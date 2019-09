Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor magyar miniszterelnök annak ellenére is meg kívánja tartani Magyarország számára az EU bővítésével és a szomszédságpolitikával foglalkozó EU-biztosi posztot, hogy az Európai Parlamenti jogi bizottsága ellenezte a magyar jelölt, Trócsányi László jelölését. Ez a poszt ugyanis Orbán szemében kulcsfontosságú – írta a Mediapart.fr francia híroldal. ","shortLead":"Orbán Viktor magyar miniszterelnök annak ellenére is meg kívánja tartani Magyarország számára az EU bővítésével és...","id":"20190929_Miert_fontos_Orbannak_a_szomszedsagpolitika__francia_lap_a_Trocsanyiugyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282d37ed-cd53-4219-84d2-e17d555b158b","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Miert_fontos_Orbannak_a_szomszedsagpolitika__francia_lap_a_Trocsanyiugyrol","timestamp":"2019. szeptember. 29. 21:46","title":"Miért fontos Orbánnak a szomszédságpolitika - francia lap a Trócsányi-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0789e75-8ac9-43d4-b81c-112c47d475d1","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: elásnák, összeférhetetlen, jótevők, kislány, Puskás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20190929_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0789e75-8ac9-43d4-b81c-112c47d475d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa8ba1c-9856-482f-9cb5-d80216bfbe6d","keywords":null,"link":"/360/20190929_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János és az ismeretlen spermadonor szobra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a008d860-e8d1-490e-b2b0-43e29f35e92e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Indiában leplezte le a Galaxy A-sorozat új tagját.","shortLead":"A Samsung Indiában leplezte le a Galaxy A-sorozat új tagját.","id":"20190930_samsung_galaxy_a70_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a008d860-e8d1-490e-b2b0-43e29f35e92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864552f1-f1a2-4591-ae6e-55d8fa4d775d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_samsung_galaxy_a70_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:03","title":"64 megapixeles kamerával és hatalmas akkumulátorral itt a Samsung új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d05028f-5b7b-4073-863a-777ffabf6c47","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Letették a Mol tiszaújvárosi poliolüzemének alapkövét.","shortLead":"Letették a Mol tiszaújvárosi poliolüzemének alapkövét.","id":"20190928_Kepek_igy_all_ma_Magyarorszag_legnagyobb_ipari_beruhazasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d05028f-5b7b-4073-863a-777ffabf6c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f406d13a-a5e4-46e8-8e61-b7d3874cd492","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Kepek_igy_all_ma_Magyarorszag_legnagyobb_ipari_beruhazasa","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:20","title":"Képek: így áll ma Magyarország legnagyobb ipari beruházása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd7dcc-f44b-4cb7-a3e6-05fa5e99f505","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt túlságosan nehéz dolga az iFixit csapatának az Apple legújabb okosórája, az 5. generációs Apple Watch szétszedése során. Mintha csak a tavalyi Apple Watch Series 4-et kellett volna szétszedniük.","shortLead":"Nem volt túlságosan nehéz dolga az iFixit csapatának az Apple legújabb okosórája, az 5. generációs Apple Watch...","id":"20190929_apple_watch_series5_teardown_kozepes_javithatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd7dcc-f44b-4cb7-a3e6-05fa5e99f505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2f4f10-7bce-4262-8327-1a4238cc5155","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_apple_watch_series5_teardown_kozepes_javithatosag","timestamp":"2019. szeptember. 29. 16:03","title":"Szétszedték az Apple új óráját, érdekes dolgokat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d620e0f9-0fbe-49b8-b90d-ee87775dff37","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyerekeknél egyre gyakrabban és egyre korábban jelentkeznek a stressz okozta, sokszor megmagyarázhatatlannak tűnő testi tünetek. Ezeket nem könnyű felismerni, különösen, ha a szülők maguk is rohannak, feszültek, és a saját mindennapi problémáikkal küzdenek.



","shortLead":"A gyerekeknél egyre gyakrabban és egyre korábban jelentkeznek a stressz okozta, sokszor megmagyarázhatatlannak tűnő...","id":"20190929_Anya_faj_a_hasam_Mi_allhat_a_testi_tunetek_hattereben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d620e0f9-0fbe-49b8-b90d-ee87775dff37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05089c5d-6e8e-45eb-9af5-607cb1bc2d93","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190929_Anya_faj_a_hasam_Mi_allhat_a_testi_tunetek_hattereben","timestamp":"2019. szeptember. 29. 20:15","title":"„Anya, fáj a hasam!” Mi állhat a testi tünetek hátterében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cafa8ff-bd2b-4646-a6bd-f830f2dc32a8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Michael Fantának és Király Gábornak ez az első közös kiállítása, de látszik, hogy világlátásuk passzol egymáshoz.","shortLead":"Michael Fantának és Király Gábornak ez az első közös kiállítása, de látszik, hogy világlátásuk passzol egymáshoz.","id":"201939_tarlat__fensterblick_michael_fanta_es_kiraly_gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cafa8ff-bd2b-4646-a6bd-f830f2dc32a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fd9d58-1246-467a-8a48-4f0e440d6b3e","keywords":null,"link":"/360/201939_tarlat__fensterblick_michael_fanta_es_kiraly_gabor","timestamp":"2019. szeptember. 29. 16:00","title":"Kilátás az ablakból - Banális és profán, de szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krueger John-Henry lábszárát vágta fel a penge az 1500 méteres döntőben.\r

\r

","shortLead":"Krueger John-Henry lábszárát vágta fel a penge az 1500 méteres döntőben.\r

\r

","id":"20190928_Sulyos_serulest_okozott_a_korcsolyapenge_a_gyorskorcsolyazok_orszagos_bajnoksagan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f975f17e-a392-4d99-a537-61439ebd4834","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Sulyos_serulest_okozott_a_korcsolyapenge_a_gyorskorcsolyazok_orszagos_bajnoksagan","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:07","title":"Súlyos sérülést okozott a korcsolyapenge a gyorskorcsolyázók országos bajnokságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]