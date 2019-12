Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3eb0c08e-3d06-4da6-bbd1-752185752c61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nem reprezentatív felmérés alapján 35 százalékuk szerint felesleges a vészfék-asszisztens, a sávtartó berendezés vagy az adaptív tempomat. ","shortLead":"Egy nem reprezentatív felmérés alapján 35 százalékuk szerint felesleges a vészfék-asszisztens, a sávtartó berendezés...","id":"20191219_vezetesi_asszisztensek_statisztika_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eb0c08e-3d06-4da6-bbd1-752185752c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f83e6-b2f6-4340-be47-0a416f01bd08","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_vezetesi_asszisztensek_statisztika_magyarorszag","timestamp":"2019. december. 19. 12:23","title":"A magyar autósok harmada szerint nem fontosak a sofőrsegéd rendszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6064af8-aa33-433b-87f3-c2f45f7e1466","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új funkciót is készítettek a héten az Instagram fejlesztői a képmegosztóhoz. A mostanit a történeteknél kell keresni.","shortLead":"Több új funkciót is készítettek a héten az Instagram fejlesztői a képmegosztóhoz. A mostanit a történeteknél kell...","id":"20191218_instagram_stories_tortenetek_layout_elrendezes_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6064af8-aa33-433b-87f3-c2f45f7e1466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cb4e19-2006-4143-aca0-e3daee1c04f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_instagram_stories_tortenetek_layout_elrendezes_funkcio","timestamp":"2019. december. 18. 14:03","title":"Látta már az új Instagram-funkciót? Izgalmasabb sztorikat készíthet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0ab8ad-f693-42b3-a9e2-173600ae16cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó fának csapódott, a sofőr a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Egy autó fának csapódott, a sofőr a helyszínen életét vesztette.","id":"20191217_Halalos_baleset_tortent_Kunszentmartonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc0ab8ad-f693-42b3-a9e2-173600ae16cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890f7f52-12e2-4806-9107-676c74cbcc78","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_Halalos_baleset_tortent_Kunszentmartonnal","timestamp":"2019. december. 17. 20:38","title":"Halálos baleset történt Kunszentmártonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vlagyimir Putyin meglátogatott egy óriási fegyvervásárt és ebből az alkalomból felvázolta Moszkva exportpolitikáját. KGB-s múltját nem feledve egyáltalán nem a valódi céljairól beszélt a 67 éves elnök, aki nacionalista diplomáciával próbálja megőrizni népszerűségét, melyet a romló életkörülmények egyre jobban kikezdenek Oroszországban.","shortLead":"Vlagyimir Putyin meglátogatott egy óriási fegyvervásárt és ebből az alkalomból felvázolta Moszkva exportpolitikáját...","id":"20191218_Oroszorszag_fegyverrel_latna_el_az_egesz_vilagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adefc721-1aae-46ed-9cfa-297a38f58d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191218_Oroszorszag_fegyverrel_latna_el_az_egesz_vilagot","timestamp":"2019. december. 18. 05:20","title":"Oroszország fegyverrel látná el az egész világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1bbde5-7d76-4a0f-b72b-58d0f150d977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichológus szakértő a bíróságon fél évvel a gyermekgyilkosság előtt semmilyen veszélyt nem tárt fel H. G-ről. Megkérdeztük a bíróságot és az ügyészséget is, miért nem kérdőjelezték meg a véleményt, mire azt írták, az nem volt homályos vagy ellentmondásos. ","shortLead":"A pszichológus szakértő a bíróságon fél évvel a gyermekgyilkosság előtt semmilyen veszélyt nem tárt fel H. G-ről...","id":"20191217_Gyori_gyerekgyilkossag_a_birosag_szerint_nem_kerdojelezhettek_meg_a_szakertot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b1bbde5-7d76-4a0f-b72b-58d0f150d977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa340f1d-e1df-4c9c-91f9-b308d5050d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Gyori_gyerekgyilkossag_a_birosag_szerint_nem_kerdojelezhettek_meg_a_szakertot","timestamp":"2019. december. 17. 20:25","title":"Győri gyerekgyilkosság: elmondta a bíróság, miért nem kérdőjelezték meg a szakértőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyszerűsíthetik a tagdíjak rendszerét az agrárkamaránál, de ez sokak számára nagy emelést jelentene.","shortLead":"Egyszerűsíthetik a tagdíjak rendszerét az agrárkamaránál, de ez sokak számára nagy emelést jelentene.","id":"20191218_Mfor_Megduplaznak_a_gazdak_kamarai_tagdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc49ef9d-b657-4f79-a201-dcd0f71c82fd","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Mfor_Megduplaznak_a_gazdak_kamarai_tagdijat","timestamp":"2019. december. 18. 09:14","title":"Mfor: Megdupláznák a gazdák kamarai tagdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jóváhagyták a Fiat Chrysler és a PSA egyesülésének végleges feltételeit, 2020 végén vagy 2021 elején zárulhat a fúzió.","shortLead":"Jóváhagyták a Fiat Chrysler és a PSA egyesülésének végleges feltételeit, 2020 végén vagy 2021 elején zárulhat a fúzió.","id":"20191218_Ujabb_nagy_lepest_tettek_a_gigantikus_autoipari_egyesules_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a414c167-ede8-438c-a1b7-f90eb8331c7f","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Ujabb_nagy_lepest_tettek_a_gigantikus_autoipari_egyesules_fele","timestamp":"2019. december. 18. 08:38","title":"Újabb nagy lépést tettek a gigantikus autóipari egyesülés felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a008769-d82e-4c34-a70b-094071fdf39d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kritikus szint alá kerülhet a helyszínre vonuló tűzoltók száma, ha jövőre sem javít a kormány az állomány helyzetén - mondta a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke.","shortLead":"A kritikus szint alá kerülhet a helyszínre vonuló tűzoltók száma, ha jövőre sem javít a kormány az állomány helyzetén...","id":"20191218_2030_szazalekos_letszamhianyra_panaszkodnak_a_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a008769-d82e-4c34-a70b-094071fdf39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448f4254-9255-4f0d-9aff-5163432f3323","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_2030_szazalekos_letszamhianyra_panaszkodnak_a_tuzoltok","timestamp":"2019. december. 18. 06:11","title":"20-30 százalékos létszámhiányra panaszkodnak a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]