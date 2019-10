Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"462a7527-ed90-43fd-beac-cd3ba399d9cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felmentette a Budapest Környéki Törvényszék a csalás vádja alól azt a férfit, aki legalább 760-szor bliccelt a vonaton, mert a bírói gyakorlat szerint a bliccelés nem bűncselekmény.","shortLead":"Felmentette a Budapest Környéki Törvényszék a csalás vádja alól azt a férfit, aki legalább 760-szor bliccelt a vonaton...","id":"20191024_Felmentette_a_torvenyszek_a_760szor_bliccelo_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=462a7527-ed90-43fd-beac-cd3ba399d9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89543762-b4e5-4f9e-8096-5857cc77b914","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Felmentette_a_torvenyszek_a_760szor_bliccelo_ferfit","timestamp":"2019. október. 24. 13:55","title":"Felmentette a törvényszék a 760-szor bliccelő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98938fa0-3d68-4f3e-a2de-e4851518de19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A homoki prérifű szinte kiirthatatlan, az állatok nem eszik meg. Az észak-amerikai inváziós faj Debrecenben is feltűnt.","shortLead":"A homoki prérifű szinte kiirthatatlan, az állatok nem eszik meg. Az észak-amerikai inváziós faj Debrecenben is feltűnt.","id":"20191024_veszelyes_fufajta_debrecen_homoki_prerifu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98938fa0-3d68-4f3e-a2de-e4851518de19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8098a430-b286-4d49-80ed-cf19a7c86bb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_veszelyes_fufajta_debrecen_homoki_prerifu","timestamp":"2019. október. 24. 13:33","title":"Már Debrecen belterületén is növöget a \"homokterületek új pestise\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meglepőnek tartott önkormányzati választás után az ellenzéki közvélemény érzülete és a voksolás által kirajzolt valóságos kép nagyon eltér egymástól. A tarka nagyvárosi világ alatt egy szinte mozdulatlan Magyarország található, a politikai erőviszonyok pedig jóformán megegyeznek az egyik korábbi választásokat követővel.","shortLead":"A meglepőnek tartott önkormányzati választás után az ellenzéki közvélemény érzülete és a voksolás által kirajzolt...","id":"20191023_onkormanyzati_valasztasok_szamai_hallgat_a_mely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c2bae2-a0e0-4b52-b849-12d8f9b1928e","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_onkormanyzati_valasztasok_szamai_hallgat_a_mely","timestamp":"2019. október. 23. 07:00","title":"Önkormányzati választások számai: hallgat a mély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03ad7a7-68bf-4ff1-8219-460d9a0abc31","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191024_Marabu_FekNyuz_Nincs_harag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a03ad7a7-68bf-4ff1-8219-460d9a0abc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3426dc5d-9173-4dfd-8505-9f5c08f9524c","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Marabu_FekNyuz_Nincs_harag","timestamp":"2019. október. 24. 08:50","title":"Marabu FékNyúz: Nincs harag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec028e61-d922-41d2-be71-208f81359265","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gulácsiéknak sikerült győzniük, Szoboszlaiék viszont kikaptak a Napolitól. ","shortLead":"Gulácsiéknak sikerült győzniük, Szoboszlaiék viszont kikaptak a Napolitól. ","id":"20191024_bajnokok_ligaja_barcelona_liverpool","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec028e61-d922-41d2-be71-208f81359265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a0c76b-9f79-4896-9b82-bd61e27e9469","keywords":null,"link":"/sport/20191024_bajnokok_ligaja_barcelona_liverpool","timestamp":"2019. október. 24. 05:23","title":"Nehezen nyert a Barcelona, négyig jutott a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De a tüntetők öt követeléséből így is csak egy teljesült.","shortLead":"De a tüntetők öt követeléséből így is csak egy teljesült.","id":"20191023_Hivatalosa_is_visszavontak_a_torvenyjavaslatot_amely_miatt_Hongkongban_honapok_ota_tuntetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc93efbc-9b72-434e-8178-d848864e3042","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Hivatalosa_is_visszavontak_a_torvenyjavaslatot_amely_miatt_Hongkongban_honapok_ota_tuntetnek","timestamp":"2019. október. 23. 13:20","title":"Hivatalosan is visszavonták a törvényjavaslatot, amely miatt Hongkongban hónapok óta tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191023_A_gyonge_diktatura_is_diktatura_a_gyonge_is_eros_folzabalja_az_alattvalok_eletet_Alfoldi_Esterhazyval_emlekezett_a_forradalomra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022c77b7-82eb-44b7-947d-ded6bcad3653","keywords":null,"link":"/kultura/20191023_A_gyonge_diktatura_is_diktatura_a_gyonge_is_eros_folzabalja_az_alattvalok_eletet_Alfoldi_Esterhazyval_emlekezett_a_forradalomra","timestamp":"2019. október. 23. 12:09","title":"\"A gyönge diktatúra is diktatúra, a gyönge is erős, fölzabálja az alattvalók életét\" - Alföldi Esterházyval emlékezett a forradalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A harmadik szettben jelezte a magyar játékos, hogy nem bírja tovább. Ezen a tornán tért vissza sérüléséből.\r

","shortLead":"A harmadik szettben jelezte a magyar játékos, hogy nem bírja tovább. Ezen a tornán tért vissza sérüléséből.\r

","id":"20191024_fucsovics_marton_tenisz_becsi_tenisztorna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef68c53c-8aaf-4803-b15b-cedaf7181364","keywords":null,"link":"/sport/20191024_fucsovics_marton_tenisz_becsi_tenisztorna","timestamp":"2019. október. 24. 07:28","title":"Feladta Fucsovics a bécsi nyolcaddöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]