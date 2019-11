Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea szembesítette az Emmi egy helyettes államtitkárát a kérdéssel, de választ nem kapott.","shortLead":"Szabó Tímea szembesítette az Emmi egy helyettes államtitkárát a kérdéssel, de választ nem kapott.","id":"20191112_Rakerdeztek_a_kormanynal_hogy_mit_jelent_a_letszamstop_az_egeszsegugyben_de_nem_jott_valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0293de8-5312-42b3-8758-ff195a47eea8","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Rakerdeztek_a_kormanynal_hogy_mit_jelent_a_letszamstop_az_egeszsegugyben_de_nem_jott_valasz","timestamp":"2019. november. 12. 11:44","title":"Rákérdeztek a kormánynál, hogy mit jelent a létszámstop az egészségügyben, de nem jött válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92ae1ff-7b1c-49dd-834e-81d2f2e3f6f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lil Pump már többször forgatott állatokkal, most volt egy kis baleset.\r

\r

","shortLead":"Lil Pump már többször forgatott állatokkal, most volt egy kis baleset.\r

\r

","id":"20191111_Nem_tetszett_a_kigyonak_a_klipforgatas_belemart_a_rapper_kezebe_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f92ae1ff-7b1c-49dd-834e-81d2f2e3f6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eda0e64-2e29-43d4-b608-432f697bce77","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Nem_tetszett_a_kigyonak_a_klipforgatas_belemart_a_rapper_kezebe_video","timestamp":"2019. november. 11. 10:19","title":"Nem tetszett a kígyónak a klipforgatás: belemart a rapper kezébe (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már jövőre máshogy és máshol kell ügyeket intéznünk, ritkábbak lesznek a hatósági ellenőrzések, újra a rendőrség vesződhet a legkisebb súlyú szabálysértésekkel, több igazolványt váltanának ki az e-személyivel – ilyen nagyszabású változtatásokat tartalmaz a birtokunkba került, még titkos kormányzati előterjesztés. A javaslatcsomag az Orbán-kormány újításaként felállított kormányhivatali rendszert racionalizálná, közben viszont elismerik, jelenleg milyen felesleges bürokratikus köröket futtatnak az emberekkel, mert nem építették ki a megfelelő informatikai hátteret. ","shortLead":"Már jövőre máshogy és máshol kell ügyeket intéznünk, ritkábbak lesznek a hatósági ellenőrzések, újra a rendőrség...","id":"20191112_hatosag_burokracia_orban_kormany_eloterjesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6620a4c9-3ac1-46a1-8954-73a70111513a","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_hatosag_burokracia_orban_kormany_eloterjesztes","timestamp":"2019. november. 12. 06:30","title":"Radikálisan átszabná saját hivatalait az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előrejelzéseknek megfelelően a hivatalban lévő államfő, Klaus Iohannis nyerte meg a romániai elnökválasztás első fordulóját. Az exit-pollok szerint a második helyen Viorica Dancia volt kormányfő végzett a voksok 22 százalékával. A százalékos arányok minden bizonnyal változni fognak, mivel az első előrejelzésekben nem szerepelnek a külföldön leadott szavazatok. Az azonban biztosnak tűnik, hogy Iohannis és a szociáldemokrata politikus jutott be a november 24-ei második fordulóba.","shortLead":"Az előrejelzéseknek megfelelően a hivatalban lévő államfő, Klaus Iohannis nyerte meg a romániai elnökválasztás első...","id":"20191110_Iohannis_diadalmaskodott_a_roman_elnokvalasztason_a_masodik_Viorica_Dancila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee77ee7-30fd-4606-a2e8-a0d916788d98","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Iohannis_diadalmaskodott_a_roman_elnokvalasztason_a_masodik_Viorica_Dancila","timestamp":"2019. november. 10. 20:10","title":"Iohannis diadalmaskodott a román elnökválasztáson, a második Viorica Dancila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516aa446-878b-4a5a-9847-1df48ecac6ed","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"A piacszerzés és a választékbővítés mellett mindenekelőtt az autóipar technológiai kihívásai sarkallták a két csoportot arra, hogy megpróbálják összekötni az életüket.","shortLead":"A piacszerzés és a választékbővítés mellett mindenekelőtt az autóipar technológiai kihívásai sarkallták a két csoportot...","id":"201945__fiatpeugeotfuzio__amerikai_hozomany__globalis_jatekos__hazassagi_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=516aa446-878b-4a5a-9847-1df48ecac6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d41042-a6ce-4ad4-ab26-18213661d0a5","keywords":null,"link":"/360/201945__fiatpeugeotfuzio__amerikai_hozomany__globalis_jatekos__hazassagi_szerzodes","timestamp":"2019. november. 12. 13:00","title":"Óriás születik: házasodik a Fiat és a Peugeot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8101c33d-e361-4aa4-84e8-b19e4f526029","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fantasy világáért sokan rajonganak, így kifizetődő lehet olyan terméket fejleszteni, amely erre fókuszálva készül. A Dispel Dice minden várakozást felülmúlt.","shortLead":"A fantasy világáért sokan rajonganak, így kifizetődő lehet olyan terméket fejleszteni, amely erre fókuszálva készül...","id":"20191111_dispel_dice_jatekkocka_kickstarter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8101c33d-e361-4aa4-84e8-b19e4f526029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dda99f-931b-4d04-94d2-098a75b89d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_dispel_dice_jatekkocka_kickstarter","timestamp":"2019. november. 11. 09:03","title":"Megőrülnek a netezők pár apró kis kockáért, néhány nap alatt százmilliókat hoztak kitalálójuknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43283baa-25a5-4a6f-9091-c995d1dfcfa9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választások megismétlését és új választási bizottság felállítását jelentette be vasárnap Evo Morales bolíviai államfő nem sokkal az után, hogy kormányellenes tüntetők elfoglalták két állami médium épületét Bolíviában, és munkahelyük elhagyására kényszerítették az alkalmazottakat.\r

","shortLead":"A választások megismétlését és új választási bizottság felállítását jelentette be vasárnap Evo Morales bolíviai államfő...","id":"20191110_evo_morales_uj_valaszas_bolivia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43283baa-25a5-4a6f-9091-c995d1dfcfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4ec5af-8b89-49e1-b4d7-cc3442cef714","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_evo_morales_uj_valaszas_bolivia","timestamp":"2019. november. 10. 18:12","title":"Tévészékház-ostrom után jönnek az új választások Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9daa2af-22b1-4861-baf0-4c3e4f82de6c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha megtelik a stadion, a magyar válogatott csapatkapitánya annyi ember előtt játszhat, mint még soha.","shortLead":"Ha megtelik a stadion, a magyar válogatott csapatkapitánya annyi ember előtt játszhat, mint még soha.","id":"20191111_Dzsudzsakot_lenyugozte_az_ures_Puskas_Arena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9daa2af-22b1-4861-baf0-4c3e4f82de6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71814e8d-18fa-4562-a462-e5872af58ac2","keywords":null,"link":"/sport/20191111_Dzsudzsakot_lenyugozte_az_ures_Puskas_Arena","timestamp":"2019. november. 11. 14:20","title":"Dzsudzsákot lenyűgözte a Puskás Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]