Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4213a2a-efba-4ffe-8cf0-85c809f217ab","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Ha már túlvagyunk az amiatti bosszankodáson, hogy az általunk megkomponált zeneművet játssza valaki, anélkül, hogy azt tudatta volna velünk és – annak rendje és módja szerint – megfizetné az azután járó szerzői jogdíjat, akkor van egy biztos megoldás arra, hogy gyorsan bizonyíthassuk az igazunkat. ","shortLead":"Ha már túlvagyunk az amiatti bosszankodáson, hogy az általunk megkomponált zeneművet játssza valaki, anélkül, hogy azt...","id":"mokk_20191015_Ugy_jart_mint_Eminem_Akkor_ezt_erdemes_tennie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4213a2a-efba-4ffe-8cf0-85c809f217ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3989bd7d-be59-4856-bce2-93a58f86408c","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20191015_Ugy_jart_mint_Eminem_Akkor_ezt_erdemes_tennie","timestamp":"2019. október. 17. 07:30","title":"Úgy járt, mint Eminem? Akkor ezt érdemes tennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"f28d9061-b182-46c3-bf98-c3251e9a2171","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Magyarországra látogatott a kortárs irodalom egyik legszebb szerelmes regényét megalkotó író, a Szólíts a neveden szerzője. André Aciman egy közönségtalálkozón beszélt a könyvéből készült film zseniális befejezéséről, a regény legarcpirítóbb jelenetéről, a történet folytatásáról és az ember örök elégedetlenségéről is, arról, hogy miért lehetetlen pontosan úgy élni, ahogy gondoljuk, hogy élni szeretnénk. ","shortLead":"Magyarországra látogatott a kortárs irodalom egyik legszebb szerelmes regényét megalkotó író, a Szólíts a neveden...","id":"20191016_Andre_Aciman_A_legtobben_nem_vagyunk_boldogok_azzal_akik_valojaban_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f28d9061-b182-46c3-bf98-c3251e9a2171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10fc296-b0c8-4de1-8f2b-bd9ae63ab58c","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Andre_Aciman_A_legtobben_nem_vagyunk_boldogok_azzal_akik_valojaban_vagyunk","timestamp":"2019. október. 16. 20:00","title":"André Aciman: A legtöbben nem vagyunk boldogok azzal, akik valójában vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olimpiai bajnok Sebestyén Balázsék vendége volt szerda reggel a Rádió1 műsorában, és több érdekes dolgot is elárult. Tudták például, hogy a verseny nem a vízben kezdődik?","shortLead":"Az olimpiai bajnok Sebestyén Balázsék vendége volt szerda reggel a Rádió1 műsorában, és több érdekes dolgot is elárult...","id":"20191016_Vodorben_tartja_ermeit_Hosszu_Katinka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbdb276-bce1-46e0-bc93-1dcf926e44f2","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Vodorben_tartja_ermeit_Hosszu_Katinka","timestamp":"2019. október. 16. 09:55","title":"Vödörben tartja érmeit Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b6c5033-c0c9-4506-920c-6085825cae30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191016_Egy_foto_amely_ad_nemi_okot_az_optimizmusra_Fahidi_Eva_es_Balint_gazda_egy_kepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b6c5033-c0c9-4506-920c-6085825cae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3a19c9-9e05-41f3-a8a4-3067c735f70a","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Egy_foto_amely_ad_nemi_okot_az_optimizmusra_Fahidi_Eva_es_Balint_gazda_egy_kepen","timestamp":"2019. október. 16. 14:25","title":"Egy fotó, amely ad némi okot az optimizmusra: Fahidi Éva és Bálint gazda egy képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","shortLead":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","id":"20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705080f-ee7e-40d0-ae1f-8c28fa89270a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","timestamp":"2019. október. 15. 20:05","title":"Csökkent az ingatlaneladások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétfői eset után kedden este is le kellett zárni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályáit.","shortLead":"A hétfői eset után kedden este is le kellett zárni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályáit.","id":"20191015_dron_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715e9169-1887-4c7e-b7cc-f34bb85f47b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_dron_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_lezaras","timestamp":"2019. október. 15. 20:36","title":"Megint drónok miatt kellett lezárni Ferihegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722f6d1e-c4d4-4d58-a6d8-20707c5bdc4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti ülésszak megnyitásakor szerdán. Inkább előre rögzített videóüzenetben szólt a képviselőkhöz.","shortLead":"Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti...","id":"20191016_carrie_lam_hongkong_kormanyzo_ellenzek_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722f6d1e-c4d4-4d58-a6d8-20707c5bdc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2351b758-9af4-48e1-9cc7-5a253d22eedd","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_carrie_lam_hongkong_kormanyzo_ellenzek_parlament","timestamp":"2019. október. 16. 09:54","title":"Belefojtotta a szót az ellenzék a hongkongi kormányzóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ÖFB egymillió eurót biztosít erre a célra.","shortLead":"Az ÖFB egymillió eurót biztosít erre a célra.","id":"20191017_A_romanok_utan_az_osztrakok_is_bevezetik_a_videobirot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae404755-06b6-4a9a-9137-9e4a42d3fa59","keywords":null,"link":"/sport/20191017_A_romanok_utan_az_osztrakok_is_bevezetik_a_videobirot","timestamp":"2019. október. 17. 14:50","title":"A románok után az osztrákok is bevezetik a videóbírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]