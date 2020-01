Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c74cf06f-0f1b-4bb3-9846-6cc20d80e9bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pár férfi tagja a helyszínen belehalt sérüléseibe. A sofőr nem állt meg segíteni, továbbhajtott.","shortLead":"A pár férfi tagja a helyszínen belehalt sérüléseibe. A sofőr nem állt meg segíteni, továbbhajtott.","id":"20200102_kiskunmajsa_gazolas_szilveszter_ittas_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c74cf06f-0f1b-4bb3-9846-6cc20d80e9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e9ef1d-ca1d-4a92-81a5-55092ffa4286","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_kiskunmajsa_gazolas_szilveszter_ittas_sofor","timestamp":"2020. január. 02. 07:50","title":"Szilveszteri buliból hazaigyekvő párt gázolt el egy részeg sofőr Kiskunmajsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdf7aa5-9cc6-4a9e-9230-c163182d4b71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szír, egyiptomi, szudáni, palesztin, algír és marokkói állampolgárok jöttek.","shortLead":"Szír, egyiptomi, szudáni, palesztin, algír és marokkói állampolgárok jöttek.","id":"20200102_menekultek_bevandorlok_bacs_kiskun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cdf7aa5-9cc6-4a9e-9230-c163182d4b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9882516b-f1bc-4479-a44c-efa20b528d77","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_menekultek_bevandorlok_bacs_kiskun","timestamp":"2020. január. 02. 09:01","title":"147 menekültet tartóztattak fel újév napján Bács-Kiskunban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc09153-1922-4bbd-b856-c1a733c49790","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Townew új okoskukájával többé nem lesz vita tárgya, ki vigye ki a szemetet, mert a legkényelmetlenebb részt a gép intézi.","shortLead":"A Townew új okoskukájával többé nem lesz vita tárgya, ki vigye ki a szemetet, mert a legkényelmetlenebb részt a gép...","id":"20191231_Ez_a_szemetes_magatol_osszekoti_a_kukazsakot_es_ujat_is_rak_bele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cc09153-1922-4bbd-b856-c1a733c49790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11492cd3-8e9c-4ac1-9275-2c2b187697d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_Ez_a_szemetes_magatol_osszekoti_a_kukazsakot_es_ujat_is_rak_bele","timestamp":"2019. december. 31. 19:33","title":"Ez a szemetes magától összeköti a kukazsákot és újat is rak bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egymásnak ellenmondó rendeletek jelentek meg, az egyik lehetetlen helyzetbe hozná a független színtársulatokat. Az Emmi szerint továbbra is jár működési támogatás, a Független Előadó-művészeti Szövetség szerint viszont ellentmond a rendelet a törvénynek, így levelet írnak Kásler Miklósnak.","shortLead":"Egymásnak ellenmondó rendeletek jelentek meg, az egyik lehetetlen helyzetbe hozná a független színtársulatokat. Az Emmi...","id":"20191231_Megis_kiverezteti_a_fuggetlen_szinhazakat_a_kormany_egy_ejjel_hozott_rendeletmodositassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32a4783-d941-4281-9711-4797cf1b9eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Megis_kiverezteti_a_fuggetlen_szinhazakat_a_kormany_egy_ejjel_hozott_rendeletmodositassal","timestamp":"2019. december. 31. 12:16","title":"Ellentmondásos rendeletek jelentek meg a független színtársulatok támogatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef47856-e120-47de-927b-27423430fd88","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Fontos-e, hogy Greta Thunberg egy óriási manipuláció részeként hívja fel a figyelmet a klímaváltozás fontosságára, vagy a végső cél szempontjából teljesen mindegy? Tényleg semmit sem ér, ha mi szelektíven válogatjuk a szemetet, miközben a világ nagy szennyezői alig lépnek? Többek között erről beszélgettünk ifj. Chikán Attilával, az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. vezérigazgatójával, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért szervezet elnökével, akitől azt is megtudtuk, hogy mihez tud kezdeni egy vállalatvezető, ha egy fenntarthatóságról zenélő rapperrel találkozik.","shortLead":"Fontos-e, hogy Greta Thunberg egy óriási manipuláció részeként hívja fel a figyelmet a klímaváltozás fontosságára, vagy...","id":"20200102_A_cuki_cicak_koze_vegre_beferkozott_a_jovonk_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fef47856-e120-47de-927b-27423430fd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75618b61-88eb-438d-823b-902c67e7cbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_A_cuki_cicak_koze_vegre_beferkozott_a_jovonk_is","timestamp":"2020. január. 02. 06:30","title":"A cuki cicák közé végre beférkőzött a jövőnk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0759d615-7d3d-4826-8f3f-93192bb62e5f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen kilencet. A rendőrség szerint mind \"rendkívül jó állapotú\".","shortLead":"Összesen kilencet. A rendőrség szerint mind \"rendkívül jó állapotú\".","id":"20191231_hasznalt_helikopter_legi_mentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0759d615-7d3d-4826-8f3f-93192bb62e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6798c753-48be-4d1a-8d73-ad3a1eac3bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_hasznalt_helikopter_legi_mentes","timestamp":"2019. december. 31. 17:40","title":"Használt helikoptereket vett mentési feladatokra a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828def1c-5f9c-4b2c-9f70-989315d561e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az FKF munkatársai szerdán reggel 6-kor nekikezdtek a takarításnak, amellyel a kora délutáni órákban végeztek.","shortLead":"Az FKF munkatársai szerdán reggel 6-kor nekikezdtek a takarításnak, amellyel a kora délutáni órákban végeztek.","id":"20200102_szemet_hulladek_szilveszter_fkf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=828def1c-5f9c-4b2c-9f70-989315d561e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755240b0-d247-4fa7-ad3a-f565e7b0cf23","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_szemet_hulladek_szilveszter_fkf","timestamp":"2020. január. 02. 07:17","title":"Rengeteg szemetet hagytak maguk után a fővárosi szilveszterezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár nagy visszhangot váltott ki a Boeing 737 MAX géppel történt újabb baleset, a tavalyi év biztonságos volt a repülésben: húsz, halálos áldozatot követelő szerencsétlenség történt, s ezekben 283 ember vesztette életét. A statisztika szerint kétmillió felszállásra jut egy halálos baleset.","shortLead":"Bár nagy visszhangot váltott ki a Boeing 737 MAX géppel történt újabb baleset, a tavalyi év biztonságos volt...","id":"20200101_Biztonsagos_volt_repulni_2019ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac86fe9-d685-4a45-98ee-c6be27dbd9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Biztonsagos_volt_repulni_2019ben","timestamp":"2020. január. 01. 14:09","title":"Biztonságos volt repülni 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]