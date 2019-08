Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az alábbi javaslatok segítségével olyanná alakíthatjuk a munkahelyeket, ahol kortól függetlenül minden munkatárs jól érzi magát.","shortLead":"Az alábbi javaslatok segítségével olyanná alakíthatjuk a munkahelyeket, ahol kortól függetlenül minden munkatárs jól...","id":"20190830_Mit_kell_tudnia_egy_irodanak_ahol_minden_generacio_jol_erzi_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf67ddf-9aa1-405b-9c93-55dc880515d8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190830_Mit_kell_tudnia_egy_irodanak_ahol_minden_generacio_jol_erzi_magat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:15","title":"Mit kell tudnia egy irodának, ahol minden generáció jól érzi magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c81d367-ae50-443d-918d-c44792fbd346","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190831_Marabu_FekNyuz_Nyugdijas_almok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c81d367-ae50-443d-918d-c44792fbd346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c26a14-ee12-485d-a432-0bb52873fa7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Marabu_FekNyuz_Nyugdijas_almok","timestamp":"2019. augusztus. 31. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Nyugdíjas álmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b8334a-7fa4-495e-890c-05feedc26193","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hibázott egy kanyarban, többször megcsúszott, majd nekiment a falnak az F1-es címvédő Lewis Hamilton a Belga Nagydíj harmadik szabadedzésén.","shortLead":"Hibázott egy kanyarban, többször megcsúszott, majd nekiment a falnak az F1-es címvédő Lewis Hamilton a Belga Nagydíj...","id":"20190831_Hamilton_Belgiumban_osszetorte_a_Mercedeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11b8334a-7fa4-495e-890c-05feedc26193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b498d87-3069-41aa-ab4b-a2c8f574c1b2","keywords":null,"link":"/sport/20190831_Hamilton_Belgiumban_osszetorte_a_Mercedeset","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:32","title":"Hamilton Belgiumban összetörte a Mercedesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen centralizált hatalom még a pártállam késői éveiben sem működött, és most sem működhet sokáig. Vagyis bukásra van ítélve. A változásra bizonyosan nem kell hosszú éveket várni – állítja Pálinkás József a Hírklikknek adott interjújában.","shortLead":"Ilyen centralizált hatalom még a pártállam késői éveiben sem működött, és most sem működhet sokáig. Vagyis bukásra van...","id":"20190831_Orban_volt_minisztere_szerint_a_mostani_rezsim_mar_nem_mukodhet_sokaig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01b799d-29eb-43cb-a18b-382e5055a6fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Orban_volt_minisztere_szerint_a_mostani_rezsim_mar_nem_mukodhet_sokaig","timestamp":"2019. augusztus. 31. 11:50","title":"Orbán volt minisztere szerint a mostani rezsim már nem működhet sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a vaddisznóknál terjed a NÉBIH szerint.","shortLead":"Csak a vaddisznóknál terjed a NÉBIH szerint.","id":"20190830_Egesz_telepeken_irtjak_a_disznokat_de_nincs_sertespestis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e05ccc-d6c7-42a3-93cd-73771d23555c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Egesz_telepeken_irtjak_a_disznokat_de_nincs_sertespestis","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:44","title":"Egész telepeken irtják a disznókat, de nincs sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8ff684-e1e2-4dbc-8184-9473cc719a0b","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"Az idegenellenes AfD előretörése jellemzi majd a vasárnap tartandó tartományi választásokat Németországban az ország keleti részén, s a hatása Berlinben is érződhet.","shortLead":"Az idegenellenes AfD előretörése jellemzi majd a vasárnap tartandó tartományi választásokat Németországban az ország...","id":"201935__nemet_tartomanyok__keleti_engedetlenek__populistak__ndks_turmix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea8ff684-e1e2-4dbc-8184-9473cc719a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea43033-07d0-42b1-95bf-9312b4b2dc59","keywords":null,"link":"/vilag/201935__nemet_tartomanyok__keleti_engedetlenek__populistak__ndks_turmix","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:30","title":"A keletnémeteknél \"földindulást\" nem okoz a széljobb, de sok más \"benne van a pakliban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47554123-7dab-4f61-b0db-d80dde9b641e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ukrajna lesz az új kelet-európai tigris – ezt jósolta az államfő kabinetfőnökének helyettese, aki immár Ukrajna miniszterelnöke. Olekszij Honcsaruk mindenekelőtt az IMF-fel akar új szerződés kötni, és a termékeny termőföld eladására készül.","shortLead":"Ukrajna lesz az új kelet-európai tigris – ezt jósolta az államfő kabinetfőnökének helyettese, aki immár Ukrajna...","id":"20190830_ukrajna_imf_foldeladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47554123-7dab-4f61-b0db-d80dde9b641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71526ab2-9796-47fb-a76d-97666bfbd080","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_ukrajna_imf_foldeladas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:35","title":"Nagy dobásra készül Ukrajna, hogy megfeleljen az IMF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a376f5d3-f821-4246-8d8e-0659083379ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az epilepszia együttműködőbbé teszi az embereket egy kutatás szerint. ","shortLead":"Az epilepszia együttműködőbbé teszi az embereket egy kutatás szerint. ","id":"20190831_epilepszia_hatasa_egyuttmukodes_kooperacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a376f5d3-f821-4246-8d8e-0659083379ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7eeb8c3-94de-4acc-97b0-d791a036dbf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190831_epilepszia_hatasa_egyuttmukodes_kooperacio","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:03","title":"Ki gondolta volna, hogy előnye is van az epilepsziának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]