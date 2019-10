Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy régóta húzódó ügyben lépett az Európai Bizottság: keresetet indított az EU Bíróságán Magyarországgal szemben, mert az nem adóztatja meg eléggé a cigarettákat. ","shortLead":"Egy régóta húzódó ügyben lépett az Európai Bizottság: keresetet indított az EU Bíróságán Magyarországgal szemben, mert...","id":"20191010_cigaretta_jovedeki_ado_eu_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bc639c-8697-475a-930e-303280646bf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_cigaretta_jovedeki_ado_eu_birosag","timestamp":"2019. október. 10. 13:19","title":"Az EU szerint túl olcsó a cigi, ezért eljárást indítanak Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","shortLead":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","id":"20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f641fbe2-df29-405e-b8c8-c6e196b579c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","timestamp":"2019. október. 10. 10:09","title":"Megütött és rugdosott egy ellenőrt egy jegy nélkül utazó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bffedf-a2d0-4c5a-b3de-e60770ec0f53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csatornának 700 ezer forintot kell fizetnie, mert egy sporteseményről úgy tudósított, hogy Mészáros Lőrinc márkáját népszerűsítette.","shortLead":"A csatornának 700 ezer forintot kell fizetnie, mert egy sporteseményről úgy tudósított, hogy Mészáros Lőrinc márkáját...","id":"20191010_Rejtett_2Rulereklam_miatt_buntette_meg_a_TV2t_a_Mediatanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00bffedf-a2d0-4c5a-b3de-e60770ec0f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb95b2a-b0da-4fca-a633-67d264622a0e","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Rejtett_2Rulereklam_miatt_buntette_meg_a_TV2t_a_Mediatanacs","timestamp":"2019. október. 10. 14:31","title":"2Rule-t reklámozó Tények-riport miatt büntette meg a TV2-t a Médiatanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megrongáltak egy magyar rendszámú autót is a horvátországi városban a helyi rendőrség közlése szerint. \r

","shortLead":"Megrongáltak egy magyar rendszámú autót is a horvátországi városban a helyi rendőrség közlése szerint. \r

","id":"20191010_magyar_szurkolok_tamadas_split_eb_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9670d726-54ba-4ecf-be22-650c675e4c52","keywords":null,"link":"/sport/20191010_magyar_szurkolok_tamadas_split_eb_selejtezo","timestamp":"2019. október. 10. 06:00","title":"Magyar szurkolókra támadtak Splitben az Eb-selejtező előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Enviromental Insights Explorer segítségével egyelőre hat európai városban nézhetjük meg, mennyi szén-dioxiddal terhelik a környezetüket, és mennyivel lehetne ezt az értéket csökkenteni.","shortLead":"Az Enviromental Insights Explorer segítségével egyelőre hat európai városban nézhetjük meg, mennyi szén-dioxiddal...","id":"20191010_google_enviromental_insights_explorer_kornyezetvedelem_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf983bc8-0686-4e63-8fe8-e1c572afc8da","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_google_enviromental_insights_explorer_kornyezetvedelem_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. október. 10. 18:03","title":"Európába is megérkezett a Google új térképe, amely segíthet csökkenteni a légszennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt miniszterelnök szerint Orbán már 2002-ben arról beszélt neki, hogy új elitet és középosztályt fog létrehozni.","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint Orbán már 2002-ben arról beszélt neki, hogy új elitet és középosztályt fog létrehozni.","id":"20191010_Medgyessy_Orban_elmondta_neki_milyen_hibat_kovetett_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e190726-82bc-4096-9ddb-5d7941365378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Medgyessy_Orban_elmondta_neki_milyen_hibat_kovetett_el","timestamp":"2019. október. 10. 18:52","title":"Medgyessy: Orbán elmondta neki, milyen hibát követett el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47a7806-5a82-4325-8964-768c455b3d5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők szerint a siker kulcsa a rendkívül alacsony tömeg és a kedvező légellenállási mutató lehet.","shortLead":"A fejlesztők szerint a siker kulcsa a rendkívül alacsony tömeg és a kedvező légellenállási mutató lehet.","id":"20191009_1600_kilometeres_hatotavot_iger_egy_uj_villanyauto_aptera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d47a7806-5a82-4325-8964-768c455b3d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52eb0d0a-c1b7-4ef1-86c5-d679de5eafab","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_1600_kilometeres_hatotavot_iger_egy_uj_villanyauto_aptera","timestamp":"2019. október. 09. 06:41","title":"1600 kilométeres hatótávot ígér egy új villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a066ca3f-bd78-442f-8756-8e44ee23bcdb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zajlik a rendőrségi vizsgálat. ","shortLead":"Zajlik a rendőrségi vizsgálat. ","id":"20191010_Csuja_Imre_fia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a066ca3f-bd78-442f-8756-8e44ee23bcdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c5d8ff-fd47-4316-a07a-726ffb8d6117","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Csuja_Imre_fia","timestamp":"2019. október. 10. 14:52","title":"Meghalt Csuja Imre fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]