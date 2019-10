Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b177e43-f790-4c67-977b-d402ad38d077","c_author":"HVG360","category":"itthon","description":"A Duma Aktuál a hvg360-on részletesen feldolgozta az önkormányzati választási kampány lényeges és lényegtelen momentumait Tarlós-programjától a szuperpap szerepéig. A választás izgalmai közepette egy rövid válogatással kedveskedünk azoknak, akik lemaradtak az önálló epizódokról. ","shortLead":"A Duma Aktuál a hvg360-on részletesen feldolgozta az önkormányzati választási kampány lényeges és lényegtelen...","id":"20191013_Duma_Aktual_best_of_onkormanyzati_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b177e43-f790-4c67-977b-d402ad38d077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601796b2-ac4d-4f42-b1c2-2a0a7f283747","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Duma_Aktual_best_of_onkormanyzati_kampany","timestamp":"2019. október. 13. 13:00","title":"A 3 és feles metró - Duma Aktuál best of önkormányzati kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f3e278-aceb-49ac-8ef4-0281f470880a","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Tarlós Istváné 1999 júliusában készült, amikor már 9 éve Óbuda polgármestere volt. A névjegyben frissítettük életrajzi adatait.","shortLead":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Tarlós Istváné...","id":"20191013_tarlos_istvan_hvg_portre_1999","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f3e278-aceb-49ac-8ef4-0281f470880a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d2eb49-4ca0-4987-8605-38d9658ec096","keywords":null,"link":"/360/20191013_tarlos_istvan_hvg_portre_1999","timestamp":"2019. október. 13. 08:03","title":"Tarlós István: Mindig nehezen viseltem el a vereséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0e37ff-8d91-4398-9759-448f0e12b331","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Justin Trudeau pártja fenyegetést kapott, nem bíztak semmit sem a véletlenre. ","shortLead":"Justin Trudeau pártja fenyegetést kapott, nem bíztak semmit sem a véletlenre. ","id":"20191013_Durva_kampany_Kanadaban_golyoallo_mellenyt_viselt_egy_gyulesen_a_kormanyfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb0e37ff-8d91-4398-9759-448f0e12b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7a6201-2148-4f6e-afbb-6a58a2c66b59","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Durva_kampany_Kanadaban_golyoallo_mellenyt_viselt_egy_gyulesen_a_kormanyfo","timestamp":"2019. október. 13. 07:26","title":"Durva kampány? Kanadában golyóálló mellényt viselt egy gyűlésen a kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kádár kikerült a kezdőből, nyolc poszton viszont ugyanazok játszanak, mint Horvátországban.","shortLead":"Kádár kikerült a kezdőből, nyolc poszton viszont ugyanazok játszanak, mint Horvátországban.","id":"20191013_Kihirdette_Rossi_az_azeriek_elleni_kezdocsapatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40b9b2f-3cd4-4cf7-8e26-759954031c89","keywords":null,"link":"/sport/20191013_Kihirdette_Rossi_az_azeriek_elleni_kezdocsapatot","timestamp":"2019. október. 13. 16:56","title":"Kihirdette Rossi az azeriek elleni kezdőcsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c37611-7ed1-4e5c-898b-7aaa2fee8cf7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az önkormányzati és nemzetiségi választásra.","shortLead":"Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az önkormányzati és nemzetiségi választásra.","id":"20191013_Delig_meg_lehet_mozgournat_igenyelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88c37611-7ed1-4e5c-898b-7aaa2fee8cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72ed7c4-0855-4e38-8edc-3f227ee1d234","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Delig_meg_lehet_mozgournat_igenyelni","timestamp":"2019. október. 13. 07:29","title":"Délig még lehet mozgóurnát igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő életveszélyes koponyasérülést szenvedett, azóta sincs kihallgatható állapotban. A férfit elfogták, elrendelték a letartóztatását. ","shortLead":"A nő életveszélyes koponyasérülést szenvedett, azóta sincs kihallgatható állapotban. A férfit elfogták, elrendelték...","id":"20191011_Menet_kozben_rugta_ki_elettarsat_az_auobol_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648b61de-1040-46f1-8703-0cd237038505","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Menet_kozben_rugta_ki_elettarsat_az_auobol_egy_ferfi","timestamp":"2019. október. 11. 20:40","title":"Menet közben rúgta ki élettársát az autóból egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2917927-53aa-4eeb-bee0-a0f94f02ea84","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lent a garázs, fönt a lakótér – mi ebben a különös? Az, hogy lakókocsiról van szó, azaz inkább lakóbuszról. A jármű aljában elfér egy Porsche – legalábbis ilyen sportkocsival mutatták be a luxusmodellt nemrég a düsseldorfi Caravan Salon szakkiállításon –, fölül pedig kislakásnak is beillő 35 négyzetméteres lakótér kapott helyet.","shortLead":"Lent a garázs, fönt a lakótér – mi ebben a különös? Az, hogy lakókocsiról van szó, azaz inkább lakóbuszról. A jármű...","id":"201941_mindentudo_lakokocsik_gurulva_nyaralva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2917927-53aa-4eeb-bee0-a0f94f02ea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f8b977-b4fe-4654-9aae-08c7002809fc","keywords":null,"link":"/360/201941_mindentudo_lakokocsik_gurulva_nyaralva","timestamp":"2019. október. 12. 12:50","title":"Lakás és garázs is egyben a legújabb luxuslakóbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. ","shortLead":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. ","id":"20191012_Az_edelenyi_Fidesz_elnoke_kiallt_Molnar_Oszkar_mogul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee341e3-b8bc-4194-beae-31bf3f27b8ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Az_edelenyi_Fidesz_elnoke_kiallt_Molnar_Oszkar_mogul","timestamp":"2019. október. 12. 11:26","title":"Az edelényi Fidesz elnöke kiállt Molnár Oszkár mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]