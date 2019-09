Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatással megvádolt színész néhány utcazenész produkciójához csatlakozott.","shortLead":"A szexuális zaklatással megvádolt színész néhány utcazenész produkciójához csatlakozott.","id":"20190906_Kevin_Spacey_ejjel_kettokor_fakadt_dalra_Sevilla_utcain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03893fe-888a-41af-a0ad-d78ae6bcf127","keywords":null,"link":"/kultura/20190906_Kevin_Spacey_ejjel_kettokor_fakadt_dalra_Sevilla_utcain","timestamp":"2019. szeptember. 06. 09:52","title":"Kevin Spacey éjjel kettőkor dalra fakadt Sevilla utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087b715e-333c-4080-8b4c-8db47c4b1154","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Feloldották az útzárat az M19-es autóút Győrhöz közeli szakaszán, ahol korábban két autó ütközött - közölte a rendőrség szombaton a honlapján.","shortLead":"Feloldották az útzárat az M19-es autóút Győrhöz közeli szakaszán, ahol korábban két autó ütközött - közölte a rendőrség...","id":"20190907_Ujra_jarhato_az_M19es_autout","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=087b715e-333c-4080-8b4c-8db47c4b1154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1bb247-da5a-4fa2-839e-456d35806a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Ujra_jarhato_az_M19es_autout","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:02","title":"Újra járható az M19-es autóút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2f6dcd-2e6b-4dd4-acab-279d6c7cf60c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesettel összefüggésben egy másik kocsi sofőrjével szemben is intézkedtek a rendőrök. ","shortLead":"A balesettel összefüggésben egy másik kocsi sofőrjével szemben is intézkedtek a rendőrök. ","id":"20190907_Meghalt_egy_autos_hajnalban_a_XXIII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2f6dcd-2e6b-4dd4-acab-279d6c7cf60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7055e0ed-c2ab-413d-8d5c-75b00114d43f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190907_Meghalt_egy_autos_hajnalban_a_XXIII_keruletben","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:34","title":"Meghalt egy autós hajnalban a XXIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089b0b7-3162-48ea-a986-88c8f724dbd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel szürreális jelenetek zajlottak egy dániai autóversenyen a hétvégén. A helyi Citroen DS 3 kupa futamán az esős aszfalt miatt az egyik kanyar elkezdte gyűjteni az autókat.","shortLead":"Közel szürreális jelenetek zajlottak egy dániai autóversenyen a hétvégén. A helyi Citroen DS 3 kupa futamán az esős...","id":"20190908_Video_szuperkaotikus_futam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3089b0b7-3162-48ea-a986-88c8f724dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255c5d46-738b-4ba9-b4b8-f04285ac584b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190908_Video_szuperkaotikus_futam","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:47","title":"Videó: 11 autó tört össze ugyanott egy autóversenyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megkezdődött szombaton az Oroszországban és Ukrajnában letartóztatott és elítélt állampolgárok cseréje - közölte a TASZSZ hírügynökséggel Nyikolaj Polozov, az ukrán tengerészek egyik ügyvédje. ","shortLead":"Megkezdődött szombaton az Oroszországban és Ukrajnában letartóztatott és elítélt állampolgárok cseréje - közölte...","id":"20190907_Megkezdodott_az_oroszukran_fogolycsere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef310f7-e091-47e5-8fcd-6d27b18b3e05","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_Megkezdodott_az_oroszukran_fogolycsere","timestamp":"2019. szeptember. 07. 10:27","title":"Megkezdődött az orosz-ukrán fogolycsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Októberben érkezhet a tényfeltáró bizottság, de eredetileg novemberre már végezni akartak a jelentéssel. ","shortLead":"Októberben érkezhet a tényfeltáró bizottság, de eredetileg novemberre már végezni akartak a jelentéssel. ","id":"20190907_Csuzik_a_nepparti_bocsek_jelentese_a_Fideszrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163e36d0-6bec-4b0c-92ae-87f22e4570ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Csuzik_a_nepparti_bocsek_jelentese_a_Fideszrol","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:10","title":"Csúszik a néppárti bölcsek jelentése a Fideszről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7fe876-f1ab-4e74-8cfb-b2962f5d36d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szó szerint. A Brexit forgatagában is lehet egy kis szünetet tartani.","shortLead":"Szó szerint. A Brexit forgatagában is lehet egy kis szünetet tartani.","id":"20190907_Boris_Johnson_marhakkal_talalkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f7fe876-f1ab-4e74-8cfb-b2962f5d36d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170e0cf6-6080-4287-a733-fa4871b337ab","keywords":null,"link":"/elet/20190907_Boris_Johnson_marhakkal_talalkozott","timestamp":"2019. szeptember. 07. 14:56","title":"Boris Johnson marhákkal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61434247-fbd7-496a-872e-d70000a77eb4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legutóbb Katarban légióskodott, pályafutása csúcsán a Barcelonával kétszer nyerte meg a BL-t.","shortLead":"Legutóbb Katarban légióskodott, pályafutása csúcsán a Barcelonával kétszer nyerte meg a BL-t.","id":"20190907_Befejezte_palyafutasat_Samuel_Etoo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61434247-fbd7-496a-872e-d70000a77eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfde54d-9fa9-4549-b575-8e7280a33128","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Befejezte_palyafutasat_Samuel_Etoo","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:23","title":"Befejezte pályafutását Samuel Eto'o","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]