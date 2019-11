Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsorozta az ellenzék Orbán Viktor miniszterelnököt a Parlamentben. A Párbeszéd társelnöke szerint Orbán meg akarja fojtani az ellenzéki önkormányzatokat, a jobbikos Jakab Péter azt kérdezte, hazugságvizsgálóval is nyilatkozna-e Orbán Mészáros Lőrinc vagyonosodásáról. A legizgalmasabb kérdéseket és válaszokat videón is megtalálják a cikkben. ","shortLead":"Megsorozta az ellenzék Orbán Viktor miniszterelnököt a Parlamentben. A Párbeszéd társelnöke szerint Orbán meg akarja...","id":"20191118_azonnali_kerdesek_orban_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb916a7d-cc59-4dfc-9e5a-843cf5b12082","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_azonnali_kerdesek_orban_ellenzek","timestamp":"2019. november. 18. 19:32","title":"Orbán szerint ő nem verte át Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, nem is tudott róla.","shortLead":"Sőt, nem is tudott róla.","id":"20191118_Erzsebet_kiralyno_nem_hagyta_jova_Andras_herceg_interjujat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f005c262-afe7-4836-9802-1c679be2623d","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Erzsebet_kiralyno_nem_hagyta_jova_Andras_herceg_interjujat","timestamp":"2019. november. 18. 14:12","title":"Erzsébet királynő nem hagyta jóvá András herceg interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ac6434-9ea0-4949-816d-a9039930d68f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagykarácsonyi Mikulásházban csaptak fel a lángok.","shortLead":"A nagykarácsonyi Mikulásházban csaptak fel a lángok.","id":"20191119_Kigyulladt_a_telapo_dolgozoszobaja_a_sarbogardi_tuzoltok_oltottak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4ac6434-9ea0-4949-816d-a9039930d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5366ce63-f869-4bde-8419-2b70308fd59f","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Kigyulladt_a_telapo_dolgozoszobaja_a_sarbogardi_tuzoltok_oltottak_el","timestamp":"2019. november. 19. 17:31","title":"Kigyulladt a télapó dolgozószobája, a sárbogárdi tűzoltók oltották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74efa80d-7f84-4edf-8ade-02af76743d39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lomtalanítás istennője megpróbál eladni néhány „nem lomot”.","shortLead":"A lomtalanítás istennője megpróbál eladni néhány „nem lomot”.","id":"20191119_Marie_Kondo_online_boltot_nyitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74efa80d-7f84-4edf-8ade-02af76743d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8e6335-9140-4a6b-a9c7-791837d6dad9","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Marie_Kondo_online_boltot_nyitott","timestamp":"2019. november. 19. 09:13","title":"Marie Kondo online boltot nyitott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha jönnek az élőhalottak, ideje lesz kerítés helyett falat építeni a határra. ","shortLead":"Ha jönnek az élőhalottak, ideje lesz kerítés helyett falat építeni a határra. ","id":"20191118_Gyurcsany_Ferenc_zombisereg_Ripost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c374bcb5-ca95-4ffc-869c-0e8ee091368a","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Gyurcsany_Ferenc_zombisereg_Ripost","timestamp":"2019. november. 18. 09:40","title":"Gyurcsány Ferenc zombiseregével riogat a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasítóan reagált Észak-Korea hétfőn Donald Trump amerikai elnök felvetésére egy újabb csúcstalálkozóról: Phenjan leszögezte, hogy nem áll érdekében több olyan találkozót tartani Washingtonnal, amely semmiféle haszonnal nem jár számára.","shortLead":"Elutasítóan reagált Észak-Korea hétfőn Donald Trump amerikai elnök felvetésére egy újabb csúcstalálkozóról: Phenjan...","id":"20191118_Hiaba_pedzegette_a_Twitteren_Trump_az_ujabb_talalkozot_Kim_Dzsong_Un_nem_akar_ujabb_csucsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5952157b-a7e4-486a-8e1f-a9f1220c7eb1","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Hiaba_pedzegette_a_Twitteren_Trump_az_ujabb_talalkozot_Kim_Dzsong_Un_nem_akar_ujabb_csucsot","timestamp":"2019. november. 18. 13:27","title":"Hiába pedzegette Trump a Twitteren az újabb találkozót, Kim Dzsong Un nem akar újabb csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaaa218d-1416-42f2-9867-c5452efc2866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes, bár nem egészen eredeti eszközre gyűjtik az előrendeléseket a Kickstarteren. Megoldható vele az okostelefonok egyik problémája, amelyik épp ezen eszközök kis méretéből fakad.","shortLead":"Érdekes, bár nem egészen eredeti eszközre gyűjtik az előrendeléseket a Kickstarteren. Megoldható vele az okostelefonok...","id":"20191119_kickstarter_kampany_phonebook_okostelefonbol_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaaa218d-1416-42f2-9867-c5452efc2866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9941c1bc-6fab-4f02-993f-7dfe78dc41f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_kickstarter_kampany_phonebook_okostelefonbol_laptop","timestamp":"2019. november. 19. 08:33","title":"Egyszerűen lehet érintőkijelzős laptop a telefonjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában...","id":"20191119_Radar360_Tarsolyon_11_milliardot_kernek_szamon_itt_vannak_az_uj_helikopterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff08a248-5348-4a07-812f-fd2c92ab7324","keywords":null,"link":"/360/20191119_Radar360_Tarsolyon_11_milliardot_kernek_szamon_itt_vannak_az_uj_helikopterek","timestamp":"2019. november. 19. 17:30","title":"Radar360: Tarsolytól 11 milliárdot hajtanának be, itt vannak az új helikopterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]