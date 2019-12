Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvalósult az orosz elnök, Vlagyimir Putyin egyik álma: rövid időre az országa teljes online hálózata lecsatlakozott a globális internetről.","shortLead":"Megvalósult az orosz elnök, Vlagyimir Putyin egyik álma: rövid időre az országa teljes online hálózata lecsatlakozott...","id":"20191225_vlagyimir_putyin_internet_oroszorszag_runet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f224ee7-40c8-4d35-a3c2-f57a19753a20","keywords":null,"link":"/tudomany/20191225_vlagyimir_putyin_internet_oroszorszag_runet","timestamp":"2019. december. 25. 13:03","title":"Putyinék leválasztották egész Oroszországot a globális internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5d6775-e360-41d2-b859-e888b55fc9ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ázsiában részleges napfogyatkozás volt, csak egy \"gyűrűt\" láthattak az emberek az égen. ","shortLead":"Ázsiában részleges napfogyatkozás volt, csak egy \"gyűrűt\" láthattak az emberek az égen. ","id":"20191226_tzgyuru_napfogyatkozas_azsia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf5d6775-e360-41d2-b859-e888b55fc9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4a6d2e-6f72-49cc-9c1b-6c2ad40e01e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_tzgyuru_napfogyatkozas_azsia","timestamp":"2019. december. 26. 12:08","title":"Ázsiában \"tűzgyűrű\" díszítette az eget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tíz éve ilyenkor még fogalmunk sem volt arról, mit jelent az a rövidítés, hogy NER, furcsa idegen szónak tűnhetett volna a Brexit, nem volt még klímasztrájk, ellenben a Myspace-en már létezett egy Me Too mozgalom, csak alig tudtak róla. Aztán mindet megtanultuk. Összegyűjtöttük egy emlékezetes évtized emlékezetes szavait, és az évtized legerősebb mondatait.","shortLead":"Tíz éve ilyenkor még fogalmunk sem volt arról, mit jelent az a rövidítés, hogy NER, furcsa idegen szónak tűnhetett...","id":"20191226_szavak_evtized_osszegzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ecdab6-d3ab-4fab-8208-64115e3e811a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191226_szavak_evtized_osszegzes","timestamp":"2019. december. 26. 11:00","title":"10 szó, amit a 2010-es években tanultunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc14c51-e98e-4de7-8af0-f5d0dd317fb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül piacra kerülhet a Samsung idei második csúcstelefonjának (Galaxy Note10) olcsóbb változata. A kiszivárgott specifikációk alapján úgy tűnik, érdemes (volt) várni rá.","shortLead":"Néhány héten belül piacra kerülhet a Samsung idei második csúcstelefonjának (Galaxy Note10) olcsóbb változata...","id":"20191225_samsung_galaxy_note10_lite_specifikacioi_android_spen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bc14c51-e98e-4de7-8af0-f5d0dd317fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fccf1ab-bddc-485f-8a1d-7b589125d3be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191225_samsung_galaxy_note10_lite_specifikacioi_android_spen","timestamp":"2019. december. 25. 10:03","title":"Nincs titok többé: kiszivárgott az olcsóbb Galaxy Note10 valamennyi fontos jellemzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d99568-46ef-4be8-9d8a-47cf1ed898e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a szemünk nemigen tud különbséget tenni a hópelyhek között, valójában a természet csodálatos, egymástól gyökeresen különböző remekeiről van szó. Ezt mutatja be egy fotós képgyűjteménye.","shortLead":"Bár a szemünk nemigen tud különbséget tenni a hópelyhek között, valójában a természet csodálatos, egymástól gyökeresen...","id":"20191225_feher_karacsony_hopelyhek_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44d99568-46ef-4be8-9d8a-47cf1ed898e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384882af-4d2c-409e-8d74-1667b1e72ef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191225_feher_karacsony_hopelyhek_fotok","timestamp":"2019. december. 25. 12:03","title":"Nincsen fehér karácsony? Nem baj, nézegessen csodás hópehelyfotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5406f0-df9f-43f0-a12d-bb07ead1fa13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befolyással való üzérkedés miatt mehet a börtönbe a politikus.","shortLead":"Befolyással való üzérkedés miatt mehet a börtönbe a politikus.","id":"20191224_Het_ev_bortont_kapott_korrupcio_miatt_a_roman_kepviselohaz_volt_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff5406f0-df9f-43f0-a12d-bb07ead1fa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0694e1-0be9-4d3b-a0f3-0e3df48192df","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_Het_ev_bortont_kapott_korrupcio_miatt_a_roman_kepviselohaz_volt_elnoke","timestamp":"2019. december. 24. 17:21","title":"Hét év börtönt kapott korrupció miatt a román képviselőház volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Európa egykor ellenséges hatalmainak megbékélését méltatta szerdai karácsonyi üzenetében a brit uralkodó, ki nem mondott, de kevéssé burkolt utalással a brit társadalomban kialakult megosztottságra is.

","shortLead":"Európa egykor ellenséges hatalmainak megbékélését méltatta szerdai karácsonyi üzenetében a brit uralkodó, ki nem...","id":"20191225_Erzsebet_kiralyno_a_kis_lepesek_jelentoseget_meltatta_de_a_kilepesrol_nem_beszelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600cb0c4-976a-4490-8dbf-b5dbe270e96b","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Erzsebet_kiralyno_a_kis_lepesek_jelentoseget_meltatta_de_a_kilepesrol_nem_beszelt","timestamp":"2019. december. 25. 18:38","title":"Erzsébet királynő a kis lépések jelentőségét méltatta, a kilépésről nem beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ef43c3-ede2-4be7-a6e1-b3b77f95e4d9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egy évtizeddel a gazdasági válság kirobbanása után társadalmi cunamiként érte el az utcákat a növekvő jövedelmi és vagyoni különbségek miatt tüntetők hulláma. A magukat kisemmizetteknek érzők felháborodását a közgazdászok nem vitatják, azt azonban igen, hogy a kép annyira leegyszerűsített lenne, mint amilyet a baloldali ideológusok festettek.","shortLead":"Egy évtizeddel a gazdasági válság kirobbanása után társadalmi cunamiként érte el az utcákat a növekvő jövedelmi és...","id":"201951__jovedelmi_kulonbsegek__tuntetesek_vilagszerte__vitatott_hatasok__a_lazadas_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5ef43c3-ede2-4be7-a6e1-b3b77f95e4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ea2bfc-bc54-4f2e-9362-7b3539060a48","keywords":null,"link":"/360/201951__jovedelmi_kulonbsegek__tuntetesek_vilagszerte__vitatott_hatasok__a_lazadas_eve","timestamp":"2019. december. 26. 08:15","title":"Az év, amikor a szegényeknek elegük lett a gazdagokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]