[{"available":true,"c_guid":"98e1640b-d696-4403-9d56-d98dffda4c87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely a Szabadság téren nyitotta meg kampányát, arról beszélt, reális esély van a változásra.","shortLead":"Karácsony Gergely a Szabadság téren nyitotta meg kampányát, arról beszélt, reális esély van a változásra.","id":"20190831_karacsony_kampanynyito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98e1640b-d696-4403-9d56-d98dffda4c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ba5eb9-9d72-429d-b653-27531e5ded83","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_karacsony_kampanynyito","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:38","title":"Karácsony: \"Addig nem épül új stadion, míg nincs minden kerületben CT\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MNB figyelmeztetést adott ki a levelek miatt.","shortLead":"Az MNB figyelmeztetést adott ki a levelek miatt.","id":"20190830_Uj_csalas_a_terjed_a_neten_az_ENSZre_es_az_MNBre_hivatkoznak_benne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9512e6-3748-41bd-9110-278c2d8229b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Uj_csalas_a_terjed_a_neten_az_ENSZre_es_az_MNBre_hivatkoznak_benne","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:10","title":"Új csalás a terjed a neten, az ENSZ-re és az MNB-re hivatkoznak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A repülőterek térségében élő madarak agresszívebbek ,és úgy énekelnek, mintha elveszítették volna hallásukat – erre a meglepő következtetésre jutottak a Manchesteri Metropolitan Egyetem és a hollandiai Leideni Biológiai Intézet kutatói, akik az ember keltette zaj hatásait vizsgálták repülőterek térségében élő madarakon.","shortLead":"A repülőterek térségében élő madarak agresszívebbek ,és úgy énekelnek, mintha elveszítették volna hallásukat – erre...","id":"20190830_repuloterek_kozeleben_elo_madarak_suketek_agresszivek_zajterheles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b94029-4e24-47d2-a49c-8e00c47a276f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_repuloterek_kozeleben_elo_madarak_suketek_agresszivek_zajterheles","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:03","title":"Megsüketülnek a repülőterek mellett élő madarak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21295e33-80e7-42aa-9d77-047b0fcd028d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa szerint a nő bosszúból vádolta meg.","shortLead":"Az apa szerint a nő bosszúból vádolta meg.","id":"20190830_A_ciganynal_a_csalad_szent__tagadja_bunosseget_a_gyermekei_molesztasaval_gyanusitott_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21295e33-80e7-42aa-9d77-047b0fcd028d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5fc8ad-b584-4eb3-9f2b-854384868950","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_A_ciganynal_a_csalad_szent__tagadja_bunosseget_a_gyermekei_molesztasaval_gyanusitott_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 30. 20:53","title":"Tagadja bűnösségét a gyermekei molesztásával gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könnygázt és vízágyúkat vetett be a hongkongi rendőrség tüntetők egyes csoportjai ellen szombaton fontos közintézmények előtt.","shortLead":"Könnygázt és vízágyúkat vetett be a hongkongi rendőrség tüntetők egyes csoportjai ellen szombaton fontos közintézmények...","id":"20190831_Ujra_akcioban_a_hongkongi_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e11de3-3835-47de-bab1-1b1cb4a32d5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Ujra_akcioban_a_hongkongi_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:29","title":"Újra akcióban a hongkongi rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9011bbe-3e5e-433e-a17d-d3ded11b5ee0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Szükségtelen politikai vitákra\" hivatkozva fújta le a sportcsarnokos-parkolóházas tervet az önkormányzat. ","shortLead":"\"Szükségtelen politikai vitákra\" hivatkozva fújta le a sportcsarnokos-parkolóházas tervet az önkormányzat. ","id":"20190829_Lefujtak_a_Szent_Janos_Korhaz_melle_tervezett_sportcsarnok_tervezeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9011bbe-3e5e-433e-a17d-d3ded11b5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb95934-b3e1-4e36-9b97-99cbdcd5224d","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Lefujtak_a_Szent_Janos_Korhaz_melle_tervezett_sportcsarnok_tervezeset","timestamp":"2019. augusztus. 29. 21:57","title":"Lefújták a Szent János Kórház mellé tervezett sportcsarnok tervezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf946bcd-96d2-42e3-b630-8dc611d80642","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ápolók csak egy nedvszívó matracot csúsztattak be az ajtó alatt, miközben vajúdott. ","shortLead":"Az ápolók csak egy nedvszívó matracot csúsztattak be az ajtó alatt, miközben vajúdott. ","id":"20190830_Hiaba_kiabalt_segitsegert_egyedul_szult_a_bortoncellaban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf946bcd-96d2-42e3-b630-8dc611d80642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98361981-292c-43d5-9b67-49ad9231c857","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Hiaba_kiabalt_segitsegert_egyedul_szult_a_bortoncellaban__video","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:03","title":"Hiába kiabált segítségért, egyedül szült a börtöncellában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alvin Kennard 1983-ban életfogytiglani szabadságvesztést kapott, most vizsgálták felül az ügyét.","shortLead":"Alvin Kennard 1983-ban életfogytiglani szabadságvesztést kapott, most vizsgálták felül az ügyét.","id":"20190830_borton_alabama_eletfogytiglan_buntetes_vegrehajtas_betores_lopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77acaff6-24b2-42d3-ac7a-f4b07dd29b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_borton_alabama_eletfogytiglan_buntetes_vegrehajtas_betores_lopas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:42","title":"Ötven dollárt lopott, 35 év után szabadulhat a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]