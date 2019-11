Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Eb-kijutásért játszik a magyar válogatott Walesben, súlyosbodik a lakhatási válság, receptköteles lesz több fájdalomcsillapító. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Eb-kijutásért játszik a magyar válogatott Walesben, súlyosbodik a lakhatási válság, receptköteles lesz több...","id":"20191119_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e03243f-fe43-4db9-b8bd-d9152ff65d81","keywords":null,"link":"/360/20191119_Radar360","timestamp":"2019. november. 19. 08:00","title":"Radar360: Váratlan dolog történt idehaza és Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c46c9c-9d12-4cd6-be14-5441c52fd368","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szakvezető márciusban személyes okokra hivatkozva mondott le. Később elhunyt a kislánya.","shortLead":"A szakvezető márciusban személyes okokra hivatkozva mondott le. Később elhunyt a kislánya.","id":"20191119_luis_enrique_spanyol_valogatott_szovetsegi_kapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10c46c9c-9d12-4cd6-be14-5441c52fd368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb0d2d4-22cf-4766-a10c-8071b3718776","keywords":null,"link":"/sport/20191119_luis_enrique_spanyol_valogatott_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2019. november. 19. 14:41","title":"Újra Luis Enrique a spanyol szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d669eb8-bc25-4fe9-ae52-00c59ab2e6a3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemzetközi díjat nyert a Fesztivál Akadémia Budapest Géczy Dávid és Szabó Stein Imre által rendezett imázsfilmje a londoni székhelyű Lovie Awardson.\r

\r

","shortLead":"Nemzetközi díjat nyert a Fesztivál Akadémia Budapest Géczy Dávid és Szabó Stein Imre által rendezett imázsfilmje...","id":"20191119_Nemzetkozi_dijat_nyert_egy_Budapestrol_keszult_imazsfilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d669eb8-bc25-4fe9-ae52-00c59ab2e6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca10d258-b2c0-4220-b1e0-657b7cde0540","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Nemzetkozi_dijat_nyert_egy_Budapestrol_keszult_imazsfilm","timestamp":"2019. november. 19. 09:20","title":"Nemzetközi díjat nyert egy fergeteges magyar imázsfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d3ee98-e0e0-4128-841a-2b3549aaf393","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem véletlenül tekint fontos platformként a virtuális valóságra a Half-Life játékok kitalálója, amely most csütörtökre nagyszabású bejelentést ígér.","shortLead":"Nem véletlenül tekint fontos platformként a virtuális valóságra a Half-Life játékok kitalálója, amely most csütörtökre...","id":"20191119_valve_half_life_alyx_vr_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19d3ee98-e0e0-4128-841a-2b3549aaf393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d95730-723e-4ae9-8a5e-394c1180d285","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_valve_half_life_alyx_vr_jatek","timestamp":"2019. november. 19. 13:03","title":"Új Half-Life játék jön, és már csak kettőt kell aludni, mire kiderülnek a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy fordulunk rá az Eb-selejtező utolsó fordulójára, hogy még van tét a magyar válogatott számára, nem is akármilyen. Négy éve a pótselejtezőben folytathattuk, idén egyenes ágon lehetünk Eb-résztvevők. Nézzük, korábban milyenek voltak az utolsó fordulók, amikor tétje volt!","shortLead":"Úgy fordulunk rá az Eb-selejtező utolsó fordulójára, hogy még van tét a magyar válogatott számára, nem is akármilyen...","id":"20191119_magyar_valogatott_foci_selejtezok_eb_vb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93626148-7908-4ae2-844f-f1929e5b2455","keywords":null,"link":"/sport/20191119_magyar_valogatott_foci_selejtezok_eb_vb","timestamp":"2019. november. 19. 18:35","title":"Videók: így teljesített a magyar válogatott az elmúlt 81 évben, amikor nyerni kellett az utolsó selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0089072c-3492-4a23-8a6d-11ab927a9bb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fotós eleinte úgy gondolta, a nagymacska fog veszíteni, aztán fordult a kocka.","shortLead":"A fotós eleinte úgy gondolta, a nagymacska fog veszíteni, aztán fordult a kocka.","id":"20191119_Moho_piton_tamadt_egy_leopardra__nem_kellett_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0089072c-3492-4a23-8a6d-11ab927a9bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0968d076-0811-4b33-8e19-ed8f7c60a1c8","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Moho_piton_tamadt_egy_leopardra__nem_kellett_volna","timestamp":"2019. november. 19. 12:17","title":"Mohó piton támadt egy leopárdra – nem kellett volna (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46162fc0-ea4e-4ba0-b7a2-22365dd3e143","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatásos fotósok is szívesen tesztelik az iPhone 11 Pro Max kameráját. Az Apple idei csúcstelefonját most egy igen drága Leica eszközzel hasonlították össze, de nem úgy, ahogy elsőre gondolná.","shortLead":"A hivatásos fotósok is szívesen tesztelik az iPhone 11 Pro Max kameráját. Az Apple idei csúcstelefonját most egy igen...","id":"20191119_iphone_11_pro_max_teszt_leica_m10_p_dslr_fenykepezogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46162fc0-ea4e-4ba0-b7a2-22365dd3e143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcfde8c-f9fb-445d-9e20-4e898293eb67","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_iphone_11_pro_max_teszt_leica_m10_p_dslr_fenykepezogep","timestamp":"2019. november. 19. 09:03","title":"Nézze meg a képeket: Mit tud a legjobb iPhone kamerája egy sokmilliós fényképezőgéphez képest?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020039fc-80f2-490c-ab2b-3a756543e95f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi felhőszolgáltatás akár 50 GB-nyi, jól kezelhető tárhelyet kínál. Azonban van egy, nem is akármilyen feltétel ehhez.","shortLead":"Az alábbi felhőszolgáltatás akár 50 GB-nyi, jól kezelhető tárhelyet kínál. Azonban van egy, nem is akármilyen feltétel...","id":"20191120_50_gb_tarhely_ingyenes_kwiqflick","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=020039fc-80f2-490c-ab2b-3a756543e95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736832a6-b56c-45d5-bd7f-e346f50ca3bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_50_gb_tarhely_ingyenes_kwiqflick","timestamp":"2019. november. 20. 12:03","title":"50 GB ingyentárhelyhez juthat, ha jó a rábeszélőképessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]