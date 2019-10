Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ef70ec8-901f-4008-99d0-77bffd5c58d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A remek tapadás érdekében a szuperpuha gumikeverék adja az alapját ennek az egyedi asztalkának.","shortLead":"A remek tapadás érdekében a szuperpuha gumikeverék adja az alapját ennek az egyedi asztalkának.","id":"20191015_igazi_f1rajongo_akkor_ezt_a_pirelli_kavezoasztalt_imadni_fogja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ef70ec8-901f-4008-99d0-77bffd5c58d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6d9328-ced5-40bc-84d4-1906c2ed3ad9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191015_igazi_f1rajongo_akkor_ezt_a_pirelli_kavezoasztalt_imadni_fogja","timestamp":"2019. október. 15. 06:41","title":"Igazi F1-rajongó? Akkor ezt a Pirelli kávézóasztalt imádni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent az iTunes új verziója, amelyet most a windowsos felhasználóknak is érdemes mielőbb telepíteniük. A sürgetés oka a frissítés előtti változatban felfedezett sérülékenység, amelyre egy különösen problémás zsarolóvírus is ráharapott.","shortLead":"Megjelent az iTunes új verziója, amelyet most a windowsos felhasználóknak is érdemes mielőbb telepíteniük. A sürgetés...","id":"20191015_apple_itunes_pc_frissites_zsarolovirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52cda17-75e7-4757-a738-4aa8c3038d35","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_apple_itunes_pc_frissites_zsarolovirus","timestamp":"2019. október. 15. 11:03","title":"iPhone-osok, figyelem: sürgősen frissíteni kell az iTunes-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7af02-4f06-4fb2-98bb-6e7d3a250852","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az előállított 435 tüntető legtöbbjét néhány órával később elengedték a rendőrök.","shortLead":"Az előállított 435 tüntető legtöbbjét néhány órával később elengedték a rendőrök.","id":"20191013_brusszel_klimavedelem_aktivista_extinction_rebellion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7af02-4f06-4fb2-98bb-6e7d3a250852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac55aec7-19de-478c-b3b1-8a566517f9b3","keywords":null,"link":"/elet/20191013_brusszel_klimavedelem_aktivista_extinction_rebellion","timestamp":"2019. október. 13. 18:00","title":"Több száz klímavédelmi aktivistát állítottak elő Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d0da71-ea6b-4071-ae1c-32992dafbe4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meg akarták menteni a kiscicát, de kiderült, hogy egy vadállat. ","shortLead":"Meg akarták menteni a kiscicát, de kiderült, hogy egy vadállat. ","id":"20191015_Hazi_macskanak_neztek_egy_vadmacskat_Somogyban_hamar_feltunt_hogy_nem_olyan_kezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10d0da71-ea6b-4071-ae1c-32992dafbe4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142ce90b-46e5-4156-b750-5cc9c6598100","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Hazi_macskanak_neztek_egy_vadmacskat_Somogyban_hamar_feltunt_hogy_nem_olyan_kezes","timestamp":"2019. október. 15. 10:31","title":"Házi macskának néztek egy vadmacskát Somogyban, hamar feltűnt, hogy nem olyan kezes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÖOK úgy tudja, a minisztériumban is látják, hogy gondot okozhat a felvételi nyelvvizsgához kötése. ","shortLead":"A HÖOK úgy tudja, a minisztériumban is látják, hogy gondot okozhat a felvételi nyelvvizsgához kötése. ","id":"20191015_Haladekot_adna_a_felvetelizoknek_a_nyelvvizsga_megszerzesere_a_HOOK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cec6b8-3bb6-4b0f-a4ee-788c849909a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Haladekot_adna_a_felvetelizoknek_a_nyelvvizsga_megszerzesere_a_HOOK","timestamp":"2019. október. 15. 09:42","title":"Haladékot adna a felvételizőknek a nyelvvizsga megszerzésére a HÖOK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az első felmérések szerint továbbra is önállóan kormányozhat Lengyelországban a radikális jobboldali Jog és Igazságosság párt, amely a négy évvel ezelőttinél 10%-kal magasabb, 61 %-os részvétel mellett még növelte is mandátumai számát: az előzetes számítás szerint 235 helyett 239 képviselője lesz a 460 fős képviselőházban. 37,6 %-ról 43,6%-ra nőtt a támogatottsága. A remélt minősített többségtől azonban továbbra is messze van.","shortLead":"Az első felmérések szerint továbbra is önállóan kormányozhat Lengyelországban a radikális jobboldali Jog és...","id":"20191013_Kormanyon_marad_a_Jog_es_Igazsagossag_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ebffcf-b725-4d3d-aa58-ea88a26d9828","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Kormanyon_marad_a_Jog_es_Igazsagossag_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. október. 13. 21:53","title":"Kormányon marad a Jog és Igazságosság Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9b592d-ccc3-4b2c-9907-3d7e69a794b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus halála után megjelent a sokat emlegetett Nők Lapja-rovat utolsó írása.","shortLead":"A pszichológus halála után megjelent a sokat emlegetett Nők Lapja-rovat utolsó írása.","id":"20191015_Vekerdy_Tamas_utolso_tanacsa_a_Nok_Lapjaban_egyik_gyerek_sem_hulye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c9b592d-ccc3-4b2c-9907-3d7e69a794b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd27a3c8-45a4-4a13-bffa-780ebf518e06","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Vekerdy_Tamas_utolso_tanacsa_a_Nok_Lapjaban_egyik_gyerek_sem_hulye","timestamp":"2019. október. 15. 14:07","title":"Vekerdy Tamás utolsó tanácsa a Nők Lapjában: egyik gyerek sem hülye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b27221-cbb6-4e1b-a1e7-08435a6c2463","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerűen beállítható a Chrome-ban, ha inkognitó ablakban böngésznénk. Az alábbiakban azt mutatjuk meg, hogyan állíthatjuk azt be, hogy kérés nélkül, mindig ilyen módban érjük el a Chrome-ot.","shortLead":"Egyszerűen beállítható a Chrome-ban, ha inkognitó ablakban böngésznénk. Az alábbiakban azt mutatjuk meg, hogyan...","id":"20191015_mindig_inkognito_modban_torteno_bongeszes_beallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b27221-cbb6-4e1b-a1e7-08435a6c2463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbaa596-83c1-4874-9366-4c8be728349e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_mindig_inkognito_modban_torteno_bongeszes_beallitasa","timestamp":"2019. október. 15. 10:33","title":"Mindig inkognitó módban böngészne? Ezt tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]