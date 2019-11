A Felcsút védője meggyőzte Rossit, ott lesz a pályán Walesben

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Nemzeti Múzeum lejjebb csúszott a látogatottsági rangsorban, noha látogatói majdnem fele ingyen mehetett be. Vidéken értékes művek porosodnak a pincében vagy a raktárban.","shortLead":"A Nemzeti Múzeum lejjebb csúszott a látogatottsági rangsorban, noha látogatói majdnem fele ingyen mehetett be. Vidéken...","id":"201946_kozgyujtemenyek_latogatottsagi_toplistaja_lejjebb_csuszott_anemzeti_muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225a47ed-7ed0-44cc-bf62-9c47f514f9a2","keywords":null,"link":"/360/201946_kozgyujtemenyek_latogatottsagi_toplistaja_lejjebb_csuszott_anemzeti_muzeum","timestamp":"2019. november. 18. 11:00","title":"Közgyűjteményi toplista: Frida Kahlóék lenyomták Picassóékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0702ab-15a1-4f7d-b950-dbbc5e27130b","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A maga kegyetlen, elégikus módján kifejezetten szép film Az ír, és persze nagyszerű együtt látni Robert De Nirót, Joe Pescit és Al Pacinót, ám a digitális fiatalítás belerondít az élménybe. És azért a streaming-premier előtt mindenképp érdemes megnézni moziban. Kritika. ","shortLead":"A maga kegyetlen, elégikus módján kifejezetten szép film Az ír, és persze nagyszerű együtt látni Robert De Nirót, Joe...","id":"20191116_Scorsese_harom_es_feloras_gengsztertemetest_rendezett_a_Netflixnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee0702ab-15a1-4f7d-b950-dbbc5e27130b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d254484-6e7d-4500-9486-a1fb34d74f35","keywords":null,"link":"/kultura/20191116_Scorsese_harom_es_feloras_gengsztertemetest_rendezett_a_Netflixnek","timestamp":"2019. november. 16. 20:00","title":"Scorsese három és félórás gengsztertemetést rendezett a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslatban szereplő intézmények jobbára ugyanazok, amelyeket már az intézmények is szüneteltetnek szakemberhiány miatt. Az EMMI álhírnek nevezte a cikkben foglaltakat. ","shortLead":"A javaslatban szereplő intézmények jobbára ugyanazok, amelyeket már az intézmények is szüneteltetnek szakemberhiány...","id":"20191118_Megszuntetne_tobb_korhaz_aktiv_ellatasat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1014a84-ea20-42af-8944-57dc94e0f871","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Megszuntetne_tobb_korhaz_aktiv_ellatasat_a_kormany","timestamp":"2019. november. 18. 08:02","title":"Népszava: kórházi aktív ellátásokat, szülészeteket szüntetne meg a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a514faab-250e-48d5-b796-5322f3517c28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk tagjai nem nézték jó szemmel, hogy antifasiszták fogadták őket a Gellért téren. ","shortLead":"A Mi Hazánk tagjai nem nézték jó szemmel, hogy antifasiszták fogadták őket a Gellért téren. ","id":"20191116_Osszeszolalkoztak_az_ellentuntetokkel_a_Horthy_emlekere_felvonulok_Budan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a514faab-250e-48d5-b796-5322f3517c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55b049c-8420-41c7-a85d-5707aa79b76b","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Osszeszolalkoztak_az_ellentuntetokkel_a_Horthy_emlekere_felvonulok_Budan","timestamp":"2019. november. 16. 17:59","title":"Összeszólalkoztak az ellentüntetőkkel a Horthy emlékére felvonulók Budán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha jönnek az élőhalottak, ideje lesz kerítés helyett falat építeni a határra. ","shortLead":"Ha jönnek az élőhalottak, ideje lesz kerítés helyett falat építeni a határra. ","id":"20191118_Gyurcsany_Ferenc_zombisereg_Ripost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c374bcb5-ca95-4ffc-869c-0e8ee091368a","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Gyurcsany_Ferenc_zombisereg_Ripost","timestamp":"2019. november. 18. 09:40","title":"Gyurcsány Ferenc zombiseregével riogat a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561c95c9-76d0-48fb-9eda-fd70a7ea09e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elszabadultak az indulatok a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulóján a francia fővárosban. ","shortLead":"Elszabadultak az indulatok a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulóján a francia fővárosban. ","id":"20191116_parizsi_tuntetok_konnygaz_sargamellenyesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=561c95c9-76d0-48fb-9eda-fd70a7ea09e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6e2f81-cf97-4091-a855-4a86fad402e7","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_parizsi_tuntetok_konnygaz_sargamellenyesek","timestamp":"2019. november. 16. 15:36","title":"Bankot gyújtottak fel a párizsi tüntetők, a rendőrség könnygázzal oszlatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bognár Zoltán hivatalos vadászövezeten kívül lőtt, állítása szerint csak önvédelemből. ","shortLead":"Bognár Zoltán hivatalos vadászövezeten kívül lőtt, állítása szerint csak önvédelemből. ","id":"20191116_Orvvadaszattal_gyanusitjak_Fertod_fideszes_polgarmesteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf5354c-c1fd-48f0-84e8-db9995912902","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Orvvadaszattal_gyanusitjak_Fertod_fideszes_polgarmesteret","timestamp":"2019. november. 16. 19:50","title":"A orvvadászattal gyanúsított fideszes szerint ő csak önvédelemből lőtt a vadkanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbadc22-838b-4615-a7d7-c5e25121b928","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Nyugat-Európa gazdasági válság előtt áll.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Nyugat-Európa gazdasági válság előtt áll.","id":"20191117_Orban_Nehezebb_idok_jonnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fbadc22-838b-4615-a7d7-c5e25121b928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1b20aa-c319-4138-b5f6-b57ed95818bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Orban_Nehezebb_idok_jonnek","timestamp":"2019. november. 17. 20:33","title":"Orbán: Nehezebb idők jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]