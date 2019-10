Hosszú lett a legjobb, világcsúcs is született az új úszóverseny-sorozat budapesti állomásán

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"353cd7dc-b7ed-45bb-b6e8-775b3759d1a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fenntarthatóbbá teszik a pálmaolaj-termelést a patkányra vadászó majmok.","shortLead":"Fenntarthatóbbá teszik a pálmaolaj-termelést a patkányra vadászó majmok.","id":"20191026_palmaolaj_termeles_emsemakako_patkany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=353cd7dc-b7ed-45bb-b6e8-775b3759d1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6af96d-15ca-45fa-9ad9-3000185e86ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_palmaolaj_termeles_emsemakako_patkany","timestamp":"2019. október. 26. 16:03","title":"Talán sosem jutottak még eszébe a patkányevő majmok, pedig hasznosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb324a31-6c88-40a0-a6d1-6fc9988ca3b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-tenger partján emelkedő, 23 méter magas Rubjerg Knude világítótornyot, amely Dánia egyik fő turistalátványossága, síneken mozgó gördülőalkalmatosságra helyezték, és nagyon alacsony sebességgel 70-80 méterrel odébb, biztonságos helyre tolták.","shortLead":"Az Északi-tenger partján emelkedő, 23 méter magas Rubjerg Knude világítótornyot, amely Dánia egyik fő...","id":"20191027_Odebb_toltak_Daniaban_egy_120_eves_vilagitotornyot_mert_az_a_veszely_fenyegetette_hogy_az_erozio_miatt_osszedol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb324a31-6c88-40a0-a6d1-6fc9988ca3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e9734d-77bd-4726-ba5d-8c78765850bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Odebb_toltak_Daniaban_egy_120_eves_vilagitotornyot_mert_az_a_veszely_fenyegetette_hogy_az_erozio_miatt_osszedol","timestamp":"2019. október. 27. 18:13","title":"Odébb toltak Dániában egy 120 éves világítótornyot, hogy nehogy összedőljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Torlódik a forgalom M1-es autópályán és köd is van.","shortLead":"Torlódik a forgalom M1-es autópályán és köd is van.","id":"20191026_Negyes_karambol_tobb_kilometeres_dugo_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434c1990-4093-471a-8915-587fa1ce2313","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Negyes_karambol_tobb_kilometeres_dugo_az_M1esen","timestamp":"2019. október. 26. 09:06","title":"Négyes karambol, több kilométeres dugó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b518a1-5ff1-476b-a530-5397668b6043","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznőt megint őrizetbe vették egy klímaváltozás elleni tüntetésen, ő viszont kihasználta a média érdeklődését, és üzent az Akadémiának.","shortLead":"A színésznőt megint őrizetbe vették egy klímaváltozás elleni tüntetésen, ő viszont kihasználta a média érdeklődését, és...","id":"20191026_Jane_Fonda_rendori_intezkedes_kozben_koszonte_meg_a_BAFTAdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5b518a1-5ff1-476b-a530-5397668b6043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cae75e7-1811-4603-bcc5-98942c53b76a","keywords":null,"link":"/kultura/20191026_Jane_Fonda_rendori_intezkedes_kozben_koszonte_meg_a_BAFTAdijat","timestamp":"2019. október. 26. 17:34","title":"Jane Fonda rendőri intézkedés közben köszönte meg a BAFTA-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b41cce-2821-4fac-8d8c-c346e46c3ba6","c_author":"","category":"vilag","description":"Visszatért Oroszországba Marija Butyina, akit az Egyesült Államokban ítéltek el kémkedésért.","shortLead":"Visszatért Oroszországba Marija Butyina, akit az Egyesült Államokban ítéltek el kémkedésért.","id":"20191026_Aldozatkent_fogadtak_Oroszorszagban_a_hazatert_kemnot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b41cce-2821-4fac-8d8c-c346e46c3ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e771fb7-19eb-4166-a3ca-3776105d7c41","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Aldozatkent_fogadtak_Oroszorszagban_a_hazatert_kemnot","timestamp":"2019. október. 26. 15:48","title":"Áldozatként fogadták Oroszországban a hazatért kémnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akkor fejtik ki legjobban a hatásukat a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek, ha lefekvés előtt szedik őket – ezt állapította meg egy nagyszabású, hosszú távú kutatás. A tabletták jobban védenek a szívroham és agyvérzés ellen, ha lefekvés előtt veszik be, mintha reggel szedik őket. ","shortLead":"Akkor fejtik ki legjobban a hatásukat a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek, ha lefekvés előtt szedik őket – ezt állapította...","id":"20191026_vernyomascsokkento_gyogyszer_bevetele_mikor_szedjem_be_tanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea578edf-86ef-4a04-bd5c-81035ee9913c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_vernyomascsokkento_gyogyszer_bevetele_mikor_szedjem_be_tanacs","timestamp":"2019. október. 26. 08:03","title":"Kiderült valami fontos a vérnyomáscsökkentőkről – lehet, hogy ön is rosszkor szedi a gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos nem volt a héten.","shortLead":"Telitalálatos nem volt a héten.","id":"20191027_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c5acef-0fce-4ee5-ad96-b0f632cc4e1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","timestamp":"2019. október. 27. 17:07","title":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az alkuszok szerint 15 százalék körüli emelkedés várható a kgfb piacon.","shortLead":"Az alkuszok szerint 15 százalék körüli emelkedés várható a kgfb piacon.","id":"20191027_11_millio_autos_keszulhet_ra_hogy_megdragul_a_biztositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da47067-b9c8-4ffa-84f0-471ae7690596","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_11_millio_autos_keszulhet_ra_hogy_megdragul_a_biztositasa","timestamp":"2019. október. 27. 09:01","title":"1,1 millió autós készülhet rá, hogy megdrágul a biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]