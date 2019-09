Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"418e18b1-2ae6-484f-8efd-c7710bd2e588","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy busz és három személyautó karambolozott a XI. kerületben.","shortLead":"Egy busz és három személyautó karambolozott a XI. kerületben.","id":"20190927_eger_ut_mentes_tuzoltok_serultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418e18b1-2ae6-484f-8efd-c7710bd2e588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e94f96-4198-43d6-afa5-383227ab9d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_eger_ut_mentes_tuzoltok_serultek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 18:39","title":"Így mentették az Egér úti súlyos baleset sérültjeit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lendületet adott az egyes országoknak az újabb cselekvésre a globális felmelegedés elleni küzdelemben, és ösztönözte a további vállalásokat – értékelte a konferenciát Áder János. ","shortLead":"Lendületet adott az egyes országoknak az újabb cselekvésre a globális felmelegedés elleni küzdelemben, és ösztönözte...","id":"20190926_ader_janos_koztarsasagi_elnok_new_york_ensz_klimacsucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95821854-4a31-4420-a828-e5fb2194ed80","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_ader_janos_koztarsasagi_elnok_new_york_ensz_klimacsucs","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:27","title":"Áder elmondta, mit gondol a New York-i klímacsúcsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71c2ec-780f-4d2a-8cba-b9c86a371f23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint egy csésze teában sok millió mikroszkopikus műanyagdarab lehet.","shortLead":"Egy kutatás szerint egy csésze teában sok millió mikroszkopikus műanyagdarab lehet.","id":"20190926_Amikor_legutobb_teazott_nyelt_egy_kis_muanyagot_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f71c2ec-780f-4d2a-8cba-b9c86a371f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd48ff2-8e4b-4277-9a33-a5b128804855","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Amikor_legutobb_teazott_nyelt_egy_kis_muanyagot_is","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:32","title":"Amikor legutóbb teázott, nyelt egy kis műanyagot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fekete Lucát alakító Koller Virág 8 év után mond búcsút a magyar sorozatnak.","shortLead":"Fekete Lucát alakító Koller Virág 8 év után mond búcsút a magyar sorozatnak.","id":"20190926_baratok_kozt_koller_virag_sorozat_szereplo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bee5305-472f-4020-8e4c-1a8f32d4a4a6","keywords":null,"link":"/elet/20190926_baratok_kozt_koller_virag_sorozat_szereplo","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:42","title":"Újabb régi szereplő hagyja ott a Barátok köztöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c60eae5-30fa-47f7-873e-0be0a93e64b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konkurens termékekénél alacsonyabb árképzéssel lép piacra az Amazon a saját fejlesztésű, vezeték nélküli fülhallgatójával. A cél egyértelmű: az Apple AirPods dominanciájának megtörése.","shortLead":"A konkurens termékekénél alacsonyabb árképzéssel lép piacra az Amazon a saját fejlesztésű, vezeték nélküli...","id":"20190926_amazon_echo_buds_puget_olcso_vezetek_nelkuli_fulhallgato_alexa_asszisztens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c60eae5-30fa-47f7-873e-0be0a93e64b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a8803d-0ba4-4f7b-856b-20bad96b76dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_amazon_echo_buds_puget_olcso_vezetek_nelkuli_fulhallgato_alexa_asszisztens","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:03","title":"Nagy tudású, de olcsóbb vezeték nélküli fülest készített az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d409df7-6860-4102-8d86-9e9435d1cb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai bevándorlási hivatal egy kézikönyvben magyarázza el a hatóság embereinek, hogyan kell használni a Google Fordítót, hogy azzal ellenőrizzék a menekültek közösségi oldalakra kitett posztjait.","shortLead":"Az amerikai bevándorlási hivatal egy kézikönyvben magyarázza el a hatóság embereinek, hogyan kell használni a Google...","id":"20190927_menekult_bevandorlasi_hivatal_egyesult_allamok_google_fordito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d409df7-6860-4102-8d86-9e9435d1cb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce3bc0a-83ef-49ef-a107-920975b3a133","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_menekult_bevandorlasi_hivatal_egyesult_allamok_google_fordito","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:03","title":"Még a Google is fogja a fejét: Google Fordítóval próbálják eldönteni a menekültek sorsát Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első panaszok csak benzines autósoktól érkeztek, ezért a gázolajoszlopot nem zárták le. Pedig akkor ott benzin folyt dízel helyett.","shortLead":"Az első panaszok csak benzines autósoktól érkeztek, ezért a gázolajoszlopot nem zárták le. Pedig akkor ott benzin folyt...","id":"20190927_Plusz_egy_napig_tankoltak_felre_dizelt_az_autosok_a_Shell_kutnal_mert_a_cegnel_az_hittek_csak_a_benzint_csereltek_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365349ae-4f99-4fbc-bef7-8656c998cdf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Plusz_egy_napig_tankoltak_felre_dizelt_az_autosok_a_Shell_kutnal_mert_a_cegnel_az_hittek_csak_a_benzint_csereltek_fel","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:31","title":"Plusz egy napig tankoltak félre a dízelautósok a Shell kútnál, mert a cégnél azt hitték, csak a benzint cserélték fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki sok benzint tankolt a dízeles autójába a bakit elkövető Shell-kútnál, akkor a teljes üzemanyagrendszert szét kell szedni. A javítás költsége milliós tétel lehet. ","shortLead":"Ha valaki sok benzint tankolt a dízeles autójába a bakit elkövető Shell-kútnál, akkor a teljes üzemanyagrendszert szét...","id":"20190926_shell_toltoallomas_benzin_gazolaj_elcserelt_uzemanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54616de4-a8b6-40a5-a69b-5fb943452cc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_shell_toltoallomas_benzin_gazolaj_elcserelt_uzemanyag","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:54","title":"Többmilliós káruk is lehet az autósoknak, akik rosszul tankoltak a Shell kútjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]