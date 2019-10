Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kereskedelmi háborúk életszínvonal-csökkenéshez vezethetnek – erre figyelmeztet a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), mely csökkentette mind a világgazdaság, mind pedig a globális kereskedelem idei növekedésének várható ütemét. ","shortLead":"A kereskedelmi háborúk életszínvonal-csökkenéshez vezethetnek – erre figyelmeztet a Kereskedelmi Világszervezet (WTO...","id":"20191002_Az_idei_ev_meg_rossz_lesz_jovore_viszont_mar_lathato_lehet_a_javulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc684a7-26b6-4a1e-9008-1f8f3f4278e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Az_idei_ev_meg_rossz_lesz_jovore_viszont_mar_lathato_lehet_a_javulas","timestamp":"2019. október. 02. 13:34","title":"Az idei év még rossz lesz, jövőre viszont már látható lehet a javulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3151995-bba8-42cc-adb5-3d0c5dd5e6a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A város összes mellékútján ezzel a tempóval lehet majd maximálisan hajtani.","shortLead":"A város összes mellékútján ezzel a tempóval lehet majd maximálisan hajtani.","id":"20191002_30_kmhs_varos_lesz_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3151995-bba8-42cc-adb5-3d0c5dd5e6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bc859a-e7c9-4be8-bc12-57a732b0dd74","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_30_kmhs_varos_lesz_Brusszel","timestamp":"2019. október. 02. 15:29","title":"30 km/h-s város lesz Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5156f9e0-0cb9-4cc6-ae3c-4ed2e9d9f691","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Pécset majdnem csődbe vitte a fideszes vezetés, mégsem lefutott a küzdelem a kormányoldal és az ellenzék között. Az ellenzék nyerhetne ugyan, de Horváth Csaba pécsi politológus szerint elhibázott a kampányuk. Választási riportunk az egykori szocialista fellegvárból. ","shortLead":"Pécset majdnem csődbe vitte a fideszes vezetés, mégsem lefutott a küzdelem a kormányoldal és az ellenzék között...","id":"20191003_Pecs_valasztas_vari_peterffy_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5156f9e0-0cb9-4cc6-ae3c-4ed2e9d9f691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c875ea-510f-442a-8838-04fede924f02","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Pecs_valasztas_vari_peterffy_fidesz","timestamp":"2019. október. 03. 06:30","title":"Van még mit ütni a pécsi Fideszen, de így is az LMP-n múlhat az ellenzéki győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 19 éves ausztrál szándékosan gázolta el az állatokat.","shortLead":"A 19 éves ausztrál szándékosan gázolta el az állatokat.","id":"20191001_Vadat_emeltek_20_kengurut_eluto_ferfi_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d25ef6-5984-461b-9187-49055955fe55","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Vadat_emeltek_20_kengurut_eluto_ferfi_ellen","timestamp":"2019. október. 01. 17:00","title":"Vádat emeltek a 20 kengurut elütő férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76dd4f3b-c161-47c1-8fe7-39e9d407ef3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Halász Bencétől nem vették el a helyezését, de egyik lengyel ellenfelét is bronzérmesnek mondták ki.","shortLead":"Halász Bencétől nem vették el a helyezését, de egyik lengyel ellenfelét is bronzérmesnek mondták ki.","id":"20191003_halasz_bence_kalapacsvetes_bronzerem_vilagbajnoksag_ovas_wojciech_nowicki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76dd4f3b-c161-47c1-8fe7-39e9d407ef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8094e9e-526b-4c3f-a0a9-b6b2079ec16d","keywords":null,"link":"/sport/20191003_halasz_bence_kalapacsvetes_bronzerem_vilagbajnoksag_ovas_wojciech_nowicki","timestamp":"2019. október. 03. 10:12","title":"Sikeresen óvtak a vb-bronzérmes magyar kalapácsvető ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók. Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András Péter és Litkai Gergely kommentálják és elemzik a híreket Berki Krisztián polgármesteri programjától a legelképesztőbb zászlótartórúd-átadásig. A premier előtt ráhangolódásképp a korábbi felvételekből tallóztunk.","shortLead":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók. Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András...","id":"20191002_Duma_Aktual_80_kilometernyi_100_kilometeres_autopalya_avagy_korrupcios_legek_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0eb8adf-dfd5-4fbe-a1bb-ba4a2701a73d","keywords":null,"link":"/360/20191002_Duma_Aktual_80_kilometernyi_100_kilometeres_autopalya_avagy_korrupcios_legek_az_EUban","timestamp":"2019. október. 02. 15:05","title":"Duma Aktuál: A 80 kilométernyi 100 kilométeres autópálya, avagy korrupciós legek az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7f7547-f1a9-4794-a6e2-661c946cb2cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akkora a különbség a mai és a korábbi alkoholfogyasztás között, mintha Putyint hasonlítanák össze Borisz Jelcinnel.","shortLead":"Akkora a különbség a mai és a korábbi alkoholfogyasztás között, mintha Putyint hasonlítanák össze Borisz Jelcinnel.","id":"20191001_oroszok_alkoholizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b7f7547-f1a9-4794-a6e2-661c946cb2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d644d68-3332-4c19-b82d-d297f7f6679d","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_oroszok_alkoholizmus","timestamp":"2019. október. 01. 14:20","title":"Ma már sokkal kevesebbet isznak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4679ae93-cd09-416d-88c6-e43947a9c41d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miért kellene a csömöri iskolásoknak tesiórán judora egy olyan magáncsarnokba járni, ami a Fidesz helyi polgármester-jelöltjéhez, Bánhidi Balázshoz köthető? Hogyan írhatja elő az iskola, hogy még a 8 éves gyerekek is ezért egy kilométert gyalogoljanak, miközben az intézmény mellett ott van a rendelkezésre álló sportcentrum? - ezekből a kérdésekből kerekedett a békés zsákfalu lakóit elkeserítő politikai perpatvar. Egyik oldalon a település civil vezetése, másik oldalon pedig az idén ringbe szállt fideszes jelölt, akinek \"megálmodott\" létesítményét mindjárt országgyűlési képviselők ajnározzák, hiszen itt épül majd földalatti sportlőtér is a hazafias neveléshez.","shortLead":"Miért kellene a csömöri iskolásoknak tesiórán judora egy olyan magáncsarnokba járni, ami a Fidesz helyi...","id":"20191001_csomor_iskola_judo_fidesz_banhidi_sportcsarnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4679ae93-cd09-416d-88c6-e43947a9c41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ce1701-e670-4853-81f4-90716973541c","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_csomor_iskola_judo_fidesz_banhidi_sportcsarnok","timestamp":"2019. október. 01. 14:15","title":"\"Megkérdőjelezik, hogy a gyerekemet féltem\" - iskolásokon csattan a választási harc Csömörön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]