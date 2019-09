Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f31499a1-f51f-443f-870a-fbd0bfeab9e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"S. Dan rosszul viseli a börtönkörülményeket.","shortLead":"S. Dan rosszul viseli a börtönkörülményeket.","id":"20190906_Nyiregyhazi_ketto_gyilkossag_megbanta_tettet_a_roman_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f31499a1-f51f-443f-870a-fbd0bfeab9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cd0965-89af-4263-92bb-467636e5dbd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Nyiregyhazi_ketto_gyilkossag_megbanta_tettet_a_roman_orvos","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:58","title":"Nyíregyházi gyilkosság: megbánta tettét a román orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fbd8d4-1d60-4dc0-a9c3-2861f759db3e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A nokiás újdonságok között a retro kedvelői éppúgy megtalálhatják a számításukat, mint a fejlett mobil képalkotásra szavazók.","shortLead":"A nokiás újdonságok között a retro kedvelői éppúgy megtalálhatják a számításukat, mint a fejlett mobil képalkotásra...","id":"20190906_uj_nokia_telefonok_2720_flip_800_tough_nokia_62_72_ifa_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57fbd8d4-1d60-4dc0-a9c3-2861f759db3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08276f5c-8057-479b-aa80-c25383a6d8d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_uj_nokia_telefonok_2720_flip_800_tough_nokia_62_72_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 06. 12:03","title":"Szétnyitható szuperolcsó, strapabíró és sokkamerás új mobilok a Nokiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Érdekesnek ígérkezik a német kancellár kínai útja, ahol számos kérdés is szóba kerülhet majd. A tőzsdék mindenesetre nagyon várnak valami jó hírre. ","shortLead":"Érdekesnek ígérkezik a német kancellár kínai útja, ahol számos kérdés is szóba kerülhet majd. A tőzsdék mindenesetre...","id":"20190906_merkel_kina_nemetorszag_kereskedelmi_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095612ee-6c7c-4610-8b21-8f87bbeb5cd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_merkel_kina_nemetorszag_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:21","title":"Merkel Pekingbe utazik, hogy megnyugtassa a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a053109f-0d58-4661-a5d0-195a97a79a05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 évre szeretné meghatározni a vidék építészeti arculatát a Lechner Tudásközpontban készítendő tervkatalógus. A Kádár-kockák után most jöhetnek a nemzeti szellemiségű típusházak.","shortLead":"50 évre szeretné meghatározni a vidék építészeti arculatát a Lechner Tudásközpontban készítendő tervkatalógus...","id":"20190905_kadarkocka_lechner_nemzeti_mintaterv_katalogus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a053109f-0d58-4661-a5d0-195a97a79a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1e65e0-6858-4d9a-b6bd-bc1c9b41b1b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_kadarkocka_lechner_nemzeti_mintaterv_katalogus","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:55","title":"A vidék építészete: a Kádár-kockák után jön a Nemzeti Mintaterv Katalógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213","c_author":"-W-","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Beláthatatlan következményekkel fenyeget a végek plebejus fordulata.","shortLead":"Beláthatatlan következményekkel fenyeget a végek plebejus fordulata.","id":"20190906_Nekiment_a_Fidesz_Schmidt_Rozsadomb_Marianak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4b5c59-0a69-4c95-8b26-a77fbdf9d025","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20190906_Nekiment_a_Fidesz_Schmidt_Rozsadomb_Marianak","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:06","title":"Nekiment a Fidesz Schmidt \"Rózsadomb\" Máriának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2003-ban míg 1,6 millió, ma mindössze 300 ezer keresztény van Irakban, Szíriából pedig a keresztények fele eltűnt.\r

","shortLead":"2003-ban míg 1,6 millió, ma mindössze 300 ezer keresztény van Irakban, Szíriából pedig a keresztények fele eltűnt.\r

","id":"20190906_Elkezdtek_a_magyar_allam_altal_tamogatott_iskola_epiteset_Kurdisztanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2669914-7b7c-41ba-99e2-cc008f9e0afe","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Elkezdtek_a_magyar_allam_altal_tamogatott_iskola_epiteset_Kurdisztanban","timestamp":"2019. szeptember. 06. 06:09","title":"Elkezdték a magyar állam által támogatott iskola építését Kurdisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194558be-74d5-4a57-901c-02e148bc14fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseléné Figula Edina választási plakátjait helyezték ki az aktivisták Miskolcon, amikor egy férfi rájuk fogta a duplacsövű puskáját.","shortLead":"Cseléné Figula Edina választási plakátjait helyezték ki az aktivisták Miskolcon, amikor egy férfi rájuk fogta...","id":"20190905_Fegyvert_szegeztek_ellenzeki_aktivistakra_Miskolcon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=194558be-74d5-4a57-901c-02e148bc14fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c924f97-1fd2-445c-96ff-98cf8d89905b","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Fegyvert_szegeztek_ellenzeki_aktivistakra_Miskolcon","timestamp":"2019. szeptember. 05. 17:13","title":"Fegyvert szegeztek ellenzéki aktivistákra Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e6d369-6c47-4768-8437-0b8eadb41f88","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mérések csaknem két és fél évszázaddal ezelőtti csehországi kezdete óta nem volt olyan meleg a nyár Prágában, mint idén, amikor a napi átlaghőmérséklet elérte a 22,9 Celsius-fokot.","shortLead":"A mérések csaknem két és fél évszázaddal ezelőtti csehországi kezdete óta nem volt olyan meleg a nyár Prágában, mint...","id":"20190906_praga_nyar_hoseg_rekord_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3e6d369-6c47-4768-8437-0b8eadb41f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f1c29d-1e13-46af-a3dd-e41807ea2434","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_praga_nyar_hoseg_rekord_meteorologia","timestamp":"2019. szeptember. 06. 22:12","title":"Rekordot döntött a nyári forróság Prágában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]