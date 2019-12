Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Majdnem két hónappal az előrehozott választások után megalakult csütörtökön a koszovói parlament, házelnöknek az ultranacionalista Önrendelkezés (Vetevendosje) képviselőjét, Glauk Konjufcát választották meg. A parlament öt alelnöke közül az egyik a szerb kisebbség soraiból került ki.\r

\r

","shortLead":"Majdnem két hónappal az előrehozott választások után megalakult csütörtökön a koszovói parlament, házelnöknek...","id":"20191226_Megalakult_a_koszovoi_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aba1ef6-9c88-4330-9311-c509abe310af","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Megalakult_a_koszovoi_parlament","timestamp":"2019. december. 26. 17:29","title":"Megalakult a koszovói parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1c52c9-b7d5-4e3a-9f9c-bd68e447dea6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a harmadik.","shortLead":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a harmadik.","id":"20191226_2019_hazai_kronikaja__3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1c52c9-b7d5-4e3a-9f9c-bd68e447dea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945c8e4b-7127-4e7a-816e-c45ea568243f","keywords":null,"link":"/360/20191226_2019_hazai_kronikaja__3","timestamp":"2019. december. 26. 16:00","title":"A kormány újabb intézményeket fojtogat – 2019 hazai krónikája / 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török parlament januárban napirendre tűzi a hadsereg Líbiába küldését - jelentette be csütörtökön Recep Tayyip Erdogan török elnök, hangsúlyozva, hogy a támogatást a tripoli székhelyű nemzetközileg elismert líbiai egységkormány kérte.","shortLead":"A török parlament januárban napirendre tűzi a hadsereg Líbiába küldését - jelentette be csütörtökön Recep Tayyip...","id":"20191226_Erdogan_Ankara_januarban_dont_torok_csapatok_Libiaba_kuldeserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68db159e-bef6-4e35-8bf0-6215e879295e","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Erdogan_Ankara_januarban_dont_torok_csapatok_Libiaba_kuldeserol","timestamp":"2019. december. 26. 21:18","title":"Erdogan: Ankara januárban dönt török csapatok Líbiába küldéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06441f0f-87ec-45b3-9605-32dcbead1bdd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A film alkotói mai gyerekeknek mutatták meg a VHS-technológiát, kedves eredménnyel. A DVD-k betörése is új színt hozott a filmkölcsönzésbe, de a tékákat végül elsöpörte az internet. Volt egyszer egy téka – befejező rész.","shortLead":"A film alkotói mai gyerekeknek mutatták meg a VHS-technológiát, kedves eredménnyel. A DVD-k betörése is új színt hozott...","id":"20191223_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06441f0f-87ec-45b3-9605-32dcbead1bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a254cf-5857-4af8-a86f-ff7445aad6c0","keywords":null,"link":"/360/20191223_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_negyedik_resz","timestamp":"2019. december. 25. 19:00","title":"Doku360: \"Gyerekeimnek úgy mesélném, hogy a téka volt a mechanikus Youtube\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd32f7d3-fbcc-4b25-adcb-acfad0c0ce58","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Világhódító tervei vannak az Ázsia egy részét már megnyerő koreai popzenének, amelyben éveken át trenírozott fiú- és lánycsapatok másodpercre kiszámított produkciókat adnak elő. A sztárok óriási nyomás alatt élnek, ami botrányokhoz és öngyilkosságokhoz vezetett.","shortLead":"Világhódító tervei vannak az Ázsia egy részét már megnyerő koreai popzenének, amelyben éveken át trenírozott fiú- és...","id":"201951__kpop__sztarok_gyartosorrol__atokeletesseg_tragediaja__zene_receptre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd32f7d3-fbcc-4b25-adcb-acfad0c0ce58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd89f3f7-01b6-41fb-8ae7-8f64091ada39","keywords":null,"link":"/360/201951__kpop__sztarok_gyartosorrol__atokeletesseg_tragediaja__zene_receptre","timestamp":"2019. december. 26. 19:00","title":"A koreai popzene sztárjai gyártósorról érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65535597-c800-457d-9735-fd553109e0ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pokémon még mindig nagyon népszerű, így a Facebook sem tudott nemet mondani a témára.","shortLead":"A Pokémon még mindig nagyon népszerű, így a Facebook sem tudott nemet mondani a témára.","id":"20191227_facebook_jatek_pokemon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65535597-c800-457d-9735-fd553109e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9451399-c379-42b3-9db2-a51a71285f19","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_facebook_jatek_pokemon","timestamp":"2019. december. 27. 13:03","title":" Két új pokémonos játék is bekerült a Facebookba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban bírják az igénybevételt, egyszerűbb a használatuk és pontosabbak is. Ez különösen a túrázóknak lehet fontos, az ő számukra is készült az általunk is kipróbált Mio Cyclo 215, illetve a 605 HC típusú készülék.","shortLead":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban...","id":"20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613bd0cd-c90b-4015-96d0-f93a243bcc64","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","timestamp":"2019. december. 26. 12:03","title":"Túrára fel: bringakomputereket teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa88baa0-cce4-4c79-8acd-7f2537e95ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a közlönyben.","shortLead":"Megjelent a közlönyben.","id":"20191227_Most_mar_hivatalos_brutto_felmillios_ev_vegi_jutalmat_kapnak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa88baa0-cce4-4c79-8acd-7f2537e95ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f06240c-6a5d-4733-b93c-3e2c162ac828","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_Most_mar_hivatalos_brutto_felmillios_ev_vegi_jutalmat_kapnak_a_rendorok","timestamp":"2019. december. 27. 13:49","title":"Most már hivatalos: bruttó félmilliós év végi jutalmat kapnak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]