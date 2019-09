Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4629b8d1-e037-41ea-b0ac-3cb76437b4cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb Budapestig ért a szag.","shortLead":"Legutóbb Budapestig ért a szag.","id":"20190917_tragyaszag_budos_budaors_wittinghoff_tamas_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4629b8d1-e037-41ea-b0ac-3cb76437b4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d472fec6-b501-456c-920d-42c86c2e0102","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_tragyaszag_budos_budaors_wittinghoff_tamas_polgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:10","title":"Megint trágyabűz terjeng Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","shortLead":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","id":"20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7657318-fb45-466a-9478-abc70994b76a","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:55","title":"Meghalt a The Cars frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6300fdf8-310b-4c99-b6c6-ea339553aaa3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt tűzoltót kellett kórházba vinni, miután felborultak a járművükkel, amikor egy imitált tűzhöz érkeztek.","shortLead":"Öt tűzoltót kellett kórházba vinni, miután felborultak a járművükkel, amikor egy imitált tűzhöz érkeztek.","id":"20190917_felborult_a_tuzoltoauto_diakok_bemutato_vac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6300fdf8-310b-4c99-b6c6-ea339553aaa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abbab1f-1a79-4148-bf71-35511f36e896","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_felborult_a_tuzoltoauto_diakok_bemutato_vac","timestamp":"2019. szeptember. 17. 12:10","title":"Felborult a tűzoltóautó a diákoknak tartott bemutatón Vácon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b852a912-c624-4e69-9d82-d1b261f81c6f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vádirat szerint a férfi óvatlansága miatt gyulladt ki a melléképület, ahol az ötéves kisfia tűz áldozata lett. ","shortLead":"A vádirat szerint a férfi óvatlansága miatt gyulladt ki a melléképület, ahol az ötéves kisfia tűz áldozata lett. ","id":"20190916_vademeles_tuz_kosd_apa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b852a912-c624-4e69-9d82-d1b261f81c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5c0235-2745-4604-89e0-d07b0b078790","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_vademeles_tuz_kosd_apa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:36","title":"Vádat emeltek a kosdi apa ellen, akinek a gyereke tűz áldozata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f5acc6-21ce-4192-a7cc-18a705f1dec3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szibériai Novoszibriszknél egy Toyota tetejébe csapott egymás után kétszer a villám, megcáfolva ezzel a népi hiedelmet.","shortLead":"A szibériai Novoszibriszknél egy Toyota tetejébe csapott egymás után kétszer a villám, megcáfolva ezzel a népi...","id":"20190917_villamlas_oroszorszag_villamcsapas_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10f5acc6-21ce-4192-a7cc-18a705f1dec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31e330b-0378-4580-add3-e76cfeb64d4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_villamlas_oroszorszag_villamcsapas_auto","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:33","title":"Videóra vették, ahogyan kétszer csap ugyanabba a Toyotába a villám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai nő döntött rekordot a hétvégén: Sarah Thomas az első ember, aki megállás nélkül négyszer átúszta a La Manche csatornát. ","shortLead":"Egy amerikai nő döntött rekordot a hétvégén: Sarah Thomas az első ember, aki megállás nélkül négyszer átúszta a La...","id":"20190917_Legyozte_a_mellrakot_majd_atuszta_a_La_Manche_csatornat_negyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a06431-d0c4-4ad0-a337-beacbe212a2e","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Legyozte_a_mellrakot_majd_atuszta_a_La_Manche_csatornat_negyszer","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:28","title":"Legyőzte a mellrákot, majd átúszta a La Manche csatornát – négyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi Super Bowl döntősei könnyedén nyertek.","shortLead":"A legutóbbi Super Bowl döntősei könnyedén nyertek.","id":"20190916_new_england_patriots_los_angeles_rams_nfl_alapszakasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fb3719-9ba2-49a5-8efc-f0ef0b321928","keywords":null,"link":"/sport/20190916_new_england_patriots_los_angeles_rams_nfl_alapszakasz","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:01","title":"Pontot sem engedett ellenfelének a New England Patriots","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb256ce-9927-4f3b-b168-00b713fb8d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orrokat befogni!","shortLead":"Orrokat befogni!","id":"20190917_Budapestet_is_elerte_a_tragyabuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb256ce-9927-4f3b-b168-00b713fb8d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31b6d0b-0575-4293-a18d-5ab329123c76","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Budapestet_is_elerte_a_tragyabuz","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:18","title":"Budapestet is elérte a trágyaszag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]