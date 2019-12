Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dd87302-eb0e-44ac-9a01-2ea447764a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját cégüknek dolgoznak vissza külsősként a Főkert munkásai.","shortLead":"Saját cégüknek dolgoznak vissza külsősként a Főkert munkásai.","id":"20191209_fokert_budapest_alvallalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dd87302-eb0e-44ac-9a01-2ea447764a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3dc2942-1bfd-4076-8359-c7a13fcccd40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_fokert_budapest_alvallalkozo","timestamp":"2019. december. 09. 09:12","title":"Újabb csontváz eshet ki a szekrényből a fővárosi cégek átvilágításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663e40e8-fec4-45b2-9b70-5a62e5813c38","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy esetben sem volt bizonyítható a játékosok bűnössége.","shortLead":"Egy esetben sem volt bizonyítható a játékosok bűnössége.","id":"20191209_Felmentett_a_spanyol_birosag_36_bundagyanuba_keveredett_focistat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=663e40e8-fec4-45b2-9b70-5a62e5813c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819bd675-5e55-44a5-ba9b-0081104c60b6","keywords":null,"link":"/sport/20191209_Felmentett_a_spanyol_birosag_36_bundagyanuba_keveredett_focistat","timestamp":"2019. december. 09. 15:02","title":"36 focistát, köztük Pintér Ádámot mentettek fel bundagyanú alól Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","shortLead":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","id":"20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0edcb36-4f88-4fc5-9294-b088af3b7698","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","timestamp":"2019. december. 09. 18:15","title":"A kormány korábban blokkolta, de most átment az emberi jogi visszaélések büntetése az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ccbf09b-2536-42f5-a604-f6edd8acb600","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És a sátánizmust is a rock okozza, de ez már meg sem lep.","shortLead":"És a sátánizmust is a rock okozza, de ez már meg sem lep.","id":"20191209_A_brazil_kulturalis_alap_elnoke_levezette_a_rock_miatt_vannak_abortuszok_kiveve_a_Metallicat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ccbf09b-2536-42f5-a604-f6edd8acb600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f07842f-3058-4131-96e7-ecf23d5ab205","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_A_brazil_kulturalis_alap_elnoke_levezette_a_rock_miatt_vannak_abortuszok_kiveve_a_Metallicat","timestamp":"2019. december. 09. 10:24","title":"A brazil kulturális alap elnöke levezette: a rock miatt vannak abortuszok, kivéve a Metallicát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1669242-9c17-465f-95bf-668ebad5687b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szabálytalansági eljárást indított.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szabálytalansági eljárást indított.","id":"20191210_biogaz_uzem_felpec_elektromos_aram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1669242-9c17-465f-95bf-668ebad5687b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cd3832-67f6-45df-b106-0e465c5805d7","keywords":null,"link":"/kkv/20191210_biogaz_uzem_felpec_elektromos_aram","timestamp":"2019. december. 10. 17:38","title":"Évek óta működnie kellene, de még nem indult be a felpéci erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3392908b-1dd4-4aa8-8a79-763aaeab234a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idős, képzetlen nők tudnak legnehezebben kitörni a közmunkából.","shortLead":"Az idős, képzetlen nők tudnak legnehezebben kitörni a közmunkából.","id":"20191209_Nyugdijas_koruak_is_bentragadtak_a_kozmunkaprogramban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3392908b-1dd4-4aa8-8a79-763aaeab234a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3b41cf-09fb-42d2-b4ac-0d1dd71bc26d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Nyugdijas_koruak_is_bentragadtak_a_kozmunkaprogramban","timestamp":"2019. december. 09. 06:04","title":"Nyugdíjas korúak is bentragadtak a közmunkaprogramban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 47-en voltak a Fehér-szigeten, amikor kitört a tűzhányó. Harmincnégy embert sikerült helikopterekkel kimenteni. ","shortLead":"Összesen 47-en voltak a Fehér-szigeten, amikor kitört a tűzhányó. Harmincnégy embert sikerült helikopterekkel...","id":"20191210_Keves_az_esely_hogy_tulelot_talaljanak_az_ujzelandi_vulkanszigeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d95d722-95d2-42f8-a53a-cbd6f7eb249e","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_Keves_az_esely_hogy_tulelot_talaljanak_az_ujzelandi_vulkanszigeten","timestamp":"2019. december. 10. 07:37","title":"Kevés az esély, hogy túlélőt találjanak az új-zélandi vulkánszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac1a98a-af1d-4466-8890-3660879873b9","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Tavaly jelentették be a Leica cég vezetői, hogy Leitz Photographica Auction néven viszik tovább Peter Coeln régifényképezőgép-árveréseit. Coeln jó barátja, Lars Netopil rögtön közzétette: cégtársával, Jo Geierrel ők is aukciót rendeznek a Leica városában. Erre október 5-én sor is került Wetzlarban. Lars Netopil a 400 tagot számláló Leica Historica egyesület egyik vezetőjeként meglehetősen otthonosan mozog e területen. ","shortLead":"Tavaly jelentették be a Leica cég vezetői, hogy Leitz Photographica Auction néven viszik tovább Peter Coeln...","id":"20191209_Ket_helyszines_siker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ac1a98a-af1d-4466-8890-3660879873b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398480cb-d810-4dbd-ab43-096ebb311e2e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191209_Ket_helyszines_siker","timestamp":"2019. december. 09. 16:37","title":"Két helyszínes siker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]