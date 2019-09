Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64a46653-c5c9-47ab-808f-ecf72bf8d7e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az időzítés tökéletes: épp hogy csak bejelentette az Apple az idei iPhone-okat, a Samsung máris megmutatja, mi az, amit nem tudnak.","shortLead":"Az időzítés tökéletes: épp hogy csak bejelentette az Apple az idei iPhone-okat, a Samsung máris megmutatja, mi az, amit...","id":"20190917_samsung_hirdetes_live_focus_video_apple_iphone_11_fricskazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a46653-c5c9-47ab-808f-ecf72bf8d7e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecbc89a-92b0-4759-a43a-3c9d0bc2b360","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_samsung_hirdetes_live_focus_video_apple_iphone_11_fricskazas","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:03","title":"Finoman ugyan, de már az iPhone 11-et fricskázza egy videóban a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cacbb4-2760-4363-866c-b98cf8f95171","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy-Britanniában valami megváltozott a csokikkal. ","shortLead":"Nagy-Britanniában valami megváltozott a csokikkal. ","id":"20190915_Nagyon_mashogy_neznek_ki_ezek_a_Snickersek_de_miert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27cacbb4-2760-4363-866c-b98cf8f95171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e284fd8-6584-4476-be64-4bc6d7129259","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Nagyon_mashogy_neznek_ki_ezek_a_Snickersek_de_miert","timestamp":"2019. szeptember. 15. 21:05","title":"Nagyon máshogy néznek ki ezek a Snickersek, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb16f1f-7728-4846-9930-b5d184212a13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy trélert ellenőriztek a rendőrök, az egyik több mint két tonna túlsúllyal közlekedett.","shortLead":"Négy trélert ellenőriztek a rendőrök, az egyik több mint két tonna túlsúllyal közlekedett.","id":"20190916_treler_jarmuszerelveny_m43_as","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb16f1f-7728-4846-9930-b5d184212a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93696f9-a907-4147-b161-4d42538e40ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_treler_jarmuszerelveny_m43_as","timestamp":"2019. szeptember. 16. 16:16","title":"Újabb brutáltrélert fotóztak az M43-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egy hete megsérült magyar fotóriporter megtörte a csendet, elmondta, mi is történt vele Tripoliban.","shortLead":"Az egy hete megsérült magyar fotóriporter megtörte a csendet, elmondta, mi is történt vele Tripoliban.","id":"20190916_libia_szabo_gergely_fotos_tripoli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13a93ab-a9d7-4395-ab1c-196472ac2d17","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_libia_szabo_gergely_fotos_tripoli","timestamp":"2019. szeptember. 16. 19:30","title":"Megszólalt a Líbiában megsérült magyar fotós: két méterre csapódott be mellé a rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfda266-2447-4ce1-a555-5dbf93869ad2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt napokban hetekben több közéleti szereplő is jó ötletnek tartotta, hogy a fogyatékkal élő, sérült emberekkel példálózzon különböző politikai kérdésekben, a legjobb esetben is elviselendő emberekként bemutatva őket. Néhány civilnek, sérült embereknek elegük lett ebből.","shortLead":"Az elmúlt napokban hetekben több közéleti szereplő is jó ötletnek tartotta, hogy a fogyatékkal élő, sérült emberekkel...","id":"20190915_Mi_a_tarsadalom_letukrozodese_vagyunk_es_igenis_meg_kell_mutassuk_magunkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccfda266-2447-4ce1-a555-5dbf93869ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae71da2-4a20-4bd4-85c0-f36d67080bd2","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Mi_a_tarsadalom_letukrozodese_vagyunk_es_igenis_meg_kell_mutassuk_magunkat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:42","title":"\"Mi a társadalom letükröződése vagyunk, és igenis meg kell mutassuk magunkat!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c6e763-fd4b-4bd0-b90f-2e8cafde1ea4","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Tavaly a Susotázs című kisfilmje a tíz közé jutott, idén az Akik maradtak című nagyjátékfilmjével szintén ő képviseli Magyarországot az Oscar-versenyben. A második világháború után játszódó filmben egy családját vesztett orvos és egy szüleit vesztett kamaszlány különös kapcsolatát követhetjük végig. A film túl van az amerikai bemutatón, ahol igencsak kedvező volt a fogadtatása, a hazai mozikban szeptember végétől látható. Hogy kerül egy tévéfilm az Oscarra? Miért nem holokausztfilmről van szó? Mit mondott Edward Norton a Harcosok klubját homoerotikus filmnek tituláló újságírónak? Interjú Tóth Barnabással.","shortLead":"Tavaly a Susotázs című kisfilmje a tíz közé jutott, idén az Akik maradtak című nagyjátékfilmjével szintén ő képviseli...","id":"20190916_toth_barnabas_interju_akik_maradtak_oscar_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00c6e763-fd4b-4bd0-b90f-2e8cafde1ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc661055-c031-47a6-9ba0-96f7dcfe9f80","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_toth_barnabas_interju_akik_maradtak_oscar_dij","timestamp":"2019. szeptember. 16. 20:00","title":"Tóth Barnabás: Mindig az van, hogy megjelennek a szörnyű nácik. Engem nem ez érdekelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e23d36-f29e-4e2e-8f2e-eced5af949dd","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter választási körzetére húszmilliárd forintnál is több adófizetői pénz jutott az elmúlt években. A helyiek örülnek, hogy dől a pénz, csak az nem tetszik nekik, hogy mire. Hiába az extra támogatás, turistából és munkahelyből nem lett több a városban. Riport.","shortLead":"Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter választási körzetére húszmilliárd forintnál is több adófizetői pénz jutott...","id":"20190917_kisvarda_riport_stadion_sesztak_miklos_olaf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76e23d36-f29e-4e2e-8f2e-eced5af949dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804dc3b8-5498-46da-b58d-bb616be25dc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_kisvarda_riport_stadion_sesztak_miklos_olaf","timestamp":"2019. szeptember. 17. 06:30","title":"Vár állott, most stadion – Disneyland magyar módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a377d9-ea37-4aca-975f-ef92cdb4c975","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 2,4 karátos gyémántgyűrűt kellett kiműteni egy kaliforniai menyasszony gyomrából. Ijesztő, hogy mikre nem vagyunk képesek álmunkban. ","shortLead":"Egy 2,4 karátos gyémántgyűrűt kellett kiműteni egy kaliforniai menyasszony gyomrából. Ijesztő, hogy mikre nem vagyunk...","id":"20190916_Almaban_nyelte_le_a_jegygyurujet_egy_menyasszony_Kaliforniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6a377d9-ea37-4aca-975f-ef92cdb4c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c343f2e8-8e76-447b-a248-3dd5c838d49f","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Almaban_nyelte_le_a_jegygyurujet_egy_menyasszony_Kaliforniaban","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:05","title":"Mennyi az esélye annak, hogy egy menyasszony álmában lenyeli a jegygyűrűjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]