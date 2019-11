Nem sikerült győzelemmel, de még csak döntetlennel sem felavatni az új Puskás Arénát, Uruguay 2:1-re legyőzte a magyar labdarúgó-válogatottat.

A magyar csapat az első félidő elején kicsit megszeppent volt, nem tudott mit kezdeni a jóval képzettebb és rutinosabb vendégcsapattal. Ennek megfelelően az első gólt Uruguay szerezte, és a másodikat is. Edinson Cavani után Brian Rodriguez talált be a 15., illetve a 21. percben.Szalai Ádám a 24. percben szépített Varga Roland passza után. Ez volt az új Puskás Aréna első magyar gólja.

A mérkőzés eredménye a későbbiekben nem változott, Uruguay 2:1-re győzött.

Szalai Ádám a meccs után nyilatkozott.

„Óriási megtiszteltetés pályára lépni, nagyon szépen köszönöm a nézőknek a szurkolóknak a bíztatást. Ha az ember otthon játszik a válogatottban, az mindig más érzés, így volt ma is, még, ha felkészülési mérkőzésről is beszélünk. Bennünk van, hogy jövőre akár ebben a stadionban is pályára léphetünk az Eb-n. Örök emlék marad számomra, hogy ebben a stadionban én szereztem az első gólt. De nem ez számít, hanem a következő meccs, ahol mindenkinek emberfelettit kell nyújtania. Jól szolgálta a felkészülésünket ez a meccs, de óriási feladat vár ránk Cardiffban. Voltak hibák, sokkal bátrabban kell védekeznünk Cardiffban, főleg előrefelé. Ha ehhez hozzárakja a 3-4 kreatív játékosunk az extrát, akkor ki-ki mérkőzést játszhatunk a walesi csapattal”

- mondta a csatár az M4 Sportnak.

Dzsudzsák Balázs szerint le kell ülnie a csapatnak kielemezni a mérkőzést.

„Fantasztikus érzés volt pályára lépni ebben a stadionban. Köszönjük szépen annak a 65 ezer embernek, akik kijöttek a meccsre. 0-2-nél buzdítottak minket a legjobban, ami után szereztünk egy szép gólt. A szabadrúgást nagyon sajnálom, hogy nem úgy sikerült, ahogy elterveztem, de a gólpassz valamennyire gyógyírt jelent. Azt le kell szögezni: Ez egy teljesen más meccs volt, mint ami a Wales elleni lesz, de a csapattal le fogunk ülni megbeszélni a mai mérkőzés tapasztalatait. A keddi meccsen történelmet írhatunk, fél év múlva ugyanebben a stadionban léphetünk pályára a saját szurkolóink előtt, ezt kell szem előtt tartani mindenkinek. Minden meccsen, bármilyen ellenfél ellen megvannak a helyzeteink és ez az ami erőt adhat a sorsdöntő Eb-selejtező előtt”

- mondta a csapatkapitány.

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint túlságosan óvatos volt a csapat.

"A mérkőzést úgy kezdtük, ahogy a horvátok ellen, kicsit féltünk az ellenféltől. Wales ellen ezt nem tehetjük meg. Mindenkire lehet számítani a keddi meccsen, Nagy és Szalai Attila is jól szállt be a meccsbe. Kalmár sérüléséről még nem tudott mit mondani. A felkészülésről elmondta, a walesi meccsre készülnek már vasárnap óta, pontosan tudják, hogy kik lehetnek veszélyesek a számukra”

- nyilatkozta Rossi az M4 Sportnak.