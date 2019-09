Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8984315d-2117-42e4-abcc-1c32dad2ac4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amiről eddig csak találgattak, azt most megerősítette a gyártó: 108 MP-es kameraérzékelő kerül a kedden debütáló új Xiaomi telefonba. Emellett a szó szoros értelmében képet kapunk arról, hogy mit tud ez a fényképezőmodul.","shortLead":"Amiről eddig csak találgattak, azt most megerősítette a gyártó: 108 MP-es kameraérzékelő kerül a kedden debütáló új...","id":"20190923_xiaomi_mi_mix_alphaba_a_samsung_108mpes_kameraszenzora_kerul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8984315d-2117-42e4-abcc-1c32dad2ac4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529c0ea8-6d61-4aaf-a237-0b8f53ea406a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_xiaomi_mi_mix_alphaba_a_samsung_108mpes_kameraszenzora_kerul","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:03","title":"Tényleg 108 MP-es érzékelő kerül az új Xiaomi telefonba: ezt tudja majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soproni parkolókban szedte fel a kuncsaftokat a nő, egyiküknek a bankkártyáját is ellopta.","shortLead":"Soproni parkolókban szedte fel a kuncsaftokat a nő, egyiküknek a bankkártyáját is ellopta.","id":"20190924_magyar_prostitualt_osztrak_ferfi_lopas_rendorseg_sopron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9e6481-0fea-440a-863c-f4928e133f4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_magyar_prostitualt_osztrak_ferfi_lopas_rendorseg_sopron","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:08","title":"Három osztrák férfit is meglopott egy magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b7377fa-46ab-4a1e-a7ea-ac0633e3963e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életünk legfontosabb történései az ágyhoz köthetők, a legkellemesebb élményeink és a legfájdalmasabb tapasztalataink közül is nagyon sok ott történik. Az alvás pedig az új wellness – még szép, hogy egy teljes iparág épül rá. De hogy jutottunk el a 77 ezer éves ágytól az okosmatracokig?","shortLead":"Életünk legfontosabb történései az ágyhoz köthetők, a legkellemesebb élményeink és a legfájdalmasabb tapasztalataink...","id":"20190923_Az_agy_kulturtortenete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b7377fa-46ab-4a1e-a7ea-ac0633e3963e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d7e786-cb0c-4c72-9b4a-15a5113037c6","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Az_agy_kulturtortenete","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:10","title":"Üzleti ügy lett a hálószobánkból – de hogy jutottunk el idáig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Ferrari-pilóta első futamgyőzelmét aratta a szezonban, a második helyen csapattársa, Charles Leclerc végzett, a harmadik Verstappen.","shortLead":"A Ferrari-pilóta első futamgyőzelmét aratta a szezonban, a második helyen csapattársa, Charles Leclerc végzett...","id":"20190922_Vettel_nyerte_a_Forma1_szingapuri_futamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6901e477-daa6-4bd2-9779-1438693b77bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Vettel_nyerte_a_Forma1_szingapuri_futamat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:13","title":"Vettel nyerte a Forma-1 szingapúri futamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén akár a 75 ezret is elérheti a vendégmunkások száma.","shortLead":"Idén akár a 75 ezret is elérheti a vendégmunkások száma.","id":"20190924_kulfoldi_munkavallalok_vendegmunkasok_szama_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2435a5d8-0843-4fba-aded-d7580c1d49bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_kulfoldi_munkavallalok_vendegmunkasok_szama_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:26","title":"Megduplázódott a külföldi munkavállalók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Liora Wellest elítélték az izraeli Yukom cég körüli 145 millió dolláros csalási ügyben, amelynek egy másik gyanúsítottját Budapesten fogták el.","shortLead":"Liora Wellest elítélték az izraeli Yukom cég körüli 145 millió dolláros csalási ügyben, amelynek egy másik...","id":"20190922_Ket_ev_bortont_kapott_egy_no_Amerikaban_a_Budapesten_elfogott_csalo_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763cb2fa-c2ff-44d5-9f67-9306b23cd298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Ket_ev_bortont_kapott_egy_no_Amerikaban_a_Budapesten_elfogott_csalo_ugyeben","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:20","title":"Két év börtönt kapott egy nő Amerikában a Budapesten elfogott csaló ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de66d37d-1459-412b-8695-d9502d54a011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szintre emelni a karbonsemlegességet az IKEA: a saját energiaszükségleteit már idén kitermeli zöldenergiával, utána másnak is besegítene a klímabarátabbá válásban.","shortLead":"Új szintre emelni a karbonsemlegességet az IKEA: a saját energiaszükségleteit már idén kitermeli zöldenergiával, utána...","id":"20190923_ikea_kornyezetvedelem_zoldenergia_napelem_szelturbina_karbonsemlegesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de66d37d-1459-412b-8695-d9502d54a011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e82918-492b-4f55-a94b-5e74c4e30e16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_ikea_kornyezetvedelem_zoldenergia_napelem_szelturbina_karbonsemlegesseg","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:03","title":"Az IKEA bemondta: heteken belül több energiát termel majd, mint amennyit elfogyaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0f0952-36aa-415a-9d17-ebe58986d256","c_author":"","category":"itthon","description":"Végül kirúgták az öngyújtót a kezéből.","shortLead":"Végül kirúgták az öngyújtót a kezéből.","id":"20190923_Tobb_embert_is_fel_akarta_gyujtani_egy_no_Szekesfehervaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a0f0952-36aa-415a-9d17-ebe58986d256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ebaf04-ce2e-4b0b-9588-1f71180586ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Tobb_embert_is_fel_akarta_gyujtani_egy_no_Szekesfehervaron","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:43","title":"Több embert is fel akart gyújtani egy nő Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]