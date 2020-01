A második félidőben feltámadt és felőrölte Izland csapatát a magyar férfi kézilabda-válogatott az Európa-bajnokságon, hat gólos győzelmével pedig továbbjutott a középdöntőbe.

A szövetségi kapitány szerint a szigorú védekezés volt a győzelem kulcsa. Gulyás István úgy látta, csapata az első félidőben támadásban hibázott sokat, a játékosai nem úgy játszottak, ahogy azt megbeszélték, de védekezésben is alaphibákat követtek el, bár így is csak kevés gólt kaptak. "A letámadások nem jöttek a két kettes pozícióból, be voltunk szorulva, Máthé Dominikon előnyt szerzett az ellenfél. Bal kettőből kellett volna feljönni középre, de nem jöttünk, így az izlandiak tovább tudták játszani a labdát. Ez változott meg a második félidőben mindkét oldalról, az izlandiak nagyon be lettek csapdázva középre, és ezzel nem tudtak mit kezdeni" – elemezte a 24-18-ra megnyert meccset Gulyás.

A csapat védekezése a szakvezető szerint szünet után nagyon szigorú lett, így Mikler Roland is nagyobb biztonságban érezte magát a kapuban, mert nem voltak tiszta lövések. A kapitány azt is hozzáfűzte, hogy nehéz dolguk volt, de játékosainak ezúttal is a helyén volt a szívük, és főleg a második félidőben nagyon taktikusan kézilabdáztak.

Gulyás elárulta, beszéltek a meccs előtt arról, hogy az izlandiak képesek elhúzni, ugyanakkor képesek elszórni a labdákat.

Mondtuk a játékosoknak, hogy ne törjenek össze, jöjjenek vissza szépen, szisztematikusan, gólról gólra"

– magyarázta.

Ahogy a korábbi meccseken, ezúttal is ragaszkodott ahhoz az edzői stáb – Gulyás, Chema Rodriguez és Nagy László –, hogy Máthé Dominik játssza végig az első félidőt védekezésben is, bármennyire is nehéz, és ha a támadásokra nem is tud annyira koncentrálni. "Nagyon keveset védekezett a közelmúltban, de muszáj, mert ez már nem az ifjúsági vagy a junior korosztály, nem cserélgethetünk össze-vissza. Tudtuk, hogy nehéz lesz, valahogy tartani kell magunkat az első félidőben, és utána a másodikban Balogh Zsolt már megoldotta a feladatot, illetve akkor már be tudtuk küldeni Ligetvári Patrikot a kettes helyre védekezni" – mondta Gulyás.

A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy a norvég Tord Ellingsen erőnléti edző kiváló munkát végzett, mert a játékosok frissnek és robbanékonynak tűntek a harmadik csoportmeccsük második félidejében is.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy gondolt erre valaki. Ma is azt mondtuk az öltözőben, hogy lehet nyerni, de nem kötelező. Tegyenek meg mindent, tartsuk őket szorosan, legyünk ott a nyakukon, és akkor minden megtörténhet"

– jegyezte meg Gulyás, aki korábban a tévés nyilatkozatában úgy fogalmazott: most el kell vinniük a ruháikat mosatni. A meccs előtt nem tették meg, mert fogalmuk sem volt, hogy benn maradnak-e a tornán. A csapatra négy további meccs vár a középdöntőben.

Balogh Zsolt úgy fogalmazott, a rossz első félidő után olyan teljesítményt nyújtottak, amely valószínűleg mindenkit meglepett. Őket is. "Az benne volt, hogy visszajövünk a meccsbe, de hogy a végére ilyen sima lesz, azt nem is tudom elhinni" – mondta a Tatabánya jobbátlövője, aki öt kísérletből kétszer volt eredményes.

Bánhidi Bence elárulta, a szünetben arról beszéltek, hogy hinniük kell magukban. "Az volt a legfontosabb, hogy úgy menjünk ki a második félidőre, hogy ez meglehet, és meg tudjuk csinálni. Majdhogynem az életünkért játszottunk és meg is csináltuk" – lelkendezett a MOL-Pick Szeged beállója, aki tíz lövésből dobott nyolc góljával a mezőny legeredményesebb játékosa lett.

A magyar csapat a maximális két pontot viszi magával a középdöntőbe, ahol pénteken a világbajnoki ezüstérmes Norvégiával, vasárnap Szlovéniával, kedden a legutóbbi kontinenstornán ezüstérmes Svédországgal, szerdán pedig Portugáliával találkozik, ugyancsak Malmőben. Az első két helyezett az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.