett be a hongkongi rendőrség tüntetők egyes csoportjai ellen szombaton fontos közintézmények...","id":"20190831_Ujra_akcioban_a_hongkongi_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e11de3-3835-47de-bab1-1b1cb4a32d5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Ujra_akcioban_a_hongkongi_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:29","title":"Újra akcióban a hongkongi rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aed03a4-ef0c-4778-819c-4e95339a1079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lengyelek például fele annyiért hozzájutottak. Hogy mi lehet az oka, egyelőre nem tudni.","shortLead":"A lengyelek például fele annyiért hozzájutottak. Hogy mi lehet az oka, egyelőre nem tudni.","id":"20190830_Dragabban_vehetjuk_meg_az_amerikai_raketakat_mint_Lengyelorszag_es_Japan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aed03a4-ef0c-4778-819c-4e95339a1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aaa3d29-5982-4ee7-9f97-4871e4072292","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Dragabban_vehetjuk_meg_az_amerikai_raketakat_mint_Lengyelorszag_es_Japan","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:30","title":"Drágábban vehetjük meg az amerikai rakétákat, mint Lengyelország és Japán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]