[{"available":true,"c_guid":"ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Beverly Hillsben tartott árverésen a brit születésű, Ausztráliában felnőtt színésznő több ruháját eladták, s a 2,4 millió dolláros összbevételt az Olivia Newton-Johnt is kezelő helyi onkológiai központ kapja.","shortLead":"A Beverly Hillsben tartott árverésen a brit születésű, Ausztráliában felnőtt színésznő több ruháját eladták, s a 2,4...","id":"20191103_Negyszazezer_dollart_adtak_Olivia_NewtonJohn_Greasees_ruhajaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0528a18-0186-4eaf-8257-f3e090f162c8","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Negyszazezer_dollart_adtak_Olivia_NewtonJohn_Greasees_ruhajaert","timestamp":"2019. november. 03. 11:49","title":"Négyszázezer dollárt adtak Olivia Newton-John Grease-es ruhájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c633f3d2-f991-4e33-9b74-6e21e7951fa4","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A genetikai meghatározottságon túl a személyiségvonások is befolyásolhatják, ki milyen jól ismeri fel az arcokat.","shortLead":"A genetikai meghatározottságon túl a személyiségvonások is befolyásolhatják, ki milyen jól ismeri fel az arcokat.","id":"201944__arcmemoria_es_szemelyiseg__szuperfelismerok__empatiaelony__minek_neznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c633f3d2-f991-4e33-9b74-6e21e7951fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0e9c80-6f5a-41c3-ba4a-0933f8900764","keywords":null,"link":"/360/201944__arcmemoria_es_szemelyiseg__szuperfelismerok__empatiaelony__minek_neznek","timestamp":"2019. november. 03. 08:15","title":"Brad Pitt kalapnak nézhette Angelina Jolie-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384822f7-20f0-41f6-8fc9-97c05e541d92","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém 34-33-ra kikapott a lengyel Vive Kielce otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában, szombaton.","shortLead":"A Telekom Veszprém 34-33-ra kikapott a lengyel Vive Kielce otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének...","id":"20191102_A_Veszprem_kikapott_a_Kielce_otthonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=384822f7-20f0-41f6-8fc9-97c05e541d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4d7185-2f99-466c-8eae-0d494bcaadf7","keywords":null,"link":"/sport/20191102_A_Veszprem_kikapott_a_Kielce_otthonaban","timestamp":"2019. november. 02. 18:13","title":"A Veszprém kikapott a Kielce otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02949406-db34-4114-b940-97e668e90b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási meglepetéssel, egy új Diablo-játékkal nyitotta éves expóját a Blizzard Entertainment. 