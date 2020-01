Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök előszeretettel hivatkozik arra, hogy Magyarország karbonsemlegessé válásának költsége 2050-ig 50 ezer milliárd forintba kerülne. A hvg.hu birtokába került egy anyag, amelyből kiderül, mire is gondol Orbán Viktor. Utánajártunk, valós adatok alapján kalkulálta ki az őrületes összeget.","shortLead":"A miniszterelnök előszeretettel hivatkozik arra, hogy Magyarország karbonsemlegessé válásának költsége 2050-ig 50 ezer...","id":"20200115_klimavedelem_klimastrategia_szamitas_koltsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46cea37-7352-470b-b8e5-7b5d092ec352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_klimavedelem_klimastrategia_szamitas_koltsegek","timestamp":"2020. január. 15. 06:30","title":"Fideszes túlárazás és hasztalan kiadások: így áll össze a klímaharc 50 ezer milliárdos számlája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98305b7-8253-416e-9348-96d04807e04a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is elérhető a nemrégiben leleplezett GLB csúcsváltozata, amire minden további nélkül igényelhető a 7 üléses nagycsaládos állami támogatás. ","shortLead":"Immár Magyarországon is elérhető a nemrégiben leleplezett GLB csúcsváltozata, amire minden további nélkül igényelhető...","id":"20200115_hazankban_a_mercedes_amg_306_loeros_kompakt_divatterepjaroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b98305b7-8253-416e-9348-96d04807e04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc0f7d5-807d-4bea-8453-f13e4bcb08e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_hazankban_a_mercedes_amg_306_loeros_kompakt_divatterepjaroja","timestamp":"2020. január. 15. 07:59","title":"Hazánkban a Mercedes-AMG 306 lóerős kompakt divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztráliai bozóttüzek közvetve az egész Föld időjárását befolyásolhatják.","shortLead":"Az ausztráliai bozóttüzek közvetve az egész Föld időjárását befolyásolhatják.","id":"20200114_Az_egesz_vilagot_beborithatja_az_ausztral_tuzvesz_fustje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64e4d71-e97f-4e0d-bdf7-568b406ee810","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_Az_egesz_vilagot_beborithatja_az_ausztral_tuzvesz_fustje","timestamp":"2020. január. 14. 18:18","title":"Az egész világot beboríthatja az ausztrál tűzvész füstje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a10867-18db-4720-a9af-611d9acf08c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200114_Marabu_FekNyuz_Biodom_es_a_foemlosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41a10867-18db-4720-a9af-611d9acf08c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c577578-d480-42fc-b4fd-089ded7f8ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Marabu_FekNyuz_Biodom_es_a_foemlosok","timestamp":"2020. január. 14. 17:18","title":"Marabu FékNyúz: Biodóm és a főemlősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b94ec-0dd4-47d5-8896-6f304f5debc1","c_author":"Kaufmann Balázs, Pálmai Erika, Tóth Richárd","category":"360","description":"Míg az antiszemitizmusra rájátszó üzeneteit kódolja a kormány és holdudvara, a magyar cigányság elleni hangulat­keltésnél ilyen erőfeszítéseket nem tesz. Orbán Viktor háborút hirdetett a „börtön- és etnobiznisz” ellen. Ha a csatakiáltást tettek követik, védhetetlenné válik Magyarország számos uniós eljárásban.","shortLead":"Míg az antiszemitizmusra rájátszó üzeneteit kódolja a kormány és holdudvara, a magyar cigányság elleni...","id":"20200115_Gyongyospatas_ordog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b94ec-0dd4-47d5-8896-6f304f5debc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab542145-6402-4f5b-8b3c-2d29c862bd7f","keywords":null,"link":"/360/20200115_Gyongyospatas_ordog","timestamp":"2020. január. 15. 15:00","title":"Saját Btk.-jával hadakozik Orbán, miközben a cigányok ellen hangol ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72533fa9-0c27-4b4f-8af5-0a5eeee0b96c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem hiányzik Stahl Juditnak a tévézés, fontosabb neki, hogy a receptjei eljussanak a közönséghez.\r

\r

","shortLead":"Nem hiányzik Stahl Juditnak a tévézés, fontosabb neki, hogy a receptjei eljussanak a közönséghez.\r

\r

","id":"20200116_Stahl_Judit_Minden_orszagnak_olyanok_a_celebjei_amilyeneket_megerdemel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72533fa9-0c27-4b4f-8af5-0a5eeee0b96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c8deb3-d42c-4a57-b2eb-0feab56b8070","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Stahl_Judit_Minden_orszagnak_olyanok_a_celebjei_amilyeneket_megerdemel","timestamp":"2020. január. 16. 09:00","title":"Stahl Judit szerint olyanok a celebjeink, amilyeneket megérdemlünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 40 év alattiak közül egyre kevesebben választják a tanári pályát.","shortLead":"A 40 év alattiak közül egyre kevesebben választják a tanári pályát.","id":"20200114_Egyre_tobb_az_idos_pedagogus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b790d6f1-d919-4106-b177-33b48f06b3f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Egyre_tobb_az_idos_pedagogus","timestamp":"2020. január. 14. 21:22","title":"Egyre több az idős pedagógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3267e45f-3372-4d26-83f8-cd8e8661127b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az új főkertész-főtájépítész, Bardóczi Sándor változtatna azon, hogy a beruházók a sittbe ültetett satnya növényekkel letudják a környezet rendbetételét. Interjú a HVG legfrissebb számában.","shortLead":"Az új főkertész-főtájépítész, Bardóczi Sándor változtatna azon, hogy a beruházók a sittbe ültetett satnya növényekkel...","id":"20200115_budapest_fokertesz_bardoczi_sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3267e45f-3372-4d26-83f8-cd8e8661127b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86470048-9538-4891-b73f-af58d84292fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_budapest_fokertesz_bardoczi_sandor","timestamp":"2020. január. 15. 17:26","title":"Budapest főtájépítésze természetőröket vet be az illegális szemétlerakás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]