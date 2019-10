A Kisvárda kétgólos hátrányból fordított a vendég Zalaegerszeg ellen, de végül csak egy pontot szerzett a labdarúgó OTP Bank Liga nyolcadik fordulójában szombaton.

A hazai csapat az előző három mérkőzésén kikapott, de ezúttal nem örülhetett a döntetlennek, mert sokkal közelebb állt a győzelemhez ellenfelénél.

A ZTE - amely két kiállítás miatt kilenc játékossal fejezte be a mérkőzést - az eddigi keleti túráin ezt az egy pontot gyűjtötte be, korábban a Mezőkövesdtől, a Debrecentől és a Diósgyőrtől is kikapott.

A Paks hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte újonc vendégét, a Kaposvári Rákóczit a labdarúgó OTP Bank Liga nyolcadik fordulójának szombati játéknapján. A tolnaiak két vereség után tudták ismét begyűjteni a három pontot az élvonalban.

A Puskás Akadémia a 91. percben szerzett góllal játszott 1-1-es döntetlent a sereghajtó Diósgyőr vendégeként a labdarúgó OTP Bank Ligában szombaton. A felcsúti együttes ezzel immár öt bajnoki óta veretlen, a DVTK-nak pedig ez az idénybeli első döntetlenje.