[{"available":true,"c_guid":"3837784b-f684-4c1b-9472-8e2c96cfb754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Facebook-üzenetet kapott Fenyő nevében szombaton, ne higgye el, amit olvasott benne.","shortLead":"Ha Facebook-üzenetet kapott Fenyő nevében szombaton, ne higgye el, amit olvasott benne.","id":"20190901_Megtrollkodtak_Fenyo_Miklos_Facebookoldalat_a_zenesz_feljelentest_tesz_a_rendorsegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3837784b-f684-4c1b-9472-8e2c96cfb754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7606b8-eae4-419b-bb0f-dd378cb85d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Megtrollkodtak_Fenyo_Miklos_Facebookoldalat_a_zenesz_feljelentest_tesz_a_rendorsegen","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:27","title":"Megtrollkodták Fenyő Miklós Facebook-oldalát, a zenész feljelentést tesz a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5773f0cf-8b2b-45f9-83f7-30266f35299a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedvezőtlen folyamatok indultak el a magyar görögdinnye piacán: bár a termés minőségével az idén sem volt probléma, a külpiacokon kisebb mennyiséget tudtak értékesíteni a gazdálkodók – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Kedvezőtlen folyamatok indultak el a magyar görögdinnye piacán: bár a termés minőségével az idén sem volt probléma...","id":"20190831_Igencsak_akadozik_a_magyar_dinnyeexport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5773f0cf-8b2b-45f9-83f7-30266f35299a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873ebe11-314c-44dc-90b4-eb44dd79288d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190831_Igencsak_akadozik_a_magyar_dinnyeexport","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:21","title":"Igencsak akadozik a magyar dinnyeexport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Szeptember 1-től kapnak többek a román nyugdíjasok.","shortLead":"Szeptember 1-től kapnak többek a román nyugdíjasok.","id":"20190901_Romaniaban_15_szazalekkal_emelkednek_a_nyugdijak_osztol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2d5a8d-4031-4f15-bd18-e6b7d59ea1aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190901_Romaniaban_15_szazalekkal_emelkednek_a_nyugdijak_osztol","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:50","title":"Romániában 15 százalékkal emelkednek a nyugdíjak ősztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset idején másodfokú viharjelzés volt érvényben.\r

","shortLead":"A baleset idején másodfokú viharjelzés volt érvényben.\r

","id":"20190831_balaton_vizirendorok_vitorlas_mentes_viharjelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0605827-c7e2-4918-84a7-c7d79d44ef4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_balaton_vizirendorok_vitorlas_mentes_viharjelzes","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:07","title":"Felborult vitorlás legénységét kellett kimenteni a Balatonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ac2729-70bf-4d46-a2d5-5035e9244204","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A nemrég közreadott határvédelmi stratégia szerint autonóm robotrajjal is védenék a déli határt. A robothadsereg sok égető gondját megoldaná a határvédelemnek, de nagy kérdés, megéri-e a beruházás. A migrációs trendek ugyanis a határsértések csökkenését jelzik.","shortLead":"A nemrég közreadott határvédelmi stratégia szerint autonóm robotrajjal is védenék a déli határt. A robothadsereg sok...","id":"20190831_Lassan_robothadsereg_vedi_a_deli_hatart_csak_migrans_nem_lesz_hozza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29ac2729-70bf-4d46-a2d5-5035e9244204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4cdff0-0dfd-4990-913f-c5e8ac9592a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Lassan_robothadsereg_vedi_a_deli_hatart_csak_migrans_nem_lesz_hozza","timestamp":"2019. augusztus. 31. 07:50","title":"Robotzsaruk masíroznak majd a déli határon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre mentőhelikopter érkezett.","shortLead":"A helyszínre mentőhelikopter érkezett.","id":"20190831_Fanak_csapodott_es_kiegett_egy_auto_Kiskunfelegyhazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25baa44-9400-47a5-aa53-345319bc77fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Fanak_csapodott_es_kiegett_egy_auto_Kiskunfelegyhazan","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:30","title":"Fának csapódott és kiégett egy autó Kiskunfélegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c3c306-590a-4047-a2eb-e50e701a883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190831_Necces_Tarlos_levaltasa__videonk_Karacsony_kampanynyitojarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c3c306-590a-4047-a2eb-e50e701a883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5197d4-dbe7-4610-8543-5a6311106816","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Necces_Tarlos_levaltasa__videonk_Karacsony_kampanynyitojarol","timestamp":"2019. augusztus. 31. 22:07","title":"\"Necces Tarlós leváltása\" - videónk Karácsony kampánynyitójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy terveznek, listáról be tudnak jutni az önkormányzatokba.","shortLead":"Úgy terveznek, listáról be tudnak jutni az önkormányzatokba.","id":"20190830_Negy_fovarosi_keruletben_is_elindul_a_Kutyapart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619df56f-9956-4898-97ab-ff099315c8a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Negy_fovarosi_keruletben_is_elindul_a_Kutyapart","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:07","title":"Négy fővárosi kerületben is elindulna a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]