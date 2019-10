Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vásárlók számára nemcsak a nagy hatótáv, hanem a komoly állami támogatás is igen vonzóvá teszi a Teslát.","shortLead":"A vásárlók számára nemcsak a nagy hatótáv, hanem a komoly állami támogatás is igen vonzóvá teszi a Teslát.","id":"20191004_az_uj_listavezeto_tesla_model_3bol_tobbet_adtak_el_mint_vw_polobol__Hollandiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa53032d-4d60-4d51-864a-0d87a23fe994","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_az_uj_listavezeto_tesla_model_3bol_tobbet_adtak_el_mint_vw_polobol__Hollandiaban","timestamp":"2019. október. 04. 07:59","title":"Az új listavezető Tesla Model 3-ból többet adtak el, mint VW Polóból – Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cff2908-a785-426d-97e9-88ce39ccfc24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A színész nagy autógyűjtő volt, és a kollekció egy része most új tulajdonosra vár.","shortLead":"A színész nagy autógyűjtő volt, és a kollekció egy része most új tulajdonosra vár.","id":"20191004_libaborozteto_autolista_elarverezik_paul_walker_21_kocsijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cff2908-a785-426d-97e9-88ce39ccfc24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f06d4c8-8165-47c5-a1f1-8b793a8f4265","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_libaborozteto_autolista_elarverezik_paul_walker_21_kocsijat","timestamp":"2019. október. 04. 06:41","title":"Libabőröztető autólista: elárverezik Paul Walker 21 járművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475ca5d2-3912-4304-82f6-bb815b3e757d","c_author":"Admiral Markets UK Ltd","category":"brandchannel","description":"Mi a különbség a kereskedés és a befektetés között? Hogyan találjuk meg az életmódunknak és stílusunknak megfelelő piacokat és stratégiákat? Milyen tőzsdepszichológiai buktatókkal kell megküzdenünk? Összegyűjtöttük a legfontosabb tényezőket, amelyek segítenek eligazodni, hogyan érdemes belevágni az online kereskedésbe.","shortLead":"Mi a különbség a kereskedés és a befektetés között? Hogyan találjuk meg az életmódunknak és stílusunknak megfelelő...","id":"20191002_Igy_legyen_tozsdei_kereskedo__Lepesrol_lepesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=475ca5d2-3912-4304-82f6-bb815b3e757d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a75bed7-a328-4d39-a6a3-98d76b8df332","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191002_Igy_legyen_tozsdei_kereskedo__Lepesrol_lepesre","timestamp":"2019. október. 04. 11:30","title":"Így legyen tőzsdei kereskedő – Lépésről lépésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Admiral Markets UK Ltd.","c_partnerlogo":"78f72e9a-f084-4e65-857b-bc0d33b7c846","c_partnertag":"admiralmarkets"},{"available":true,"c_guid":"10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Williams fél évvel a szezon indulása után készült csak el Robert Kubica speciális kiosztású kormányával.","shortLead":"A Williams fél évvel a szezon indulása után készült csak el Robert Kubica speciális kiosztású kormányával.","id":"20191005_Specialis_kormanyt_kapot_Robert_Kubica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f192f5-d0e8-4f5c-bb35-bf521addbfdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Specialis_kormanyt_kapot_Robert_Kubica","timestamp":"2019. október. 05. 11:44","title":"Speciális kormányt kapot Robert Kubica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c2e6c1-973d-4217-85fd-a10d6902cb7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire ideér, már nem lesz hurrikán, rendkívüli időjárási jelenségre nem kell készülni.","shortLead":"Mire ideér, már nem lesz hurrikán, rendkívüli időjárási jelenségre nem kell készülni.","id":"20191004_lorenzo_hurrikan_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7c2e6c1-973d-4217-85fd-a10d6902cb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82cd481-8994-4da4-ac33-32c7bbb6a25d","keywords":null,"link":"/elet/20191004_lorenzo_hurrikan_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. október. 04. 15:09","title":"Magyarországra is eljön a megszelídült Lorenzo hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a7d923-2020-4483-bfc9-5e28815a28f6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő politikai jövője a tét a patthelyzetet okozó választás után. Közben az önálló palesztin állam létrehozására egyre csekélyebb az esély.","shortLead":"Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő politikai jövője a tét a patthelyzetet okozó választás után. Közben az önálló...","id":"201940__izraeli_koaliciokereses__netanjahu_jovoje__egy_allam__tulelogyakorlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96a7d923-2020-4483-bfc9-5e28815a28f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdb0a7f-f46f-4688-9a53-ccd859dc2e90","keywords":null,"link":"/360/201940__izraeli_koaliciokereses__netanjahu_jovoje__egy_allam__tulelogyakorlat","timestamp":"2019. október. 04. 13:00","title":"Lehetetlen küldetésnek tűnik kormányt alakítani Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41590c4-7091-412f-8d83-8b94c0032cf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól halad a Kitty Hawk által gyártott elektromos repülőgép, a Heaviside fejlesztése. Már 160 kilométer megtételére képes egyetlen feltöltéssel, miközben 100-szor halkabb, mint egy helikopter.","shortLead":"Jól halad a Kitty Hawk által gyártott elektromos repülőgép, a Heaviside fejlesztése. Már 160 kilométer megtételére...","id":"20191004_larry_page_kitty_hawk_elektromos_repulogep_repulo_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c41590c4-7091-412f-8d83-8b94c0032cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e35ce45-1131-4bc0-86bc-e50bf1c4fea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_larry_page_kitty_hawk_elektromos_repulogep_repulo_auto","timestamp":"2019. október. 04. 18:03","title":"Repülő autóval modernizálná a közlekedést a Google alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463c64c4-0b94-4898-b972-7dae318d8983","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség arról értesítette a helyi ellenzéki képviselőjelöltet, hogy megtalálták a tábláit. Alaposan meglepődött, hogy hol bukkantak rájuk.","shortLead":"A rendőrség arról értesítette a helyi ellenzéki képviselőjelöltet, hogy megtalálták a tábláit. Alaposan meglepődött...","id":"20191003_A_szekszardi_onkormanyzatnal_talaltak_meg_az_ellenzek_ellopott_plakatjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=463c64c4-0b94-4898-b972-7dae318d8983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ac5c48-ba1c-40e2-9923-208c8d521b51","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_A_szekszardi_onkormanyzatnal_talaltak_meg_az_ellenzek_ellopott_plakatjait","timestamp":"2019. október. 03. 18:07","title":"A szekszárdi önkormányzatnál találták meg az ellenzék eltűnt plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]