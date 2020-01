Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Ukraine International Airlines (ukrán nevének rövidítésével MAU) légitársaság képviselői szerint az Iránban szerda reggel lezuhant utasszállító repülőgépük jó állapotban volt, és a járat jól képzett személyzete sem követhetett el hibát.","shortLead":"Az Ukraine International Airlines (ukrán nevének rövidítésével MAU) légitársaság képviselői szerint az Iránban szerda...","id":"20200108_iran_teheran_lezuhant_ukran_repulo_legitarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82cd229-f97c-4c52-8ad6-ba6e2a3bc9e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_iran_teheran_lezuhant_ukran_repulo_legitarsasag","timestamp":"2020. január. 08. 12:15","title":"Ukrán légitársaság: Az egyik legjobb gépünk zuhant le Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KDNP rákapaszkodott a petícióra, amely egy brazil film ellen indult. ","shortLead":"A KDNP rákapaszkodott a petícióra, amely egy brazil film ellen indult. ","id":"20200108_KDNP_Netflix_Krisztus_film_peticio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e947a278-9252-4df7-a3a3-345c8eb02480","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_KDNP_Netflix_Krisztus_film_peticio","timestamp":"2020. január. 08. 11:26","title":"Rétvári Bence bekapcsolta a Netflixet, és nem tetszett neki, amit látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e355e618-a74b-4b3c-9452-eae90c7e40b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén 7 milliárd forintos bérfejlesztést hajt végre a cég.","shortLead":"Idén 7 milliárd forintos bérfejlesztést hajt végre a cég.","id":"20200109_Megallapodott_a_Spar_a_szakszervezettel_a_2020as_berekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e355e618-a74b-4b3c-9452-eae90c7e40b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f5f3be-b485-4c4a-9482-21dcb1a3cd50","keywords":null,"link":"/kkv/20200109_Megallapodott_a_Spar_a_szakszervezettel_a_2020as_berekrol","timestamp":"2020. január. 09. 14:11","title":"Megállapodott a Spar a szakszervezettel a 2020-as bérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f51f09-5fa9-48e1-8c5b-17161cb061a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán szerint a feketedobozok annyira nem rongálódtak meg, hogy ne lehessen adatokat kinyerni belőlük.","shortLead":"Irán szerint a feketedobozok annyira nem rongálódtak meg, hogy ne lehessen adatokat kinyerni belőlük.","id":"20200108_iran_lezuhant_ukran_repulo_feketedoboz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8f51f09-5fa9-48e1-8c5b-17161cb061a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1337cf-d521-4048-b5f7-39abadec5431","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_iran_lezuhant_ukran_repulo_feketedoboz","timestamp":"2020. január. 08. 13:12","title":"Megsérültek, de megvannak a lezuhant ukrán repülő feketedobozai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lezuhant egy ukrán utasszállító, elhunyt Felföldi Anikó, botrányos kinevezés a közmédiánál. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lezuhant egy ukrán utasszállító, elhunyt Felföldi Anikó, botrányos kinevezés a közmédiánál. A hvg360 reggeli...","id":"20200108_Radar360_Iran_visszavagott_az_USAnak_a_NASA_uj_Foldet_talalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a95954-533a-4d6e-88a4-0139b4dec9a8","keywords":null,"link":"/360/20200108_Radar360_Iran_visszavagott_az_USAnak_a_NASA_uj_Foldet_talalt","timestamp":"2020. január. 08. 08:00","title":"Radar360: Irán visszavágott az USA-nak, a NASA új Földet talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újrateszteltetné az Egyesült Államok Súlyemelő-szövetsége (USAW) a riói olimpián, valamint az utóbbi világbajnokságokon és más nemzetközi versenyeken levett doppingmintákat. A WADA egyelőre annyit közölt, hogy vizsgálódik. ","shortLead":"Újrateszteltetné az Egyesült Államok Súlyemelő-szövetsége (USAW) a riói olimpián, valamint az utóbbi világbajnokságokon...","id":"20200108_wada_sulyemelok_dopping_korrupcio_vadak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e98e9c4-f504-484b-b583-4ce6ba1df6f7","keywords":null,"link":"/sport/20200108_wada_sulyemelok_dopping_korrupcio_vadak","timestamp":"2020. január. 08. 05:11","title":"A WADA vizsgálódik és hallgat a súlyemelők ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88265d2-c22b-4e99-8cf6-491ec5db7a7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológiai iparban is előfordul, hogy egy gyártó annyira irigyli a másik termékét, hogy lemásolja, akár szemtelenül is. Így tett most a Samsung.","shortLead":"A technológiai iparban is előfordul, hogy egy gyártó annyira irigyli a másik termékét, hogy lemásolja, akár szemtelenül...","id":"20200109_samsung_pass_apple_face_id_ikon_masolas_ces_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d88265d2-c22b-4e99-8cf6-491ec5db7a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4a8c62-3923-4205-845e-8a0f1eeb671d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_samsung_pass_apple_face_id_ikon_masolas_ces_2020","timestamp":"2020. január. 09. 11:33","title":"Akkorát másolt a Samsung az Apple-ről, hogy mi kérünk elnézést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portál furcsa indokkal próbálta meg megtagadni a Momentum Mozgalom helyreigazítási kérelmét.","shortLead":"A portál furcsa indokkal próbálta meg megtagadni a Momentum Mozgalom helyreigazítási kérelmét.","id":"20200108_origo_momentum_mozgalom_cseh_katalin_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba45222-17fb-4975-b40c-1a1e664d7fd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_origo_momentum_mozgalom_cseh_katalin_birosag","timestamp":"2020. január. 08. 14:17","title":"Az Origo.hu elhatárolódott az Origótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]